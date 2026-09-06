How To Store Kneaded Dough In Fridge: भारतीय घरों में आटा पहले से गूंथकर फ्रिज में रख देना कोई नई बात नहीं है. खासकर सुबह के समय जल्दी होती है, तो रात में आटा गूंथकर रख देने से रोटी या पराठे बनाना काफी आसान हो जाता है. इससे समय भी बचता है और सुबह-सुबह आटा गूंथने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती.

लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि फ्रिज में रखा हुआ गूंथा आटा आखिर कितने समय तक इस्तेमाल करना सही है. क्या रात में गूंथा हुआ आटा अगली सुबह तक ठीक रहता है या इसे कुछ घंटों के अंदर ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए? साथ ही, क्या फ्रिज में रखने से आटे की ताजगी या क्वालिटी पर असर पड़ता है? अगर आप भी आटा पहले से गूंथकर रखते हैं, तो इसे सही तरीके से स्टोर करना और इस्तेमाल करने से पहले उसकी स्थिति जांचना जरूरी है.

क्या गूंथा हुआ आटा फ्रिज में रखना सही है?

गूंथे हुए आटे को फ्रिज में रखा जा सकता है. इसे फ्रिज में रखने से खराब होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और आटा कुछ समय तक इस्तेमाल करने लायक बना रहता है. हालांकि, आटे को बिना ढके या खुले बर्तन में फ्रिज में रखना सही तरीका नहीं है. इससे आटे की ऊपरी सतह सूख सकती है और उसमें फ्रिज में रखी दूसरी चीजों की गंध भी आ सकती है. अगर आपने रात में आटा गूंथकर फ्रिज में रखा है, तो आमतौर पर अगले दिन इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन अगर आटा 24 घंटे से ज्यादा पुराना हो गया है, तो इस्तेमाल करने से पहले उसकी गंध, रंग और बनावट जरूर जांच लें.





फ्रिज से निकालते ही रोटी न बनाएं

फ्रिज में रखा आटा ठंडा और थोड़ा सख्त हो जाता है. इसलिए इसे निकालते ही बेलने की कोशिश करने पर आटा आसानी से नहीं फैलेगा और रोटी बनाने में ज्यादा मेहनत लग सकती है. बेहतर होगा कि आटे को रोटी बनाने से करीब 15 से 20 मिनट पहले फ्रिज से निकालकर सामान्य तापमान पर आने दें. इससे आटा थोड़ा नरम हो जाएगा और उसे बेलना आसान रहेगा.

कैसे पहचानें कि आटा खराब हो गया है?

अगर गूंथा हुआ आटा 24 घंटे से ज्यादा समय से फ्रिज में रखा है, तो इस्तेमाल करने से पहले उसे ध्यान से जांचना जरूरी है. सबसे पहले आटे को थोड़ा हाथ से दबाकर देखें. अगर उसकी बनावट सामान्य है और वह जरूरत से ज्यादा चिपचिपा या लिसलिसा नहीं हुआ है, तो यह एक अच्छा संकेत है. लेकिन अगर आटा बहुत ज्यादा चिपचिपा या स्लाइमी महसूस हो, तो उसे इस्तेमाल करने से बचें. इसके बाद आटे को सूंघकर देखें. अगर उसमें सामान्य आटे जैसी गंध के बजाय खट्टी या अजीब गंध आ रही है, तो उसे फेंक देना बेहतर है.





आटे पर काले, हरे या सफेद रंग के फफूंद जैसे धब्बे दिखाई दें, तो इसे बिल्कुल इस्तेमाल न करें. इसी तरह आटे को खींचने पर अगर उसमें असामान्य रूप से पतले धागे जैसी लचक दिखाई दे, तो यह भी खराब होने का संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में सिर्फ ऊपर का हिस्सा हटाकर नीचे का आटा इस्तेमाल करने की कोशिश न करें.

आटा ज्यादा समय तक फ्रेश रखने के लिए ये तरीके अपनाएं

गूंथते समय आटे में थोड़ा तेल या घी मिला सकते हैं. इससे आटा नरम बना रहता है और फ्रिज में रखने के बाद बहुत जल्दी सूखता नहीं है. आटा गूंथने के बाद उसे किसी एयरटाइट कंटेनर में रखें. अगर कंटेनर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो आटे को अच्छी तरह फूड रैप या एल्युमिनियम फॉयल से ढक सकते हैं. ध्यान रखें कि आटे की सतह हवा के सीधे संपर्क में न रहे.

आप चाहें तो जिप लॉक बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आटे को बैग में डालने के बाद जितनी हो सके उतनी अतिरिक्त हवा निकालकर बैग को अच्छी तरह बंद कर दें. इससे आटा सूखने से बच सकता है. अगर आटे को कंटेनर में रख रहे हैं, तो ढक्कन अच्छी तरह बंद होना चाहिए. आटे को खुले कटोरे में रखकर फ्रिज में रखने से उसकी सतह जल्दी सख्त हो सकती है.

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कितने घंटे के अंदर इस्तेमाल करना बेहतर है?

अगर आप सुविधा के लिए रात में आटा गूंथकर अगले दिन सुबह रोटियां बनाते हैं, तो इसे फ्रिज में सही तरीके से ढककर रखना एक आसान तरीका है. सामान्य तौर पर 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है. लेकिन सिर्फ समय देखकर यह तय नहीं करना चाहिए कि आटा खाने लायक है या नहीं. फ्रिज का तापमान, आटे को कितनी साफ-सफाई से तैयार किया गया था और उसे किस तरह स्टोर किया गया, इन सभी चीजों का असर पड़ता है.

इसलिए 24 घंटे के बाद आटा इस्तेमाल करने से पहले उसकी गंध, रंग और बनावट जरूर जांचें. अगर इनमें कोई असामान्य बदलाव नजर आए, तो जोखिम लेने के बजाय उसे फेंक देना ही बेहतर है. सबसे आसान तरीका यही है कि जरूरत के हिसाब से आटा गूंथें और अगर पहले से तैयार करना हो, तो उसे अच्छी तरह ढककर तुरंत फ्रिज में रखें. इस तरह अगली सुबह रोटी या पराठे बनाना भी आसान रहेगा और आटे की क्वालिटी भी बेहतर बनी रहेगी.

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