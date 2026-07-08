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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHouse Fly Control Tips: घर में पोछा लगाने के बाद भी आ जाती हैं मक्खियां? हमेशा के लिए भगाने की नोट करें सीक्रेट ट्रिक

House Fly Control Tips: घर में पोछा लगाने के बाद भी आ जाती हैं मक्खियां? हमेशा के लिए भगाने की नोट करें सीक्रेट ट्रिक

Home Cleaning Tips: कई बार ऐसा होता है कि फर्श चमकने के कुछ ही समय बाद घर में मक्खियां मंडराने लगती हैं. ऐसे में लोगों को लगता है कि आखिर सफाई के बाद भी मक्खियां क्यों आ रही हैं?

Written By : सोनम |  Updated at : 08 Jul 2026 02:53 PM (IST)
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Why Do Flies Appear After Mopping: घर की सफाई में पोछा लगाना रोजमर्रा का हिस्सा है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फर्श चमकने के कुछ ही समय बाद घर में मक्खियां मंडराने लगती हैं. ऐसे में लोगों को लगता है कि आखिर सफाई के बाद भी मक्खियां क्यों आ रही हैं. दरअसल, सिर्फ पोछा लगाने से मक्खियों की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होती. अगर घर में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो उन्हें आकर्षित करती हैं, तो वे बार-बार लौट आती हैं.

क्यों आ जाती हैं मक्खियां?

मक्खियां सबसे ज्यादा उन जगहों की ओर खिंचती हैं जहां सड़ा-गला भोजन, खुला कूड़ादान, गीला कचरा या पालतू जानवरों की गंदगी मौजूद हो. इसके अलावा, अगर पोछा लगाने के बाद फर्श या कोनों में ज्यादा नमी बनी रहती है, तो भी यह वातावरण मक्खियों को आकर्षित कर सकता है. रात के समय घर के बाहर जलने वाली तेज रोशनी भी कई बार मक्खियों और दूसरे कीड़ों को घर की ओर खींच लाती है. 

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कैसे पा सकते हैं इनसे छुटकारा?

अगर बार-बार मक्खियां परेशान कर रही हैं, तो कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर उनसे राहत पाई जा सकती है. तुलसी, लैवेंडर, गेंदा और पार्सले जैसे पौधों की खुशबू मक्खियों को पसंद नहीं होती. इन्हें घर की बालकनी, खिड़की या प्रवेश द्वार के पास लगाने से मक्खियों की संख्या कम हो सकती है. फ्रूट फ्लाई जैसी छोटी मक्खियों से छुटकारा पाने के लिए सिरका और लिक्विड डिश सोप का मिश्रण भी कारगर माना जाता है. इसके लिए एक गिलास में बराबर मात्रा में पानी और सिरका मिलाएं और उसमें लिक्विड डिश सोप की कुछ बूंदें डाल दें. गिलास को प्लास्टिक रैप से ढककर ऊपर छोटे-छोटे छेद कर दें. सिरके की गंध मक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन डिश सोप के कारण वे बाहर नहीं निकल पातीं. 

कीटनाशक का भी इस्तेमाल फायदेमंद

बाजार में मिलने वाले स्टिकी ट्रैप, लाइट ट्रैप और घर के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक भी मक्खियों को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं. हालांकि, कीटनाशक का इस्तेमाल हमेशा निर्देशों के अनुसार ही करना चाहिए और कमरे में अच्छी तरह हवा का आने-जाने का इंतजाम रखना चाहिए. 

इन चीजों की साफ-सफाई जरूरी

मक्खियों से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है कि उन्हें घर में आने और पनपने का मौका ही न मिले. इसके लिए खिड़कियों और दरवाजों की जालियों को सही रखें, कूड़ेदान को हमेशा ढक्कन से बंद रखें, गीले कचरे को देर तक घर में न रखें और भोजन को हमेशा एयरटाइट डिब्बों में स्टोर करें. इसके अलावा, गंदे बर्तन लंबे समय तक सिंक में न छोड़ें और घर के आसपास पत्तियां या जैविक कचरा सड़ने न दें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 08 Jul 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
Why Flies Come After Mopping How To Get Rid Of House Flies House Fly Control Tips
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