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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsGas Stove Flame: नीली से पीली हो गई गैस चूल्हे की लौ, न करें नजरअंदाज

Gas Stove Flame: नीली से पीली हो गई गैस चूल्हे की लौ, न करें नजरअंदाज

LPG Safety: आमतौर पर LPG गैस साफ और सही तरीके से जलती है, तो लौ नीली दिखाई देती है. इसका मतलब है कि गैस को जलने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही है और दहन ठीक तरह से हो रहा है.

Written By : सोनम |  Updated at : 05 Sep 2026 06:55 PM (IST)
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Why Gas Stove Flame Turns Yellow Or Red: गैस चूल्हे पर खाना बनाते समय अगर आपने कभी ध्यान दिया हो कि उसकी लौ पहले नीली थी, लेकिन अब पीली या लाल दिखाई देने लगी है, तो इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज न करें. गैस की लौ का रंग सिर्फ चूल्हे की सफाई या उसकी खूबसूरती से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत भी हो सकता है कि गैस सही तरीके से नहीं जल रही.

आमतौर पर LPG गैस साफ और सही तरीके से जलती है, तो लौ नीली दिखाई देती है. इसका मतलब है कि गैस को जलने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही है और दहन ठीक तरह से हो रहा है. वहीं, पीली या लाल लौ इस बात का संकेत हो सकती है कि गैस पूरी तरह नहीं जल रही है. ऐसी स्थिति में चूल्हे को लगातार इस्तेमाल करते रहना ठीक नहीं है, क्योंकि अधूरा दहन कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी खतरनाक गैस पैदा कर सकता है. इसके अलावा, पीली लौ से बर्तन के नीचे कालिख भी जम सकती है और गैस की खपत बढ़ सकती है.


Gas Stove Flame: नीली से पीली हो गई गैस चूल्हे की लौ, न करें नजरअंदाज

गैस की लौ पीली क्यों हो जाती है?

गैस चूल्हे की लौ का रंग बदलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. सबसे आम वजह बर्नर में जमा गंदगी होती है. खाना बनाते समय तेल, मसाले, धूल और खाने के छोटे कण बर्नर के छोटे-छोटे छेदों में जमा हो सकते हैं. इससे गैस और हवा का सही मिश्रण प्रभावित होता है और लौ नीली के बजाय पीली दिखाई देने लगती है. कई बार गैस और हवा का अनुपात सही न होने पर भी ऐसा हो सकता है. गैस को पूरी तरह जलने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन चाहिए. अगर हवा कम मिल रही है, तो दहन अधूरा रह सकता है. गैस का कम दबाव, गैस की सप्लाई में किसी तरह की समस्या या चूल्हे के किसी हिस्से की गलत फिटिंग भी लौ का रंग बदल सकती है.


Gas Stove Flame: नीली से पीली हो गई गैस चूल्हे की लौ, न करें नजरअंदाज

पीली लौ से कालिख क्यों जमती है?

अगर चूल्हे की लौ पीली है और कुछ समय बाद बर्तन के नीचे काले निशान दिखाई देने लगें, तो इसे भी चेतावनी के तौर पर लें. अधूरे दहन से कालिख बन सकती है, जो बर्तन के नीचे जमा होती है. कालिख सिर्फ बर्तनों को गंदा नहीं करती, बल्कि यह संकेत देती है कि गैस ठीक तरह से नहीं जल रही. ऐसी स्थिति में चूल्हे की कार्यक्षमता भी प्रभावित हो सकती है और सामान्य से ज्यादा गैस खर्च हो सकती है.

सबसे पहले बर्नर की सफाई करें

अगर लौ का रंग अचानक बदल गया है, तो सबसे पहले गैस बंद करें और चूल्हे को पूरी तरह ठंडा होने दें. इसके बाद बर्नर के हटाए जा सकने वाले हिस्सों को निकालकर साफ करें. गर्म पानी और हल्के साबुन की मदद से जमा तेल और गंदगी हटाई जा सकती है. बर्नर के छोटे छेदों में गंदगी फंसी हो, तो उन्हें सावधानी से साफ करें. किसी नुकीली चीज से छेद को बड़ा या नुकसान न पहुंचाएं. सफाई के बाद सभी हिस्सों को अच्छी तरह सुखाना जरूरी है. बर्नर में पानी या नमी रह जाने पर गैस जलाने में परेशानी हो सकती है.

गैस की सप्लाई और रेगुलेटर भी जांचें

अगर बर्नर साफ करने के बाद भी लौ पीली या लाल बनी हुई है, तो समस्या सिर्फ बर्नर में नहीं हो सकती. गैस का दबाव या सप्लाई भी इसकी वजह हो सकती है. ऐसी स्थिति में गैस की पाइप, रेगुलेटर और दूसरे कनेक्शन को खुद खोलकर या उनमें बदलाव करने के बजाय किसी योग्य गैस तकनीशियन से जांच करवाना बेहतर है. गैस से जुड़े हिस्सों के साथ प्रयोग करना जोखिम भरा हो सकता है.

चूल्हे के आसपास हवा का ध्यान रखें

गैस की लौ पर तेज हवा का असर भी पड़ सकता है. अगर चूल्हा खिड़की, दरवाजे या तेज हवा आने वाली जगह के पास रखा है, तो लौ अस्थिर हो सकती है. इसके साथ ही, खाना बनाते समय रसोई में पर्याप्त वेंटिलेशन होना जरूरी है. हवा आने-जाने के रास्ते बंद न रखें, ताकि दहन के दौरान पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहे.

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कब एक्सपर्ट की मदद लें?

अगर बर्नर साफ करने के बाद भी लौ लगातार पीली या लाल दिखाई दे, बर्तन के नीचे कालिख जमती रहे या गैस जलने की स्थिति सामान्य न लगे, तो चूल्हे का इस्तेमाल जारी न रखें और योग्य तकनीशियन से जांच करवाएं. खासकर अगर गैस की गंध भी महसूस हो रही हो, तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें. गैस की सप्लाई बंद करके सुरक्षित तरीके से बाहर निकलें और जरूरत पड़ने पर संबंधित गैस सेवा या प्रशिक्षित तकनीशियन से मदद लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 05 Sep 2026 06:55 PM (IST)
Tags :
Gas Stove LPG Safety Yellow Gas Flame
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