नॉन-स्टिक पैन इस्तेमाल कर रहे हैं? इन गलतियों की वजह से उतर जाती है कोटिंग

किचन में हर रोज बहुत प्रकार के बर्तन इस्तेमाल होते हैं. उनमें से एक है नॉन-स्टिक प्रकार के बर्तन. ये बर्तन खासतौर पर तब इस्तेमाल किए जाते हैं, जब ऐसा खाना बना हो जो सतह पर ज्यादा चिपकता हो. नॉन- स्टिक बर्तनों में खाना चिपकता नहीं है. अगर आपके किचन में भी नॉन-स्टिक पैन है और आप उसका इस्तेमाल कर रहें हैं तो इनका रखरखाव करना भी जरूरी है. कई गलतियों के कारण नॉन-स्टिक पैन की कोटिंग उतर सकती है और पैन खराब हो सकता है. आइए जानते हैं आपकी किन गलतियों के कारण नॉन-स्टिक पैन की कोटिंग उतर सकती है.

तेज आंच पर पैन को गर्म करना

नॉन-स्टिक पैन को बहुत तेज आंच पर गर्म करना उसकी कोटिंग के लिए अच्छा नहीं होता. खासतौर पर खाली पैन को लंबे समय तक गैस पर नही छोड़ना चाहिए. नॉन-स्टिक पैन में खाना बनाते समय धीमी या मध्यम आंच रखना बेहतर होता है. अगर पैन को पहले गर्म करना जरूरी हो तो भी उसे खाली ज्यादा देर तक गैस पर न रखें.

स्टील के चम्मच से खाना चलाना

नॉन-स्टिक पैन की कोटिंग पर सबसे जल्दी खरोंच गलत बर्तन इस्तेमाल करने से आती है. कई लोग इसमें सब्जी या खाना चलाने के लिए स्टील का चम्मच, कांटा या दूसरी धातु की चीज इस्तेमाल करते हैं. इससे पैन की ऊपरी परत पर छोटे-छोटे निशान पड़ जातें हैं. और समय के साथ कोटिंग खराब होने लगती है. इसलिए नॉन-स्टिक पैन में खाना बनाने के लिए लकड़ी, सिलिकॉन या नायलॉन के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए.

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पैन को साफ करते समय जोर से रगड़ना

कई बार खाना पैन में चिपक जाता है और लोग उसे निकालने के लिए स्टील स्क्रबर या किसी खुरदरी चीज से पैन को जोर-जोर से रगड़ते हैं. ऐसा करने से कोटिंग पर खरोंच आ जाती है. नॉन-स्टिक पैन को साफ करने के लिए नरम स्पंज और हल्के डिशवॉशिंग लिक्विड का इस्तेमाल करें. चाकू या किसी नुकीली चीज से जला हुआ खाना निकालने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए.

गर्म पैन पर तुरंत ठंडा पानी डालना

खाना बनाने के तुरंत बाद बहुत गर्म पैन को ठंडे पानी के नीचे रख देना भी पैन की कोटिंग खराब हो जाती है. अचानक तापमान बदलने से पैन की सतह पर असर पड़ता है. इसलिए खाना बनाने के बाद पैन को कुछ देर सामान्य तापमान पर आने दें और उसके बाद उसे धोएं. थोड़ी सावधानी रखने से पैन की सतह लंबे समय तक अच्छा रह सकता है.

पैन में खाना छोड़कर रखना

नॉन-स्टिक पैन को खाना पकाने के लिए बनाया जाता है, लंबे समय तक खाना स्टोर करने के लिए नहीं. कई लोग खाना बनने के बाद उसे उसी पैन में छोड़ देते हैं और बाद में गर्म करके खा लेते हैं. खासकर खट्टे या ज्यादा नमक वाले खाने को लंबे समय तक पैन में नहीं रखना चाहिए. खाना बनने के बाद उसे किसी दूसरे बर्तन में निकालकर रखना होता है. पैन को इस्तेमाल करने के बाद समय पर साफ करें.

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