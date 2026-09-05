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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsToilet Cleaner: कमोड में डालें 1 घरेलू टैबलेट, मिनटों में चमक जाएगा टॉयलेट

Toilet Cleaner: कमोड में डालें 1 घरेलू टैबलेट, मिनटों में चमक जाएगा टॉयलेट

Cleaning Hacks: नियमित सफाई के बावजूद कमोड में दाग, गंदगी और बदबू जमा हो सकती है. ऐसे में बाजार में मिलने वाले कई क्लीनिंग प्रोडक्ट तुरंत काम तो करते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 05 Sep 2026 12:30 PM (IST)
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How To Make Toilet Cleaning Tablets At Home: टॉयलेट की सफाई घर के उन कामों में से है जिसे टालना आसान नहीं होता. नियमित सफाई के बावजूद कमोड में दाग, गंदगी और बदबू जमा हो सकती है. ऐसे में बाजार में मिलने वाले कई क्लीनिंग प्रोडक्ट तुरंत काम तो करते हैं, लेकिन उनमें मौजूद तेज केमिकल और क्लोरीन हर किसी को पसंद नहीं आते. अगर आप टॉयलेट की सफाई के लिए कुछ आसान घरेलू विकल्प तलाश रहे हैं, तो घर पर बनाई जाने वाली क्लीनिंग टैबलेट्स एक विकल्प हो सकती हैं.

इन टैबलेट्स को बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है और इसके लिए ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है जो कई घरों में पहले से मौजूद होती हैं. इन्हें बनाकर एयरटाइट जार में रखा जा सकता है और जब भी टॉयलेट की सफाई करनी हो, एक टैबलेट कमोड में डालकर इस्तेमाल किया जा सकता है.

घर पर टैबलेट बनाने के लिए क्या चाहिए?

इन होममेड क्लीनिंग टैबलेट्स को बनाने के लिए चार चीजों की जरूरत होगी. बेकिंग सोडा, साइट्रिक एसिड, कैस्टाइल सोप और एसेंशियल ऑयल. खुशबू के लिए आप अपनी पसंद के हिसाब से नींबू, टी ट्री, लैवेंडर, पेपरमिंट, यूकेलिप्टस या रोजमेरी जैसे एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. अलग-अलग खुशबू मिलाकर भी अपनी पसंद का फ्रेगरेंस तैयार किया जा सकता है.


Toilet Cleaner: कमोड में डालें 1 घरेलू टैबलेट, मिनटों में चमक जाएगा टॉयलेट

ऐसे तैयार करें क्लीनिंग टैबलेट्स

सबसे पहले एक कटोरे में 1 कप बेकिंग सोडा और करीब 1/4 कप साइट्रिक एसिड डालें. दोनों को अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद इसमें 2 बड़े चम्मच कैस्टाइल सोप डालकर मिश्रण को मिलाएं. अब इसमें करीब 25 बूंद एसेंशियल ऑयल डालें. इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मिश्रण को किसी छोटे मोल्ड में भरें. हर हिस्से में मिश्रण को अच्छी तरह दबाकर कॉम्पैक्ट करें, ताकि टैबलेट का आकार बना रहे. इसके बाद इन्हें करीब 24 घंटे तक सूखने दें. जब टैबलेट्स पूरी तरह सूख जाएं, तो इन्हें निकालकर किसी एयरटाइट जार में रख दें. इस तरह जब भी टॉयलेट साफ करना हो, आपको हर बार पूरा क्लीनिंग मिश्रण तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

इस्तेमाल करने का सही तरीका

जब टॉयलेट की सफाई करनी हो, तो एक टैबलेट सीधे कमोड के पानी में डाल दें. इसके बाद टैबलेट पानी में घुलते हुए फिज और बुलबुले बनाने लगेगी. इसे करीब 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही रहने दें. इस दौरान मिश्रण कमोड में जमा गंदगी को ढीला करने और सतह को फ्रेश करने में मदद कर सकता है. इसके बाद टॉयलेट ब्रश लेकर कमोड को अच्छी तरह रगड़ें. खासतौर पर रिम के नीचे और उन हिस्सों पर ध्यान दें जहां गंदगी आसानी से जमा हो जाती है.


Toilet Cleaner: कमोड में डालें 1 घरेलू टैबलेट, मिनटों में चमक जाएगा टॉयलेट

सिर्फ बदबू ढकने के बजाय सफाई पर दें ध्यान

कई बार टॉयलेट से आने वाली बदबू को दूर करने के लिए लोग सिर्फ तेज खुशबू वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर कमोड के अंदर गंदगी या अवशेष जमा हैं, तो केवल खुशबू से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी. होममेड टैबलेट्स का फायदा यह है कि सफाई और फ्रेशनेस दोनों पर एक साथ ध्यान दिया जा सकता है. आप एसेंशियल ऑयल की खुशबू अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं. उदाहरण के लिए नींबू और टी ट्री, पेपरमिंट और लैवेंडर या स्वीट ऑरेंज और रोजमेरी जैसे कॉम्बिनेशन आजमाए जा सकते हैं.

टैबलेट्स को आकर्षक भी बना सकते हैं

अगर आप इन टैबलेट्स को पहले से बनाकर रखना चाहते हैं, तो इन्हें अलग-अलग आकार देने के लिए हार्ट या स्टार शेप वाले मोल्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. जरूरत हो तो मिश्रण में फूड कलर की कुछ बूंदें डालकर इन्हें अलग रंग भी दिया जा सकता है. हालांकि, टैबलेट्स को सिर्फ सुंदर बनाने के बजाय उनका पूरी तरह सूखना ज्यादा जरूरी है. नमी रह जाने पर उन्हें स्टोर करना मुश्किल हो सकता है. इसलिए जार में भरने से पहले यह सुनिश्चित करें कि टैबलेट्स अच्छी तरह सूख चुकी हों.

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टॉयलेट की सफाई कितनी बार करें?

टॉयलेट ऐसी जगह है जहां नियमित सफाई जरूरी है. सिर्फ तब सफाई करना जब दाग या बदबू साफ दिखाई देने लगे, पर्याप्त नहीं हो सकता. कमोड के साथ-साथ टॉयलेट सीट, ढक्कन और कमोड के पीछे की जगह पर भी ध्यान देना चाहिए. सोर्स के मुताबिक, घर की दूसरी कई चीजों में भी टॉयलेट से ज्यादा बैक्टीरिया हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि टॉयलेट की सफाई को नजरअंदाज किया जाए. इस तरह घर पर बनाई गई ये क्लीनिंग टैबलेट्स टॉयलेट की सफाई को थोड़ा आसान बना सकती हैं. बेकिंग सोडा, साइट्रिक एसिड, कैस्टाइल सोप और पसंदीदा खुशबू वाले एसेंशियल ऑयल से तैयार होने वाली ये टैबलेट्स इस्तेमाल में भी आसान हैं. एक टैबलेट कमोड में डालें, कुछ मिनट इंतजार करें, फिर ब्रश से सफाई करें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 05 Sep 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
Tablets Home Tips Toilet Cleaning
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