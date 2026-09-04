Why Dal Takes Longer To Cook In Pressure Cooker: भारतीय घरों में दाल रोज बनने वाली सबसे आम डिश में से एक है. इसलिए अगर वही दाल अचानक पहले से ज्यादा समय लेने लगे, तो सबसे पहले शक प्रेशर कुकर पर जाता है. लगता है कि शायद कुकर में कोई खराबी आ गई है. लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता. कई बार कुकर बिल्कुल ठीक होता है और दाल को ज्यादा समय लगने की वजह कोई दूसरी होती है.

दाल जल्दी और सही तरीके से पकाने के लिए सिर्फ कुकर ही जिम्मेदार नहीं होता. दाल का प्रकार, पानी की मात्रा, उसे कितनी देर भिगोया गया है और गैस की आंच जैसी चीजें भी काफी फर्क डालती हैं. इसलिए कुकर को खराब मानने से पहले इन चीजों को जरूर चेक करें.

सबसे पहले देखें कुकर में प्रेशर ठीक से बन रहा है या नहीं‌?

अगर कुकर में पहले की तुलना में सीटी आने में ज्यादा समय लग रहा है, तो हो सकता है कि प्रेशर ठीक से नहीं बन रहा हो. कुकर की रबर गैसकेट पुरानी या ढीली होने पर भाप बाहर निकल सकती है और अंदर पर्याप्त दबाव बनने में ज्यादा समय लग सकता है. कुकर का ढक्कन बंद करने के बाद अगर किनारों से भाप निकलती दिखाई दे, तो इसे नजरअंदाज न करें. गैसकेट को निकालकर उसकी हालत देखें. अगर वह सख्त, ढीली या खराब हो गई है, तो उसे बदलने की जरूरत हो सकती है.





सीटी या वेंट ट्यूब में गंदगी तो नहीं?

कई बार कुकर खराब नहीं होता, लेकिन उसका वेंट ट्यूब या सीटी वाला हिस्सा ठीक से साफ नहीं होता. दाल या दूसरे खाने के छोटे कण इसमें फंस जाएं, तो भाप के निकलने और प्रेशर बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. कुकर ठंडा होने के बाद सीटी और वेंट ट्यूब को अच्छी तरह साफ करें. अगर वेंट में रुकावट दिखाई दे रही है, तो उसे ठीक करवाना बेहतर है. कुकर के प्रेशर वाले हिस्से में किसी नुकीली चीज से जोर लगाकर सफाई करने से बचें.

दाल का प्रकार बदलने से भी समय बदल सकता है

हर दाल एक ही समय में नहीं पकती. मूंग दाल जल्दी गल जाती है, जबकि चना दाल को ज्यादा समय लग सकता है. अरहर या तूर दाल भी उसकी उम्र और क्वालिटी के हिसाब से अलग समय ले सकती है. मसलन, पीली मूंग दाल को आमतौर पर ज्यादा सीटी की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि चना दाल को पकाने से पहले कुछ घंटे भिगोना फायदेमंद रहता है. अगर आपने दाल का प्रकार बदला है और उसे पहले वाली दाल जितने समय में पकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अंतर स्वाभाविक है.





दाल पुरानी तो नहीं है?

कई बार दाल दिखने में बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन काफी पुरानी होने पर उसे गलने में ज्यादा समय लग सकता है. खासकर अगर दाल लंबे समय से स्टोर करके रखी गई हो. अगर कुकर और बाकी सभी चीजें ठीक हैं, लेकिन एक खास पैकेट की दाल बार-बार ज्यादा समय ले रही है, तो दाल की क्वालिटी और स्टोरेज पर भी ध्यान दें.

पानी कम डालना भी पड़ सकता है भारी

दाल के लिए पानी की मात्रा सही होना जरूरी है. बहुत कम पानी होने पर दाल ठीक से नहीं गलती और नीचे चिपकने या जलने का खतरा भी बढ़ सकता है. वहीं जरूरत से ज्यादा पानी डालने पर दाल पक तो सकती है, लेकिन बहुत पतली हो सकती है और बाद में उसे गाढ़ा करने में अतिरिक्त समय लगेगा. आमतौर पर अलग-अलग दालों के लिए पानी की जरूरत अलग होती है. इसलिए हर दाल के लिए एक ही अनुपात अपनाने के बजाय उसके प्रकार के हिसाब से पानी डालें.

दाल भिगोकर देखिए

अगर आप चना दाल, साबुत मूंग जैसी दाल बना रहे हैं, तो उन्हें कुछ समय भिगोने से पकने में आसानी हो सकती है. अरहर दाल को भी करीब 30 मिनट भिगोया जा सकता है, हालांकि यह हमेशा जरूरी नहीं है. दाल को भिगोने से उसका पकने का समय कम हो सकता है और वह ज्यादा आसानी से नरम हो जाती है. अगर अचानक दाल पकने में ज्यादा समय लेने लगी है, तो यह छोटा सा बदलाव करके भी देखा जा सकता है.

गैस की आंच पर भी ध्यान दें

कुकर को लगातार बहुत धीमी आंच पर रखने से प्रेशर बनने में ज्यादा समय लग सकता है. वहीं जरूरत से ज्यादा तेज आंच पर पकाने से भी फायदा नहीं होता. आम तौर पर शुरुआत में तेज आंच पर प्रेशर बनने दें और इसके बाद जरूरत के मुताबिक आंच कम करें. सिर्फ सीटी की संख्या गिनना ही काफी नहीं है. दाल की मात्रा, पानी, भिगोने का समय और आंच सभी मिलकर खाना पकने का समय तय करते हैं.

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फिर भी दाल पहले से ज्यादा समय ले रही है तो कुकर चेक करवाएं

अगर सही दाल, सही मात्रा में पानी और सही आंच के बावजूद कुकर में प्रेशर बनने में लगातार ज्यादा समय लग रहा है, तो कुकर के कुछ हिस्सों की जांच जरूरी है. गैसकेट, वेंट ट्यूब, सीटी और ढक्कन की सीलिंग को ध्यान से देखें. अगर कुकर से असामान्य तरीके से भाप निकल रही है या प्रेशर ठीक से नहीं बन रहा, तो उसे इस्तेमाल करते रहने के बजाय किसी अधिकृत सर्विस सेंटर या योग्य तकनीशियन से जांच करवाना बेहतर है.

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