How To Make Towels Soft Like Hotels: होटल में रखे तौलिये इस्तेमाल करने के बाद भी काफी अलग महसूस होते हैं. मोटा कपड़ा, चमकदार सफेद रंग और मुलायम बनावट के साथ इनकी एक खासियत यह भी होती है कि गीला होने के बाद कई बार ये घर के सामान्य तौलियों की तुलना में जल्दी सूख जाते हैं. लगातार इस्तेमाल और धुलाई के बावजूद होटल के तौलिये लंबे समय तक सॉफ्ट और फ्रेश बने रहते हैं. आखिर ऐसा कैसे होता है?

अक्सर लोगों को लगता है कि होटल में तौलियों की सफाई के लिए कोई महंगे प्रोडक्ट या बहुत खास मशीन इस्तेमाल होती होगी. लेकिन असल में तौलियों की अच्छी हालत के पीछे कई छोटी-छोटी आदतें होती हैं. सही तरीके से धोना, मशीन को जरूरत से ज्यादा न भरना, कपड़े को ठीक तरह से सुखाना और डिटर्जेंट का संतुलित इस्तेमाल तौलिये की क्वालिटी बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाता है.

तौलिये को दूसरे कपड़ों के साथ न धोएं

घर पर अक्सर तौलिये को कपड़ों या बेडशीट के साथ ही वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाता है. इससे तौलिये के रेशों पर ज्यादा घर्षण पड़ता है. कपड़ों की जिप, बटन और दूसरे खुरदरे हिस्से भी कॉटन के रेशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसलिए तौलियों को अलग से धोना बेहतर होता है. इससे मशीन में तौलियों को पानी और डिटर्जेंट अच्छी तरह मिलने की जगह मिलती है और कपड़े के रेशों पर अनावश्यक दबाव भी कम पड़ता है.





वॉशिंग मशीन को जरूरत से ज्यादा न भरें

मशीन में बहुत सारे कपड़े भर देने से तौलियों के बीच पानी और डिटर्जेंट ठीक से घूम नहीं पाता. इससे डिटर्जेंट और गंदगी के अवशेष कपड़े के रेशों में रह सकते हैं और तौलिया धीरे-धीरे भारी और खुरदुरा महसूस होने लगता है.

तौलिये धोते समय मशीन में थोड़ी जगह छोड़ना जरूरी है. इससे पानी अच्छी तरह घूमता है और रिंसिंग भी बेहतर होती है. साथ ही स्पिन के दौरान तौलिये से अतिरिक्त पानी निकलने में आसानी होती है, जिससे उसके जल्दी सूखने में मदद मिलती है.

बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल न करें

गर्म पानी तेल, गंदगी और बैक्टीरिया हटाने में मदद कर सकता है, लेकिन हर बार बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करना कॉटन के रेशों के लिए अच्छा नहीं होता. ज्यादा गर्मी से कपड़े के रेशे कमजोर हो सकते हैं और समय के साथ तौलिया सिकुड़ने या खुरदुरा होने लग सकता है. इसलिए तौलियों की सफाई के लिए जरूरत के हिसाब से गर्म या गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और हर बार अत्यधिक तापमान से बचें.





फैब्रिक सॉफ्टनर का ज्यादा इस्तेमाल न करें

तौलिये को मुलायम बनाने के लिए फैब्रिक सॉफ्टनर डालना आम बात है, लेकिन इसकी ज्यादा मात्रा उल्टा नुकसान कर सकती है. सॉफ्टनर तौलिये के रेशों पर एक परत बना सकता है, जिससे उसकी पानी सोखने की क्षमता कम हो सकती है. अगर तौलिया धोने के बाद भारी या चिपचिपा महसूस हो रहा है तो सॉफ्टनर की मात्रा कम करके देखें. कई बार अच्छी रिंसिंग और सही तरीके से सुखाना ही तौलिये को मुलायम रखने के लिए काफी होता है.

ड्रायर बॉल्स से जल्दी सूख सकता है तौलिया

अगर आपके पास ड्रायर है तो ड्रायर बॉल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. ये तौलियों को आपस में ज्यादा चिपकने नहीं देतीं और गर्म हवा को कपड़े के बीच से गुजरने में मदद करती हैं. इससे मोटे तौलियों की परतों के बीच हवा का प्रवाह बेहतर होता है और सूखने का समय थोड़ा कम हो सकता है. साथ ही कपड़ा ज्यादा फूला हुआ और मुलायम महसूस हो सकता है.

तौलिये में जमा अवशेष भी बनते हैं समस्या

डिटर्जेंट, हार्ड वॉटर के मिनरल्स और शरीर से निकलने वाला तेल समय के साथ तौलिये के रेशों में जमा हो सकता है. इसकी वजह से तौलिया भारी, सख्त और कम सोखने वाला लगने लगता है. ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी है कि तौलिये को अच्छी तरह रिंस किया जाए. जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट डालने से सफाई बेहतर नहीं होती, बल्कि अवशेष बढ़ सकते हैं.

गीले तौलिये को ज्यादा देर न छोड़ें

धोने के बाद तौलिये को लंबे समय तक गीला छोड़ना भी सही नहीं है. मोटे कपड़े में नमी ज्यादा देर तक रहने से बदबू आने लग सकती है. इसलिए वॉशिंग मशीन से निकालने के बाद तौलिये को जल्द से जल्द सुखाने के लिए फैला दें. लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि तौलिये को जरूरत से ज्यादा तेज गर्मी में सुखाया जाए. लगातार बहुत ज्यादा गर्मी कॉटन के रेशों को कमजोर कर सकती है.

सफेद सिरका और बेकिंग सोडा भी आ सकते हैं काम

अगर तौलिये में डिटर्जेंट की परत या पुरानी बदबू महसूस हो रही है तो कभी-कभी सफेद सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे रिंस साइकल में सीमित मात्रा में डालने से कपड़े में बचे डिटर्जेंट के अवशेष हटाने में मदद मिल सकती है. सूखने के बाद इसकी गंध आमतौर पर नहीं रहती. इसी तरह बेकिंग सोडा भी लंबे समय से जमा बदबू या तौलिये की बासी गंध को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि, इन उपायों से तुरंत चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए.

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होटल जैसा तौलिया रखने के लिए अपनाएं ये आदतें

होटल के तौलिये जल्दी सूखने और लंबे समय तक मुलायम रहने का कोई एक जादुई तरीका नहीं है. इसके पीछे रोजाना अपनाई जाने वाली सही लॉन्ड्री रूटीन होती है. घर पर भी तौलिये अलग धोना, मशीन को ओवरलोड न करना, डिटर्जेंट सीमित रखना, फैब्रिक सॉफ्टनर का ज्यादा इस्तेमाल न करना और धोने के बाद तुरंत अच्छी तरह सुखाना जैसी आदतें अपनाई जा सकती हैं.

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