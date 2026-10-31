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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsMustard Seeds Storage: सरसों के बीज में लग जाते हैं कीड़े? 2 साल तक फ्रेश रखने का ये हैक

Mustard Seeds Storage: सरसों के बीज में लग जाते हैं कीड़े? 2 साल तक फ्रेश रखने का ये हैक

Mustard Seeds: सरसों के बीज को स्टोर करते समय सबसे ज्यादा ध्यान नमी पर देना चाहिए. ज्यादा नमी की वजह से बीज आपस में चिपक सकते हैं और उनमें फफूंद लगने की समस्या हो सकती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 31 Oct 2026 04:51 PM (IST)
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How To Store Mustard Seeds: सरसों के बीज भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाले जरूरी मसालों में से एक हैं. इनका इस्तेमाल सब्जियों से लेकर अचार और कई तरह की डिशेज में किया जाता है. लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से स्टोर न किया जाए तो धीरे-धीरे इनकी खुशबू और स्वाद कम होने लगता है. नमी, हवा, ज्यादा तापमान और रोशनी का असर सरसों के बीज की क्वालिटी पर पड़ सकता है.

अगर आप भी घर में सरसों के बीज लंबे समय तक रखना चाहते हैं, तो इन्हें किसी भी डिब्बे में भरकर रखने के बजाय स्टोरेज के कुछ जरूरी नियमों का ध्यान रखना चाहिए. सही कंटेनर और सही जगह का चुनाव करने से बीजों को लंबे समय तक बेहतर स्थिति में रखा जा सकता है.

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सरसों के बीज रखते समय नमी से बचाएं

सरसों के बीज को स्टोर करते समय सबसे ज्यादा ध्यान नमी पर देना चाहिए. ज्यादा नमी की वजह से बीज आपस में चिपक सकते हैं और उनमें फफूंद लगने की समस्या हो सकती है. इसलिए बीजों को ऐसी जगह रखें जहां नमी कम हो. स्टोर करने से पहले यह भी देख लें कि बीज साफ और सूखे हों. अगर बीजों में कोई गंदगी या दूसरी चीजें मिली हुई हैं तो उन्हें अलग कर दें. किसी भी तरह की नमी को कंटेनर में जाने से रोकना जरूरी है.


Mustard Seeds Storage: सरसों के बीज में लग जाते हैं कीड़े? 2 साल तक फ्रेश रखने का ये हैक

एयरटाइट डिब्बे में रखें सरसों के बीज

सरसों के बीज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए एयरटाइट कंटेनर अच्छा विकल्प हो सकता है. कांच का जार इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. जार साफ और पूरी तरह सूखा होना चाहिए और उसका ढक्कन अच्छी तरह बंद होना चाहिए. फूड-ग्रेड प्लास्टिक का एयरटाइट कंटेनर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. ध्यान रखें कि कंटेनर में हवा और नमी आसानी से अंदर न जा सके. अगर आपके पास ज्यादा मात्रा में सरसों के बीज हैं तो उन्हें अच्छी तरह सील होने वाले बड़े कंटेनर या बैग में भी रखा जा सकता है.

गैस या ओवन के पास न रखें

सरसों के बीज को स्टोर करने के लिए ठंडी और सूखी जगह बेहतर रहती है. इन्हें गैस चूल्हे, ओवन या किसी दूसरी गर्म जगह के पास रखने से बचें. लगातार गर्मी के संपर्क में रहने से बीजों के स्वाद और क्वालिटी पर असर पड़ सकता है. रसोई की ऐसी अलमारी या पैंट्री चुनें जहां सीधी गर्मी न पहुंचती हो. इसके साथ ही जगह बहुत ज्यादा नम भी नहीं होनी चाहिए.


Mustard Seeds Storage: सरसों के बीज में लग जाते हैं कीड़े? 2 साल तक फ्रेश रखने का ये हैक

सीधी रोशनी से बचाकर रखें

सरसों के बीज को लंबे समय तक अच्छी स्थिति में रखने के लिए उन्हें रोशनी से भी बचाना जरूरी है. लगातार रोशनी के संपर्क में रहने से बीजों में मौजूद जरूरी तेल प्रभावित हो सकते हैं, जिससे उनका स्वाद और खुशबू कम हो सकती है. इसलिए बीजों का कंटेनर किसी अंधेरी या कम रोशनी वाली अलमारी में रखना बेहतर है. अगर कंटेनर पारदर्शी है तो उसे ऐसी जगह रखें जहां उस पर सीधी धूप न पड़े.

डिब्बे पर तारीख लिखना न भूलें

सरसों के बीज खरीदने के बाद कंटेनर पर उनके प्रकार और खरीदने की तारीख लिख देना अच्छा तरीका है. इससे आपको पता रहेगा कि बीज कितने पुराने हैं और पहले किस बैच का इस्तेमाल करना है. अगर घर में सरसों के बीज की एक से ज्यादा पैकिंग है तो पुरानी पैकिंग को पहले इस्तेमाल करें. इससे लंबे समय तक रखे रहने की वजह से बीज खराब होने की संभावना कम की जा सकती है.

समय-समय पर बीजों को चेक करते रहें

सिर्फ सही डिब्बे में रख देना ही काफी नहीं है. कुछ समय के अंतराल पर सरसों के बीजों को चेक भी करते रहें. अगर बीजों में फफूंद, कीड़े या खराब होने के दूसरे संकेत दिखाई दें तो उन्हें इस्तेमाल न करें. कंटेनर खोलते समय यह भी देखें कि अंदर नमी तो नहीं है और बीज आपस में असामान्य तरीके से चिपक तो नहीं रहे हैं. किसी तरह की परेशानी नजर आने पर उसे नजरअंदाज न करें.

ज्यादा समय तक रखना हो तो फ्रीजर का विकल्प

अगर सरसों के बीजों का इस्तेमाल लंबे समय तक नहीं करना है तो उन्हें एयरटाइट कंटेनर या फ्रीजर बैग में रखकर फ्रीजर में भी स्टोर किया जा सकता है. सोर्स के मुताबिक, इस तरह फ्रोजन सरसों के बीज दो साल तक रखे जा सकते हैं. हालांकि फ्रीजर में रखने से पहले कंटेनर अच्छी तरह बंद होना चाहिए, ताकि नमी और हवा अंदर न जा सके. इस्तेमाल से पहले बीजों की स्थिति भी जरूर जांच लें.

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भूनकर रखने का भी है विकल्प

सरसों के बीजों को हल्का भूनकर रखने का भी तरीका बताया गया है. इसके लिए बीजों को सूखी कड़ाही में मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक भूनें, जब तक उनमें से खुशबू आने न लगे और वे चटकने न लगें. इसके बाद इन्हें पूरी तरह ठंडा होने दें और फिर एयरटाइट कंटेनर में रखें. इस तरह सरसों के बीजों को घर में रखते समय बस कुछ छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है. साफ और सूखे बीज, एयरटाइट कंटेनर, नमी और गर्मी से दूरी और सही जगह पर स्टोरेज से इन्हें लंबे समय तक बेहतर स्थिति में रखा जा सकता है.

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About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
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Published at : 31 Oct 2026 04:51 PM (IST)
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