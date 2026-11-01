ऐश्वर्या राय की गिनती हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में से एक के रूप में होती है. करीब तीन दशक पहले अपना एक्टिंग डेब्यू करने वाली ऐश्वर्या राय ने सालों तक अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता. एक्ट्रेस बनने से पहले ही वो बड़ा नाम कमा चुकी थीं और अपने देश का नाम दुनियाभर में रोशन कर दिया था.

ऐश्वर्या राय आज अपना 53वां जन्मदिन मना रही हैं. कर्नाटक में जन्मीं ऐश्वर्या राय ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री से डब्यू किया और फिर बॉलीवुड में आईं. जबकि बाद में हॉलीवुड में भी अपने हुनर और खूबसूरती से सभी को हैरान किया. आइए आज ऐश्वर्या के जन्मदिन पर एक नजर डालते हैं उनके मॉडलिंग और बॉलीवुड करियर पर. साथ ही हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐश्वर्या कितने करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं?

9वीं क्लास में शुरू की थी मॉडलिंग

ऐश्वर्या राय का जन्म वृंदा राय और कृष्णराज राय के घर 2 नवंबर 1973 को कर्नाटक के मंगलूरु में हुआ था. ऐश्वर्या के बचपन में ही उनका परिवार मुंबई आकर बस गया था. बताया जाता है कि ऐश्वर्या डॉक्टर या आर्किटेक्चर बनना चाहती थीं. बाद में उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई भी की, लेकिन मॉडलिंग करियर में सफलता के बाद उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी. ऐश्वर्या राय जब नौवीं क्लास में थी तभी उनके मॉडलिंग करियर की शुरुआत हो गई थी. उन्होंने तब कैमलिन पेंसिल्स के विज्ञापन में काम किया था.

मिस वर्ल्ड बनीं, मिस इंडिया में सुष्मिता सेन से मिली हार

एक्टिंग करियर की तरह ही ऐश्वर्या का मॉडलिंग करियर भी काफी सफल रहा. एक्टिंग डेब्यू से पहले ही कई विज्ञापनों में काम कर चुकीं ऐश्वर्या के मॉडलिंग करियर में सबसे बड़ा पल साल 1994 में आया था. उन्होंने इस साल मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया. तब ऐश्वर्या की उम्र 21 साल थी

1994 में ही सुष्मिता सेन ने फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया था. तब उन्हें सुष्मिता सेन से हार मिली थी. सुष्मिता इसकी विनर रहीं और ऐश्वर्या को दूसरा स्थान मिला. बाद में ऐश्वर्या जहां मिस वर्ल्ड बनीं तो वहीं सुष्मिता ने 1994 में मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता.

डेब्यू से पहले ठुकराई थी ये ब्लॉकबस्टर फिल्म

जब ऐश्वर्या का मॉडलिंग करियर अच्छा चल रहा था तब उनके फिल्मी दुनिया में आने के रास्ते भी खुल गए थे. जहां उन्हें फिल्म 'राजा हिन्दुस्तानी' का ऑफर मिला. हालांकि, मिस वर्ल्ड की तैयारियों के चलते अभिनेत्री ने ये फिल्म ठुकरा दी थी. बाद में इसमें करिश्मा कपूर की एंट्री हुई. उन्होंने आमिर खान के अपोजिट काम किया. ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर निकली और उस साल की सबसे कमाऊ बॉलीवुड फिल्म भी साबित हुई.

एक ही साल में हुआ साउथ और बॉलीवुड डेब्यू

ऐश्वर्या राय ने अपना एक्टिंग डेब्यू साल 1997 की तमिल फिल्म 'इरुवर' से किया था. मणिरत्नम की इस मूवी में वो मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल के अपोजिट नजर आईं. जबकि उनका बॉलीवुड डेब्यू भी इसी साल बॉबी देओल के अपोजिट फिल्म 'और प्यार हो गया' से हुआ था.

ऐश्वर्या ने इन फिल्मों से बनाई पहचान

ऐश्वर्या राय को सबसे पहले बड़ी और खास पहचान फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' से मिली थी. इसमें उनका नंदिनी का किरदार काफी पॉपुलर हुआ. संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी इस रोमांटिक फिल्म में उन्होंने अजय देवगन और सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की. ऐश्वर्या ने फैंस का दिल 'मोहब्बतें', 'ए दिल है मुश्किल', 'उमराव जान', 'देवदास', 'धूम', 'गुरु', 'जोधा अकबर', 'ताल' और पोन्नियिन सेलवन: पार्ट 1' जैसी फिल्मों से भी जीता.

सलमान-विवेक से अफेयर, अभिषेक से शादी

'हम दिल दे चुके सनम' के दौरान ऐश्वर्या और सलमान का अफेयर शुरू हुआ था. हालांकि दोनों तीन साल में अलग हो गए. इसके बाद एक्ट्रेस का नाम विवेक ओबेरॉय से भी जुड़ा, लेकिन दोनों का काफी जल्द ब्रेकअप हो गया. ऐश्वर्या ने साल 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी की और 2011 में बेटी आराध्या का वेलकम किया.

भारत की दूसरी सबसे रईस एक्ट्रेस हैं ऐश्वर्या

ऐश्वर्या मशहूर एक्ट्रेस जूही चावला के बाद भारत की दूसरी सबसे रईस एक्ट्रेस हैं. जूही की नेटवर्थ करीब 8 हजार करोड़ रुपये है. वहीं सियासत डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक ऐश्वर्या की नेटवर्थ 900 करोड़ रुपये तक है. वो एक फिल्म के लिए 10 करोड़ रुपये तक चार्ज करती हैं. वहीं एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए एक्ट्रेस 5 से 7 करोड़ रुपये तक चार्ज करती हैं.