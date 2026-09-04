Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsPressure Cooker Problems: कुकर में सीटी देर से आती है? 1 आसान ट्रिक से मिनटों में गलेगी दाल

Pressure Cooker Problems: कुकर में सीटी देर से आती है? 1 आसान ट्रिक से मिनटों में गलेगी दाल

Kitchen Tips: पहले की तुलना में सीटी आने में ज्यादा समय लग रहा है, तो हो सकता है कि प्रेशर ठीक से नहीं बन रहा हो. कुकर की रबर गैसकेट पुरानी या ढीली होने पर भाप बाहर निकल सकती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 04 Sep 2026 02:56 PM (IST)
Preferred Sources

Why Dal Takes Longer To Cook In Pressure Cooker: भारतीय घरों में दाल रोज बनने वाली सबसे आम डिश में से एक है. इसलिए अगर वही दाल अचानक पहले से ज्यादा समय लेने लगे, तो सबसे पहले शक प्रेशर कुकर पर जाता है. लगता है कि शायद कुकर में कोई खराबी आ गई है. लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता. कई बार कुकर बिल्कुल ठीक होता है और दाल को ज्यादा समय लगने की वजह कोई दूसरी होती है.

दाल जल्दी और सही तरीके से पकाने के लिए सिर्फ कुकर ही जिम्मेदार नहीं होता. दाल का प्रकार, पानी की मात्रा, उसे कितनी देर भिगोया गया है और गैस की आंच जैसी चीजें भी काफी फर्क डालती हैं. इसलिए कुकर को खराब मानने से पहले इन चीजों को जरूर चेक करें.

सबसे पहले देखें कुकर में प्रेशर ठीक से बन रहा है या नहीं‌?

अगर कुकर में पहले की तुलना में सीटी आने में ज्यादा समय लग रहा है, तो हो सकता है कि प्रेशर ठीक से नहीं बन रहा हो. कुकर की रबर गैसकेट पुरानी या ढीली होने पर भाप बाहर निकल सकती है और अंदर पर्याप्त दबाव बनने में ज्यादा समय लग सकता है. कुकर का ढक्कन बंद करने के बाद अगर किनारों से भाप निकलती दिखाई दे, तो इसे नजरअंदाज न करें. गैसकेट को निकालकर उसकी हालत देखें. अगर वह सख्त, ढीली या खराब हो गई है, तो उसे बदलने की जरूरत हो सकती है.


Pressure Cooker Problems: कुकर में सीटी देर से आती है? 1 आसान ट्रिक से मिनटों में गलेगी दाल

सीटी या वेंट ट्यूब में गंदगी तो नहीं?

कई बार कुकर खराब नहीं होता, लेकिन उसका वेंट ट्यूब या सीटी वाला हिस्सा ठीक से साफ नहीं होता. दाल या दूसरे खाने के छोटे कण इसमें फंस जाएं, तो भाप के निकलने और प्रेशर बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. कुकर ठंडा होने के बाद सीटी और वेंट ट्यूब को अच्छी तरह साफ करें. अगर वेंट में रुकावट दिखाई दे रही है, तो उसे ठीक करवाना बेहतर है. कुकर के प्रेशर वाले हिस्से में किसी नुकीली चीज से जोर लगाकर सफाई करने से बचें.

दाल का प्रकार बदलने से भी समय बदल सकता है

हर दाल एक ही समय में नहीं पकती. मूंग दाल जल्दी गल जाती है, जबकि चना दाल को ज्यादा समय लग सकता है. अरहर या तूर दाल भी उसकी उम्र और क्वालिटी के हिसाब से अलग समय ले सकती है. मसलन, पीली मूंग दाल को आमतौर पर ज्यादा सीटी की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि चना दाल को पकाने से पहले कुछ घंटे भिगोना फायदेमंद रहता है. अगर आपने दाल का प्रकार बदला है और उसे पहले वाली दाल जितने समय में पकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अंतर स्वाभाविक है.


Pressure Cooker Problems: कुकर में सीटी देर से आती है? 1 आसान ट्रिक से मिनटों में गलेगी दाल

दाल पुरानी तो नहीं है?

कई बार दाल दिखने में बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन काफी पुरानी होने पर उसे गलने में ज्यादा समय लग सकता है. खासकर अगर दाल लंबे समय से स्टोर करके रखी गई हो. अगर कुकर और बाकी सभी चीजें ठीक हैं, लेकिन एक खास पैकेट की दाल बार-बार ज्यादा समय ले रही है, तो दाल की क्वालिटी और स्टोरेज पर भी ध्यान दें.

पानी कम डालना भी पड़ सकता है भारी

दाल के लिए पानी की मात्रा सही होना जरूरी है. बहुत कम पानी होने पर दाल ठीक से नहीं गलती और नीचे चिपकने या जलने का खतरा भी बढ़ सकता है. वहीं जरूरत से ज्यादा पानी डालने पर दाल पक तो सकती है, लेकिन बहुत पतली हो सकती है और बाद में उसे गाढ़ा करने में अतिरिक्त समय लगेगा. आमतौर पर अलग-अलग दालों के लिए पानी की जरूरत अलग होती है. इसलिए हर दाल के लिए एक ही अनुपात अपनाने के बजाय उसके प्रकार के हिसाब से पानी डालें.

दाल भिगोकर देखिए

अगर आप चना दाल, साबुत मूंग जैसी दाल बना रहे हैं, तो उन्हें कुछ समय भिगोने से पकने में आसानी हो सकती है. अरहर दाल को भी करीब 30 मिनट भिगोया जा सकता है, हालांकि यह हमेशा जरूरी नहीं है. दाल को भिगोने से उसका पकने का समय कम हो सकता है और वह ज्यादा आसानी से नरम हो जाती है. अगर अचानक दाल पकने में ज्यादा समय लेने लगी है, तो यह छोटा सा बदलाव करके भी देखा जा सकता है.

गैस की आंच पर भी ध्यान दें

कुकर को लगातार बहुत धीमी आंच पर रखने से प्रेशर बनने में ज्यादा समय लग सकता है. वहीं जरूरत से ज्यादा तेज आंच पर पकाने से भी फायदा नहीं होता. आम तौर पर शुरुआत में तेज आंच पर प्रेशर बनने दें और इसके बाद जरूरत के मुताबिक आंच कम करें. सिर्फ सीटी की संख्या गिनना ही काफी नहीं है. दाल की मात्रा, पानी, भिगोने का समय और आंच सभी मिलकर खाना पकने का समय तय करते हैं.

इसे भी पढ़ें- Home Cleaning Tips: खिड़की बंद फिर भी घर में जमती है धूल? 1 ट्रिक से रखें डस्ट फ्री

फिर भी दाल पहले से ज्यादा समय ले रही है तो कुकर चेक करवाएं

अगर सही दाल, सही मात्रा में पानी और सही आंच के बावजूद कुकर में प्रेशर बनने में लगातार ज्यादा समय लग रहा है, तो कुकर के कुछ हिस्सों की जांच जरूरी है. गैसकेट, वेंट ट्यूब, सीटी और ढक्कन की सीलिंग को ध्यान से देखें. अगर कुकर से असामान्य तरीके से भाप निकल रही है या प्रेशर ठीक से नहीं बन रहा, तो उसे इस्तेमाल करते रहने के बजाय किसी अधिकृत सर्विस सेंटर या योग्य तकनीशियन से जांच करवाना बेहतर है.

इसे भी पढ़ें- कपड़ों पर तेल का दाग लग गया, तुरंत करें ये काम

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 04 Sep 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
Cooking Tips Kitchen Tips Dal Cooking Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Fridge Water Leakage: फ्रिज में बार-बार जमा हो रहा है पानी? मैकेनिक बुलाने से पहले करें ये काम
फ्रिज में बार-बार जमा हो रहा है पानी? मैकेनिक बुलाने से पहले करें ये काम
Home Tips
Causes Of Wall Dampness: छत नहीं टपक रही, फिर भी दीवार पर सीलन? 1 मिनट में पहचानें लीकेज की वजह
छत नहीं टपक रही, फिर भी दीवार पर सीलन? 1 मिनट में पहचानें लीकेज की वजह
Home Tips
Sink Repair: किचन सिंक की नाली से बाहर आ रहा पानी, बिना प्लंबर बुलाए करें ठीक
किचन सिंक की नाली से बाहर आ रहा पानी, बिना प्लंबर बुलाए करें ठीक
Home Tips
Refrigerator Food Storage: फ्रिज की किसी भी शेल्फ में रख देते हैं खाना? जानें सही जगह
फ्रिज की किसी भी शेल्फ में रख देते हैं खाना? जानें सही जगह
Advertisement

वीडियोज

Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, पुराना विवाद फिर हुआ गरम
Asim Riaz ने Rubina-Hina को कहा ‘Aunties’, फिर Internet ने जमकर किया Roast!
Bigg Boss 20 House Tour: Room 20, Shark Pool और Secret Twists का खुलासा!
Bigg Boss 20 House Tour: Room 20, Shark Pool, Kitchen और Confession Room का पूरा खुलासा
Priyadarshan ने किया बड़ा खुलासा, बोले- मुझे Comedy फिल्में बनाना बिल्कुल पसंद नहीं!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
स्वरा भास्कर के समर्थन में उतरे मौलाना साजिद रशीदी, बोले- 'उन्होंने बहुत अच्छी बात कही'
स्वरा भास्कर के समर्थन में उतरे मौलाना साजिद रशीदी, बोले- 'उन्होंने बहुत अच्छी बात कही'
दिल्ली NCR
पकड़ा गया दिल्ली पुलिस का 'झूठ', जिन्हें CJP प्रोटेस्ट में शामिल बताया वह अपराधी जेल में बंद थे
पकड़ा गया दिल्ली पुलिस का 'झूठ', जिन्हें CJP प्रोटेस्ट में शामिल बताया वह अपराधी जेल में बंद थे
विश्व
जियोर्जिया मेलोनी को पीएम मोदी का मैसेज, बोले- 'शुभकामनाएं डियर फ्रेंड...'
जियोर्जिया मेलोनी को पीएम मोदी का मैसेज, बोले- 'शुभकामनाएं डियर फ्रेंड...'
क्रिकेट
कोई कैसे बन सकता है टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर? यहां जानें
कोई कैसे बन सकता है टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर? यहां जानें
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' में डॉयलॉग से क्लाइमेक्स तब सब जबदस्त, 'मुन्ना भाई' ने लूटी लाइमलाइट, लोग बोले- 'हिट है ये फिल्म'
'मिर्जापुर द मूवी' ने डॉयलॉग से क्लाइमेक्स तब सब जबदस्त, लोग बोले- हिट है
इंडिया
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
बिहार
स्वतंत्र भारद्वाज विवाद: थाने के बाहर पप्पू यादव का धरना, बोले- 'जिसने मारा वो…'
स्वतंत्र भारद्वाज विवाद: थाने के बाहर पप्पू यादव का धरना, बोले- 'जिसने मारा वो…'
एग्रीकल्चर
किसान से बिजनेस वूमेन तक का सफर, बिहार की रंजू प्रकाश कमा रहीं लाखों
किसान से बिजनेस वूमेन तक का सफर, बिहार की रंजू प्रकाश कमा रहीं लाखों
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget