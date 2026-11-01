महुआ मोइत्रा ने CJP के नेताओं को बताया 'थ्री मस्किटियर्स', ममता बनर्जी से मिले अभिजीत दीपके

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है. तस्वीर में CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास नजर आ रहे हैं. महुआ मोइत्रा ने तस्वीर के साथ लिखा, 'कॉकरोच जनता पार्टी के तीनों मस्किटियर्स'.

यह तस्वीर ऐसे समय सामने आई है, जब CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है. दीपके ने 'वोट चोरी' के खिलाफ इंडिया गठबंधन की रैली को समर्थन देने की बात कही, लेकिन यह भी साफ किया कि उनकी पार्टी रैली में शामिल नहीं होगी और अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखेगी.

With the 3 musketeers of @Cockroachisback! https://t.co/uo8Vj0nojR — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) October 31, 2026

ममता बनर्जी से मिले CJP संस्थापक अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके ने शनिवार को दिल्ली में ममता बनर्जी से मुलाकात की. उन्होंने बताया कि वह ममता बनर्जी का आभार जताने पहुंचे थे. दीपके के मुताबिक, जंतर-मंतर पर CJP के पहले आंदोलन के दौरान ममता बनर्जी ने उनका समर्थन किया था और युवाओं के आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ी रही थीं.

दीपके ने कहा, “मैं दीदी को धन्यवाद देने आया था, क्योंकि उन्होंने जंतर-मंतर पर हमारे पहले आंदोलन का जिस तरह समर्थन किया, वह युवाओं के आंदोलन के साथ हमेशा मजबूती से खड़ी रहीं. जब दिल्ली पुलिस ने सौरव और आशुतोष को गिरफ्तार किया, तब भी दीदी ने हमारा पूरा साथ दिया.”

रैली का समर्थन, लेकिन शामिल नहीं होगी CJP

जब अभिजीत दीपके से पूछा गया कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी रविवार को रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होगी, तो उन्होंने इससे इनकार किया. उन्होंने कहा कि CJP विरोध प्रदर्शन का समर्थन करती है, लेकिन एक स्वतंत्र संगठन के रूप में काम करती रहेगी.

दीपके ने कहा, “हम कल के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हैं, हम उनके साथ हैं, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी एक स्वतंत्र संगठन है. यह एक निष्पक्ष मंच है और हम इसे ऐसा ही बनाए रखना चाहते हैं.”

उन्होंने यह भी कहा कि 'वोट चोरी' के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले सभी संगठनों को CJP का समर्थन मिलेगा. दीपके के शब्दों में, “जो कोई भी इस 'वोट चोरी' के खिलाफ लड़ेगा, हम उन सभी संगठनों का समर्थन करेंगे.”

ममता बनर्जी ने युवा कार्यकर्ताओं की तारीफ की

ममता बनर्जी ने अभिजीत दीपके और CJP के युवा कार्यकर्ताओं से मुलाकात पर खुशी जताई. उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव आयोग के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों में उनकी भूमिका की सराहना की. ममता बनर्जी ने कहा कि तमाम मुश्किलों के बावजूद कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जारी रखा.

रैली से एक दिन पहले हुई मुलाकात

अभिजीत दीपके और ममता बनर्जी की यह मुलाकात रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली से एक दिन पहले हुई. इस रैली में विपक्षी दल कथित चुनावी गड़बड़ियों और 'वोट चोरी' के आरोपों को उठाएंगे. साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करेंगे. ममता बनर्जी भी रविवार को इस रैली में शामिल होंगी.

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