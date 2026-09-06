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Coconut Storage Tips: काटा हुआ नारियल महीनों नहीं होगा खराब! जान लें स्टोर करने का तरीका

Fresh Coconut: ताजे नारियल में पानी और प्राकृतिक शुगर की मात्रा काफी होती है. काटने के बाद जब इसका अंदरूनी हिस्सा हवा के संपर्क में आता है, तो इसमें ऑक्सीडेशन शुरू हो सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 06 Sep 2026 08:33 AM (IST)
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Easy Ways To Keep Cut Coconut Fresh For Days: नारियल का इस्तेमाल मिठाई से लेकर सब्जी, चटनी और कई तरह की डिशेज में किया जाता है. ताजा नारियल स्वाद के साथ-साथ नारियल पानी और कई पोषक तत्वों के लिए भी पसंद किया जाता है. लेकिन इसकी एक परेशानी यह है कि नारियल काटने के बाद ज्यादा दिनों तक फ्रेश रखना आसान नहीं होता. कुछ ही समय में इसका स्वाद और खुशबू बदलने लगती है और सही तरीके से स्टोर न किया जाए तो यह खराब भी हो सकता है.

दरअसल, ताजे नारियल में पानी और प्राकृतिक शुगर की मात्रा काफी होती है. काटने के बाद जब इसका अंदरूनी हिस्सा हवा के संपर्क में आता है, तो इसमें ऑक्सीडेशन शुरू हो सकता है और गर्म वातावरण में बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं. यही वजह है कि पूरा नारियल और काटा हुआ नारियल अलग-अलग तरीके से स्टोर करना चाहिए. अगर आप नारियल को एक बार काटने के बाद कई दिनों तक इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इन आसान तरीकों को आजमा सकते हैं.

पूरा नारियल कैसे रखें?

अगर नारियल अभी तक काटा नहीं गया है, तो इसे कुछ समय तक कमरे के तापमान पर भी रखा जा सकता है. इसके लिए नारियल को ऐसी जगह रखें जो ठंडी, सूखी और हवादार हो. इसे सीधे धूप या ज्यादा नमी वाली जगह पर रखने से बचें. ठंडे मौसम में पूरा नारियल करीब एक से दो हफ्ते तक ठीक रह सकता है, जबकि गर्म या उमस वाले मौसम में इसकी शेल्फ लाइफ कम हो सकती है.


Coconut Storage Tips: काटा हुआ नारियल महीनों नहीं होगा खराब! जान लें स्टोर करने का तरीका

अगर आप इसे ज्यादा समय तक रखना चाहते हैं, तो फ्रिज बेहतर विकल्प है. पूरे नारियल को फ्रिज के क्रिस्पर ड्रॉअर में रखा जा सकता है. ठंडा तापमान इसके खराब होने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करता है और यह कई हफ्तों तक चल सकता है. एक आसान तरीका यह भी है कि नारियल खरीदते समय या स्टोर करने से पहले उसे हल्का हिलाकर देखें. अगर अंदर नारियल पानी की आवाज सुनाई देती है, तो यह ताजगी का एक संकेत हो सकता है.

काटे हुए नारियल को ऐसे रखें

एक बार नारियल काट दिया जाए, तो उसे बाहर रखने के बजाय जल्द से जल्द फ्रिज में रखना बेहतर है. सबसे पहले नारियल के सफेद गूदे को खोल से अलग कर लें. अगर उसे धोना जरूरी हो, तो साफ पानी से जल्दी से धोकर अच्छी तरह सुखा लें. इसके बाद नारियल के टुकड़ों को एक साफ और एयरटाइट कंटेनर में रखें और कंटेनर को तुरंत फ्रिज में रख दें. नारियल को खुला छोड़ने से उसमें मौजूद नमी और हवा के संपर्क की वजह से वह जल्दी खराब हो सकता है. सही तरीके से पैक करके रखा गया काटा हुआ नारियल आमतौर पर कुछ दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, इस्तेमाल करने से पहले उसकी गंध, रंग और बनावट जरूर जांच लें.


Coconut Storage Tips: काटा हुआ नारियल महीनों नहीं होगा खराब! जान लें स्टोर करने का तरीका

नारियल पानी को भी ऐसे बचाएं

अगर नारियल काटने के बाद उसका पानी बच गया है, तो उसे भी कमरे के तापमान पर छोड़ना ठीक नहीं है. नारियल पानी को किसी साफ, ढक्कन वाले कांच के बोतल या कंटेनर में डालकर तुरंत फ्रिज में रखें. इसे ज्यादा दिनों तक स्टोर करने के बजाय जल्द इस्तेमाल करना बेहतर है. अगर नारियल पानी में खट्टी या अजीब गंध आने लगे या उसमें बुलबुले और फिजी जैसा टेक्सचर दिखाई दे, तो इसे पीने से बचें. ये खराब होने के संकेत हो सकते हैं.

ज्यादा दिनों के लिए फ्रीजर का इस्तेमाल करें

अगर आपके पास नारियल ज्यादा मात्रा में है और आप उसे लंबे समय तक बचाकर रखना चाहते हैं, तो फ्रीज करना सबसे आसान विकल्पों में से एक है. नारियल के सफेद गूदे को छोटे टुकड़ों में काट लें या कद्दूकस कर लें. फिर इसे फ्रीजर-सेफ बैग या एयरटाइट कंटेनर में डालें. कोशिश करें कि पैकेट में ज्यादा हवा न रहे. बैग या कंटेनर पर स्टोरेज की तारीख लिखना भी अच्छा रहेगा.

फ्रीजर में रखा नारियल कई महीनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, फ्रीज करने के बाद इसके स्वाद और टेक्सचर में थोड़ा बदलाव आ सकता है. कद्दूकस किया हुआ नारियल स्मूदी, मिठाई और खाना बनाने में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. नारियल पानी को भी आइस क्यूब ट्रे में डालकर फ्रीज किया जा सकता है. जमने के बाद इन क्यूब्स को सीलबंद फ्रीजर बैग में रख दें. ये स्मूदी या खाना बनाने के लिए काम आ सकते हैं.

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खराब नारियल की पहचान कैसे करें?

स्टोर करने के बाद नारियल इस्तेमाल करने से पहले उसे ध्यान से देख लें. अगर उसमें खट्टी या सड़ी हुई गंध आ रही है, गूदा चिपचिपा या बहुत नरम हो गया है, रंग पीला, ग्रे या काला पड़ने लगा है या कहीं फफूंद दिखाई दे रही है, तो उसे इस्तेमाल न करें. कड़वा या अजीब स्वाद भी खराब होने का संकेत हो सकता है. ऐसे नारियल को बचाने या उसका खराब हिस्सा हटाकर बाकी खाने की कोशिश करने के बजाय पूरा नारियल फेंक देना बेहतर है.

ये गलतियां न करें

काटे हुए नारियल को कई घंटों तक कमरे के तापमान पर छोड़ना, कंटेनर को ठीक से बंद न करना, गंदे चम्मच या चाकू का इस्तेमाल करना और काटने के बाद फ्रिज में रखने में देर करना इसकी ताजगी जल्दी खत्म कर सकता है. नारियल को दूसरी खराब हो चुकी चीजों के साथ रखने से भी बचें. साथ ही, इसे तेज गंध वाली चीजों से दूर रखें, क्योंकि नारियल आसपास के खाने की गंध आसानी से सोख सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 08:33 AM (IST)
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