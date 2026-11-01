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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Remove Perfume Stains: कपड़े पर परफ्यूम लगाने से सफेद या पीला निशान पड़ गया? ऐसे हटाएं

How To Remove Perfume Stains: कपड़े पर परफ्यूम लगाने से सफेद या पीला निशान पड़ गया? ऐसे हटाएं

Fabric Stain Removal: अगर दाग को समय रहते साफ न किया जाए, तो वह कपड़े में ज्यादा गहराई तक बैठ सकता है. वहीं अत्तर जैसे परफ्यूम में तेल की मात्रा ज्यादा होने की वजह से दाग और जिद्दी हो सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 01 Nov 2026 07:08 AM (IST)
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Easy Hacks To Clean Yellow Attar Stains From Fabric: कपड़ों पर परफ्यूम लगाना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है. इसकी खुशबू पूरे दिन फ्रेश महसूस कराती है और पर्सनैलिटी में भी एक अलग टच जोड़ती है. लेकिन कई बार कपड़ों पर सीधे परफ्यूम स्प्रे करने से सफेद या पीले निशान पड़ जाते हैं. शुरुआत में ये दाग हल्के नजर आते हैं, लेकिन समय के साथ ज्यादा साफ दिखाई देने लगते हैं. खासकर हल्के रंग के कपड़ों पर ऐसे निशान काफी खराब लगते हैं.

परफ्यूम का दाग हटाना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें अल्कोहल के साथ ऑयल और कलरिंग एजेंट भी मौजूद हो सकते हैं. अल्कोहल जल्दी उड़ जाता है, लेकिन तेल और दूसरे तत्व कपड़े के रेशों में रह सकते हैं. अगर दाग को समय रहते साफ न किया जाए, तो वह कपड़े में ज्यादा गहराई तक बैठ सकता है. वहीं अत्तर जैसे परफ्यूम में तेल की मात्रा ज्यादा होने की वजह से दाग और जिद्दी हो सकता है. हालांकि, सही तरीके से सफाई करने पर इन निशानों को काफी हद तक हटाया जा सकता है. अगर कपड़े पर अभी-अभी परफ्यूम गिरा है, तो सबसे पहले इसे रगड़ने की गलती न करें.

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ताजा परफ्यूम का दाग ऐसे हटाएं

परफ्यूम का निशान ताजा है तो जितनी जल्दी इसे साफ करेंगे, उतना बेहतर रहेगा. सबसे पहले एक साफ और सूखा कपड़ा या पेपर टॉवल लें और दाग वाली जगह को हल्के हाथ से दबाकर साफ करें. इसे रगड़ने से बचें, क्योंकि ऐसा करने पर परफ्यूम कपड़े के दूसरे हिस्से में फैल सकता है और रेशों के अंदर भी जा सकता है.


How To Remove Perfume Stains: कपड़े पर परफ्यूम लगाने से सफेद या पीला निशान पड़ गया? ऐसे हटाएं

इसके बाद कपड़े के दाग वाले हिस्से को ठंडे बहते पानी के नीचे रखें. इससे कपड़े में मौजूद परफ्यूम का कुछ हिस्सा बाहर निकल सकता है. इसके बाद दाग पर थोड़ा सा माइल्ड डिश सोप या लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट लगाएं. इसे बहुत हल्के हाथ से कपड़े पर फैलाएं. जरूरत हो तो सॉफ्ट ब्रश की मदद से धीरे-धीरे साफ कर सकते हैं. अब कपड़े को एक बार फिर ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लें. अगर निशान पूरी तरह नहीं गया है, तो इसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराया जा सकता है.

पुराना या सूख चुका दाग कैसे हटाएं?

अगर परफ्यूम का निशान पहले से सूख चुका है, तो उसे हटाने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है. ऐसे दाग के लिए पानी और सिरके को बराबर मात्रा में मिलाकर एक घोल तैयार करें. साफ कपड़े की मदद से इस घोल को दाग वाली जगह पर हल्के हाथ से लगाएं.

इसे करीब 10 से 15 मिनट तक कपड़े पर लगा रहने दें. इससे दाग को ढीला होने में मदद मिल सकती है. इसके बाद सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रश से दाग को बहुत हल्के हाथ से गोलाकार तरीके से साफ करें. कपड़े को ज्यादा जोर से रगड़ने से बचें, खासकर अगर फैब्रिक नाजुक है. सफाई के बाद कपड़े को ठंडे पानी से अच्छी तरह धोकर देखें. अगर निशान अभी भी नजर आ रहा है, तो जरूरत के अनुसार इस प्रक्रिया को दोहराया जा सकता है.


How To Remove Perfume Stains: कपड़े पर परफ्यूम लगाने से सफेद या पीला निशान पड़ गया? ऐसे हटाएं

सिल्क, सैटिन और लेस जैसे कपड़ों पर रखें खास ध्यान

हर कपड़े पर एक ही तरीके से दाग साफ करना सही नहीं होता. सिल्क, सैटिन और लेस जैसे नाजुक फैब्रिक पर ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए. ऐसे कपड़ों पर सबसे पहले साफ और हल्के गीले कपड़े से दाग वाली जगह को धीरे-धीरे ब्लॉट करें. बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल न करें.

इसके बाद किसी माइल्ड स्टेन रिमूवर का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे लगाने से पहले कपड़े के किसी छोटे और कम दिखाई देने वाले हिस्से पर जरूर जांच लें. सफाई के बाद गीले कपड़े से उस हिस्से को धीरे से साफ करें. कपड़े को पानी में पूरी तरह भिगोने से बचें. नाजुक कपड़े को सुखाने के लिए उसे हवा में सूखने दें. ऐसे कपड़ों पर तुरंत ड्रायर या ज्यादा गर्मी का इस्तेमाल न करें, क्योंकि गर्मी दाग को और ज्यादा सेट कर सकती है.

अत्तर का दाग है तो ये तरीका आजमाएं

अत्तर में तेल की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसके दाग सामान्य परफ्यूम के मुकाबले ज्यादा जिद्दी हो सकते हैं. अगर कपड़े पर अत्तर गिर गया है, तो सबसे पहले पेपर टॉवल से अतिरिक्त तेल को सोख लें. दाग को रगड़ने की कोशिश न करें.

इसके बाद दाग वाली जगह पर थोड़ा कॉर्नस्टार्च या टैल्कम पाउडर डालें. इसे करीब 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें. पाउडर तेल को सोखने में मदद कर सकता है. समय पूरा होने के बाद इसे हल्के हाथ से ब्रश करके हटा दें. अब थोड़ी मात्रा में डिश सोप या किसी डीग्रीजिंग क्लीनर को दाग पर लगाएं और धीरे से कपड़े पर काम करें. इसके बाद ठंडे पानी से कपड़ा धो लें और फिर उसे सामान्य तरीके से वॉश करें.

जल्दी में हैं तो क्या करें?

अगर कहीं निकलना है और कपड़े पर अचानक परफ्यूम का निशान नजर आ गया है, तो थोड़ी मात्रा में हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा सकता है. सैनिटाइजर में मौजूद अल्कोहल तेल और कुछ डाई को तोड़ने में मदद कर सकता है. इसे दाग पर थोड़ी मात्रा में लगाकर साफ कपड़े से हल्के हाथ से ब्लॉट करें. इसके बाद ठंडे पानी से उस हिस्से को साफ कर लें. हालांकि, इसे इस्तेमाल करने से पहले कपड़े के किसी छिपे हुए हिस्से पर टेस्ट करना बेहतर रहेगा, खासकर रंगीन या नाजुक कपड़ों पर.

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आगे से कपड़ों पर दाग न पड़े, इसके लिए क्या करें?

परफ्यूम के दाग से बचने का सबसे आसान तरीका है कि कपड़े पहनने से पहले ही परफ्यूम लगा लें. इससे खुशबू को त्वचा पर सूखने का समय मिल जाता है और कपड़ों पर सीधे स्प्रे होने की संभावना कम हो जाती है. अगर कपड़े पहनने के बाद परफ्यूम लगाना जरूरी हो, तो बोतल को कपड़े से थोड़ी दूरी पर रखकर स्प्रे करें. परफ्यूम की बोतल को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखें, ताकि लीकेज और अचानक फैलने की समस्या से बचा जा सके.

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About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
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Published at : 01 Nov 2026 07:08 AM (IST)
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