ऑकलैंड के ईडन पार्क में शुक्रवार (30 अक्टूबर) न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ चौथे टी20 में 250 रन से बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाया. पहले बैटिंग करने वाली मेजबान न्यूजीलैंड के निर्धारित ओवरों में 7 विकेट पर 259 रन बनाए. यह 2026 में 11वां मौका था कि जब टीम इंडिया ने टी20 मुकाबले में 200+ रन लुटाए हों. इसके भारत की टी20 टीम के नाम एक साल में सबसे ज्यादा बार 200+ रन खर्च करने का अपमानजनक रिकॉर्ड दर्ज हो गया.

आंकड़ों के मुताबिक, इससे पहले यह रिकॉर्ड संयुक्त रूप से आईपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के नाम पर था. दोनों टीमों ने 2026 के आईपीएल सीजन में 9-9 बार 200 से ज्यादा रन लुटाए थे. यह रिकॉर्ड वाकई चौंकाने वाला है, खासकर इंटरनेशनल क्रिकेट में. फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अक्सर 200+ का आंकड़ा देखने को मिल जाता है, लेकिन टी20 इंटरनेशनल में आमतौर पर ऐसा नहीं होता है.

गेंदबाजों के लिए चिंता की बात

भले ही टीम इंडिया ने 200 से ज्यादा रन खर्च करने के बाद कई बार जीत हासिल की हो, लेकिन फिर भी यह गेंदबाजों के लिहाज से चिंता की बात है. इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सबसे छोटे फॉर्मेट में भारत की गेंदबाजी दमदार नहीं है. कोच, कप्तान और टीम मैनेजमेंट को इस आंकड़े पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है.

पहले टी20 में भी लुटाए 200 से ज्यादा रन

न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेला गया था. मैच में कीवी टीम ने पहले बैटिंग करने के बाद 20 ओवर में 4 विकेट पर 225 रन बनाए थे. हालांकि इसके बाद दूसरे और तीसरे टी20 में भारतीय गेंदबाजों ने आंकड़ 200 तक नहीं पहुंचने दिया.

260 के चेज में टीम इंडिया ने गंवाया चौथा टी20

260 के रन चेज में टीम इंडिया ने चौथा टी20 बुरी तरह गंवाया. चेज करते हुए टीम इंडिया 20 ओवर में 9 विकेट पर सिर्फ 172 रन ही बना सकी. इस तरह मेन इन ब्लू को 87 रन से हार का सामना करना पड़ा. तिलक वर्मा ने 35 गेंद में 35 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली, जिसमें 1 चौका और 3 छक्के शामिल रहे. इस दौरान न्यूजीलैंड के लिए जैकब डफी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए.

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