GRAP लागू, दूध-दही, गैस और शराब महंगी, बैंक-Fastag के नए नियम, आज 1 नवंबर से बहुत कुछ बदला

आज नवंबर महीने का पहला दिन है और आज से कई जरूरी बदलाव लागू होने जा रहे हैं. जिनका असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा. अब बैंकिंग, पेंशन, टैक्स और रोज के खर्च बढ़ गए हैं. आज से दिल्ली में GRAP लागू हो गया है तो कर्नाटक में दूध और दही की कीमतें बढ़ गई हैं. आज से ही एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी के नियम भी बदल गए हैं. इसी के साथ सीएनजी भी महंगी हो गई है. वहीं दूसरी और पेंशन और बैंकों के नियमों में भी बदलाव हुआ है.

हालांकि हर तरह का बदलाव पूरे देश में लागू नहीं होगा. कुछ नियम देशभर के लिए हैं, जबकि कुछ का असर सिर्फ खास राज्य, बैंक या ग्राहकों पर पड़ेगा. ऐसे में यहां से जान लें एक नवंबर से जुड़े सबसे बड़े बदलाव क्या हैं.

1- दिल्ली में GRAP लागू

राजधानी दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए आज से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP लागू कर दिया गया है. आज से दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-VI मानकों से नीचे की कार, बसों और गैर जरूरी माल ढोने वाले ट्रकों की एंट्री पर रोक है. एंट्री पर 20 हजार तक का चालान हो सकता है और गाड़ी भी जब्त हो सकती है. कई जगहों पर पार्किंग चार्ज भी डबल कर दिया गया है. डीजल जनरेटर सेट चलाने पर भी रोक है.

2- सीएनजी फिर हुई महंगी

उत्तर प्रदेश में ग्रीन गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी 2.25 रुपए तक महंगी कर दी है. लखनऊ, आगरा, सुल्तानपुर, अयोध्या में एक किलो सीएनजी पर एक रुपया और उन्नाव में 2 रुपए 25 पैसे बढ़ाए गए हैं.

3- शराब की बोतल 10 रुपए महंगी

तमिलनाडु सरकार ने शराब की सभी बोतलों पर 10 रुपए बढ़ाने का फैसला किया है. नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं. हालांकि सरकार ने कहा है कि अगर कोई ठेके या शराब की दुकान पर सही स्थिति में खाली बोतल वापस करता है तो उसे 10 रुपए वापस कर दिए जाएंगे.

4- दूध और दही के बढ़े दाम

कर्नाटक में आज से दूध की कीमतों में 8 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है. राज्य सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दी है. बढ़ी हुई रकम में से 7 रुपए किसानों को और 1 रुपया यूनियनों को मिलेगा. इतना ही नहीं एक किलो दही में 14 रुपए की बढ़ोतरी की गई है.

5- क्रेडिट कार्ड का बदला चार्ज

पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB के Visa और RuPay क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए 1 नवंबर से कई चार्ज बदल रहे हैं. इनमें कैश निकालने, बिल देर से भरने, रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने और यूटिलिटी बिल पेमेंट से जुड़े शुल्क शामिल हैं. नए नियमों के तहत रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने की हर पात्र रिक्वेस्ट पर 99 रुपए का शुल्क लगेगा. वहीं, एक बिलिंग साइकल में 50000 रुपए से ज्यादा के यूटिलिटी बिल पेमेंट पर 1 फीसदी शुल्क लग सकता है, जिसकी सीमा प्रति ट्रांजैक्शन 2,000 रुपए होगी. फिर टैक्स अलग से देना होगा. इसके अलावा एसबीआई ने भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर नए चार्ज जोड़े हैं.

6- नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ महंगा

उत्तराखंड में आज से नए बिजली कनेक्शन की दरें बदल गई हैं. UERC ने BPL और सामान्य उपभोक्ताओं का सर्विस लाइन चार्ज बढ़ाया है, जबकि प्रीपेड मीटर ग्राहकों को राहत दी गई है. BPL कार्डधारकों का चार्ज अब 100 से बढ़ाकर 150 रुपए कर दिया गया है.

7- बिना स्मार्ट मीटर नहीं मिलेगा नया कनेक्शन

बिहार में आज से बिना स्मार्ट मीटर के नया कनेक्शन नहीं दिया जाएगा. राज्य में अब 150 किलोवाट तक के सभी नए कनेक्शनों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला लिया गया है. हालांकि नए कनेक्शन पर कितना चार्ज वसूला जाएगा, वह इस पर निर्भर करेगा कि उपभोक्ता किस फेज का कनेक्शन ले रहा है.

8- पेंशनर्स के लिए नए नियम

सरकारी पेंशन पाने वाले 80 साल से कम उम्र के पेंशनर्स आज, 1 नवंबर से अपना सालाना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे. इसे जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2026 है. जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं करने पर पेंशन भुगतान में रुकावट आ सकती है. 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के पेंशनर्स के लिए ये प्रोसेस 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है.

9- ITR की डेडलाइन

जिन टैक्सपेयर्स के खातों का टैक्स ऑडिट जरूरी है, उनके लिए असेसमेंट ईयर 2026-27 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है. लेकिन ये राहत सभी टैक्सपेयर्स के लिए नहीं है. आम सैलरीड लोगों या उन लोगों के लिए, जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, ये नई तारीख अपने आप लागू नहीं होती.

10- GST नियमों में बदलाव

1 नवंबर से GST से जुड़े कुछ प्रावधान भी लागू होंगे. इनका संबंध बिक्री के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट, क्रेडिट नोट और टैक्स रिफंड प्रोसेस से है. कारोबारियों को कुछ मामलों में बिक्री के बाद दिए गए डिस्काउंट का हिसाब करने और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में प्रोविजनल रिफंड लेने में राहत मिल सकती है.

11- फोन की स्क्रीन पर अनजान कॉलर का दिखेगा नाम

CNAP सुविधा के तहत अब मोबाइल स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम दिखेगा. इससे अनजान नंबर से आने वाली कॉल की पहचान आसान करना हो जाएगा. इस सुविधा में टेलीकॉम कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज नाम दिख सकता है. हालांकि, ये सुविधा नेटवर्क और ऑपरेटर के हिसाब से लागू होगी. इसलिए आज से ही हर फोन पर हर अनजान कॉल का नाम दिखना तय नहीं है.

12- FASTag के एनुअल पास में छूट

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नए नियमों के अनुसार, टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए सालाना लोकल फास्टैग पास की व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से लागू हो रही है. फीस की बात करें तो अगर टोल प्लाजा किसी नगर पालिका या स्थानीय नगर सीमा से बाहर है, तो सालाना पास की फीस 1,500 रुपए होगी और अगर नगर पालिका या स्थानीय नगर सीमा के अंदर है तो 3000 रुपए होगी.

13- यूपी में एक्सप्रेसवे पर नई स्पीड लिमिट लागू

उत्तर प्रदेश एक्सप्रसेवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने यूपी के सभी एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट घटा दी है. अब भारी वाहनों की स्पीड लिमिट 80 से घटाकर 60 कर दी गई है. वहीं, हल्के मोटर वाहनों, जैसे कार और जीप की स्पीड लिमिट 100 से घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक कर दी है. यह फैसला बढ़ती सर्दी में कोहरे को देखते हुए लिया गया है.

14- आज से इंटरनेशनल Digi Yatra शुरू

आज से देश के 8 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट्स पर यात्रियों के लिए 'डिजी यात्रा' का ट्रायल शुरू हो गया है. शुरुआत में यह सुविधा एयर इंडिया और इंडिगो की चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए होगी. डिजी यात्रा से एयरपोर्ट पर एंट्री और सिक्योरिटी चेक जैसी प्रक्रियाओं में आसानी होगी.

15- दिल्ली में ताज एक्सप्रेस ट्रेन का स्टेशन बदला

रेलवे ने आज से ताज एक्सप्रेस के शुरुआती और अंतिम स्टेशन में बदलाव किया है. अभी ये ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलाई जाती है, लेकिन अब इसे हजरत निजामुद्दीन से चलाया जाएगा.

16- आज से राम मंदिर में पूजा का वक्त बदला

अयोध्या के राम मंदिर में आज से पूजा का वक्त बदल दिया गया है. अब पट सुबह 4 बजे खुलेंगे और रात 10 बजे बंद होंगे. सुबह 4:30 से 4:40 बजे तक मंगला आरती होगी. सुबह 7 बजे से श्रद्धालुओं के लिए रामलला के दर्शन शुरू होंगे.

17- पेट्रोल-डीजल के बदलेंगे दाम

हर महीने की शुरुआत में तेल कंपनियां ईंधन की कीमतों की समीक्षा करती हैं. आज 1 नवंबर को भी पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर अपडेट आ सकता है. अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत, रुपए की स्थिति और कंपनियों के फैसले जैसे कारक ईंधन की कीमतों को प्रभावित करते हैं. इसलिए नई दरों के लिए ऑफिशियल घोषणा का इंतजार है.

18- एलपीजी सिलेंडर का रेट

हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं. आज, 1 नवंबर को भी घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बदलाव हो सकता है. बता दें कि घरेलू 14.2 किलो सिलेंडर का इस्तेमाल घरों में खाना बनाने के लिए होता है, जबकि 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे कारोबारों में इस्तेमाल किया जाता है.