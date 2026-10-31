Smelly Kitchen Towel Cleaning: किचन में इस्तेमाल होने वाले कपड़े को कितनी भी बार धो लें, कुछ दिनों बाद उसमें से अजीब सी बदबू आने लगती है. खासकर अगर कपड़ा बर्तन सुखाने, हाथ पोंछने या किचन की सफाई के लिए रोज इस्तेमाल होता है तो उसमें से खट्टी या सीलन जैसी गंध आने लगती है. कई बार कपड़ा धोने के तुरंत बाद भी उसकी बदबू पूरी तरह खत्म नहीं होती. ऐसे में लगता है कि शायद कपड़े को ठीक से साफ नहीं किया गया है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता.

दरअसल, इसकी एक बड़ी वजह कपड़े का लंबे समय तक गीला रहना है. खासकर कॉटन के कपड़े पानी को अच्छी तरह सोख लेते हैं और इस्तेमाल के बाद कई घंटों तक नमी बनाए रखते हैं. यही नमी बैक्टीरिया के पनपने के लिए सही माहौल तैयार करती है और धीरे-धीरे कपड़े से बदबू आने लगती है. इसलिए सिर्फ बार-बार धोना ही इसका स्थायी समाधान नहीं है. कपड़े को इस्तेमाल करने के बाद जल्दी सुखाना भी उतना ही जरूरी है.

गीला कपड़ा ज्यादा देर न रखें

किचन का कपड़ा इस्तेमाल करने के बाद उसे मोड़कर या एक जगह पर पड़ा छोड़ने से बचें. अगर कपड़ा गीला है और उसे मोड़कर रख दिया गया तो उसके अंदर की परतों में नमी फंसी रह सकती है. इससे कपड़े को सूखने में ज्यादा समय लगता है और बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका मिलता है. कपड़े को इस्तेमाल करने के बाद पूरी तरह फैलाकर ऐसी जगह टांगें जहां हवा आसानी से आती-जाती हो. जितना ज्यादा कपड़ा खुला रहेगा, उतनी जल्दी उसकी नमी निकलने में मदद मिलेगी.





कपड़े को बार-बार एक ही काम में इस्तेमाल न करें

किचन में एक ही कपड़े से हाथ पोंछना, बर्तन सुखाना, काउंटर साफ करना और गैस पर गिरे खाने को पोंछना सही तरीका नहीं है. हर काम के साथ कपड़े में अलग तरह की गंदगी और नमी जमा होती जाती है. इससे बदबू जल्दी आने लग सकती है. इसलिए कोशिश करें कि हाथ पोंछने और किचन की सफाई के लिए अलग कपड़ा इस्तेमाल करें. अगर कपड़े का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है तो उसे धोने में भी ज्यादा देर न करें.

फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल कम करें

कई लोग कपड़ों को मुलायम रखने के लिए फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किचन के कपड़ों के मामले में यह हमेशा अच्छा विकल्प नहीं होता. फैब्रिक सॉफ्टनर कपड़े के रेशों पर एक पतली परत बना सकता है. इससे कपड़े से पानी निकलने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है. नतीजा यह होता है कि कपड़ा ज्यादा देर तक नम रहता है और बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को पनपने का ज्यादा समय मिल जाता है. इसलिए किचन के कपड़े धोते समय फैब्रिक सॉफ्टनर से बचना बेहतर हो सकता है.





गर्म पानी से धोना मददगार हो सकता है

अगर कपड़े में पहले से बदबू आ रही है तो उसे गर्म पानी में धोने से बैक्टीरिया और जमा गंदगी को कम करने में मदद मिल सकती है. बेकिंग सोडा या सफेद सिरके से कपड़े को धोने या भिगोने से भी बदबू कुछ समय के लिए कम हो सकती है. हालांकि, इन तरीकों से कपड़ा साफ होने के बाद अगर उसे दोबारा गीला करके लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो बदबू फिर लौट सकती है. इसलिए कपड़े को साफ करने के साथ-साथ इस्तेमाल के बाद जल्दी सुखाना भी जरूरी है.

जल्दी सूखने वाला कपड़ा इस्तेमाल करें

अगर बार-बार धोने के बावजूद किचन के कपड़े से बदबू आती रहती है तो कपड़े का मटेरियल बदलना भी एक विकल्प हो सकता है. ऐसे कपड़े जिनमें नमी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, वे जल्दी सूख जाते हैं. इससे बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए जरूरी नम माहौल कम समय तक मिलता है. कॉटन के कपड़े पानी को अच्छी तरह सोखते हैं, लेकिन इसी वजह से उनमें नमी ज्यादा देर तक रह सकती है. इसके मुकाबले जल्दी सूखने वाले मटेरियल से बने कपड़े इस्तेमाल के बाद कम समय में सूख सकते हैं.

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स्पंज में भी हो सकती है यही समस्या

किचन के कपड़े की तरह स्पंज में भी बदबू की समस्या हो सकती है. स्पंज इस्तेमाल के बाद काफी मात्रा में पानी अपने अंदर रोक लेता है. अगर वह ठीक से सूख नहीं पाता तो उसमें बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं और कुछ समय बाद उसमें से बदबू आने लगती है. इसलिए स्पंज को इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह निचोड़कर ऐसी जगह रखना चाहिए जहां वह जल्दी सूख सके. जरूरत पड़ने पर उसे नियमित रूप से बदलना भी जरूरी है.

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