ऑस्ट्रेलिया की हार से बदले सारे समीकरण, जानें WTC फाइनल में कैसे जाएगी टीम इंडिया?

दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 176 रनों से हरा दिया. मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है. इस परिणाम के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में उथल-पुथल मच गई है. न्यूजीलैंड टॉप पर विराजमान है, जबकि ऑस्ट्रेलिया अब तीसरे स्थान पर चला गया है. वहीं दक्षिण अफ्रीका दूसरे नंबर पर है.

न्यूजीलैंड ने अचानक टेबल में छलांग मारी है. मगर दक्षिण अफ्रीका से सीरीज हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया की फाइनल की उम्मीदों को झटका लगा है. दूसरी ओर भारतीय टीम अभी टेबल में चौथे पायदान पर है. यहां जान लीजिए ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हार के बाद भारत के फाइनल के समीकरण पर क्या असर पड़ा है.

WTC टेबल में नंबर-4 पर भारत

इससे पहले समीकरण पर आएं, उससे पहले भारतीय टीम का टेबल में हाल जान लीजिए. टीम इंडिया अभी 51.52 पीसीटी के साथ चौथे पायदान पर है. पॉइंट्स परसेंटेज के मामले में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, भारत से काफी आगे है. ऑस्ट्रेलिया का पीसीटी 69.23 है. यह भी बताते चलें कि अब WTC 2025-27 के चक्र में भारत के सिर्फ 7 टेस्ट मैच बचे हैं और टेबल में टॉप की दो टीम ही फाइनल के लिए क्वालीफाई करती हैं.

कैसे फाइनल में पहुंचेगी टीम इंडिया?

भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट और फिर अगले साल ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचों की सीरीज खेलनी है. भारतीय टीम के सामने करो या मरो की स्थिति है, उसे अगले लगभग सभी 7 मैच जीतने होंगे. अगले सभी 7 मैच जीतने पर भारत का पीसीटी 70.37 का हो जाएगा. वहीं 6 जीत से उसका पीसीटी 64.8 पर थम जाएगा.

न्यूजीलैंड में 0-2 से हार और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप भी टीम इंडिया को फाइनल का टिकट नहीं दिला पाएगा. यहां देख लीजिए अगले 7 मैचों में जीतने पर टीम इंडिया का पीसीटी कितना ऊंचा जा सकता है.

7 जीत - 70.37 प्रतिशत

6 जीत - 64.8 प्रतिशत

5 जीत - 59.25 प्रतिशत

4 जीत - 53.70 प्रतिशत

स्थिति साफ है कि टीम इंडिया अगले सभी 7 मैच जीत लेती है तो शायद बिना किसी पर निर्भर रहे वह फाइनल में जा सकती है. मगर अगले सात मुकाबलों में एक हार भी भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है.

यह भी पढ़ें:

विजय हजारे ट्रॉफी में होगी रोहित शर्मा की वापसी, जानें कितने मैच खेलेंगे?