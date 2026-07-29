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Cockroach Removal Tips: किचन में बार-बार आ रहे कॉकरोच? अपनाएं ये असरदार हैक्स; तुरंत भागेंगे

Cockroach Control: किचन या बाथरूम में अचानक कॉकरोच दिखाई देना किसी को भी परेशान कर सकता है. कई बार रात में किचन की लाइट जलाते ही सिंक, फ्रिज या गैस के आसपास कॉकरोच भागते नजर आते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 29 Jul 2026 11:21 AM (IST)
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How To Get Rid Of Cockroaches At Home: घर कितना भी साफ क्यों न हो, किचन या बाथरूम में अचानक कॉकरोच दिखाई देना किसी को भी परेशान कर सकता है. कई बार रात में किचन की लाइट जलाते ही सिंक, फ्रिज या गैस के आसपास कॉकरोच भागते नजर आते हैं. ये सिर्फ घर की सफाई और हाइजीन से जुड़ी परेशानी नहीं हैं. कॉकरोच अपने साथ हानिकारक बैक्टीरिया ला सकते हैं और खाने या खाना बनाने वाली सतहों को दूषित कर सकते हैं. इनके मल और शरीर से निकलने वाले दूसरे अवशेष कुछ लोगों में एलर्जी और अस्थमा की समस्या को भी बढ़ा सकते हैं.

कॉकरोच से छुटकारा पाने के लिए केवल उन्हें मारना काफी नहीं है. घर में उनके खाने, पानी और छिपने की जगह को खत्म करना भी जरूरी है, कुछ आसान उपाय अपनाकर घर में उनकी संख्या कम करने और उन्हें दोबारा आने से रोकने में मदद मिल सकती है.

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किचन को रखें साफ

कॉकरोच खाने की तलाश में सबसे ज्यादा किचन की तरफ आते हैं। फर्श या किचन काउंटर पर पड़े खाने के छोटे टुकड़े भी उन्हें आकर्षित कर सकते हैं. इसलिए खाना या कोई लिक्विड गिरने पर उसे तुरंत साफ करें. खाने की चीजों को खुला छोड़ने के बजाय एयरटाइट कंटेनर में रखें. रातभर सिंक में गंदे बर्तन छोड़ने से भी बचें. खाना खाने के बाद बर्तनों को साफ कर देना बेहतर है. गैस स्टोव, फ्रिज और दूसरे उपकरणों के नीचे और पीछे की जगह भी नियमित रूप से साफ करें, क्योंकि यहां ग्रीस और खाने के छोटे टुकड़े जमा हो सकते हैं.

घर में पानी जमा न होने दें

कॉकरोच को जीवित रहने के लिए खाने के साथ पानी की भी जरूरत होती है. इसलिए किचन और बाथरूम में नमी कम रखना जरूरी है. नल टपक रहा है या पाइप से पानी लीक हो रहा है तो उसे ठीक कराएं. सिंक और बाथटब इस्तेमाल करने के बाद संभव हो तो सूखा रखें. फर्श या काउंटर पर पानी गिरने के बाद उसे लंबे समय तक न छोड़ें. जिन जगहों पर लगातार नमी रहती है, वहां वेंटिलेशन बेहतर करने से भी मदद मिल सकती है.

दरारों और छोटे रास्तों को करें बंद

कॉकरोच बेहद छोटी दरारों से भी घर में प्रवेश कर सकते हैं. दीवार, फर्श, खिड़की और दरवाजे के फ्रेम में मौजूद गैप को सील किया जा सकता है. पाइप और तार घर में जहां से प्रवेश करते हैं, उनके आसपास बने खाली हिस्सों को भी चेक करें. बाजार से सामान लाते समय कार्डबोर्ड बॉक्स और बैग भी जांच लेना चाहिए. कई बार छोटे कॉकरोच या उनके अंडे इनके जरिए घर तक पहुंच सकते हैं. लंबे समय तक सामान रखने के लिए कार्डबोर्ड बॉक्स की जगह बंद प्लास्टिक कंटेनर का इस्तेमाल किया जा सकता है.



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कूड़ेदान पर भी दें ध्यान

किचन के कूड़ेदान में जमा खाने के अवशेष कॉकरोच के लिए भोजन का आसान जरिया बन सकते हैं. इसलिए ढक्कन वाले डस्टबिन का इस्तेमाल करें और कूड़ा नियमित रूप से बाहर निकालें. कूड़ेदान और रिसाइक्लिंग बिन को भी समय-समय पर साफ करना जरूरी है. अगर घर में पालतू जानवर हैं तो उनका खाना रातभर खुले बर्तन में न छोड़ें। पेट फूड को भी बंद कंटेनर में रखना बेहतर है।

कॉकरोच ट्रैप और बेट का इस्तेमाल

घर में कॉकरोच कहां सबसे ज्यादा हैं, इसका पता लगाने के लिए स्टिकी ट्रैप लगाए जा सकते हैं. इन्हें सिंक के नीचे, फ्रिज या दूसरे उपकरणों के पीछे और उन जगहों पर लगाया जा सकता है जहां कॉकरोच बार-बार दिखाई देते हैं. कॉकरोच बेट भी इनके कंट्रोल में इस्तेमाल किए जाते हैं. इन्हें उन जगहों पर रखना चाहिए जहां कॉकरोच की एक्टिविटी ज्यादा दिखाई देती है. अगर बेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर कीटनाशक स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कॉकरोच बेट के पास आने से बच सकते हैं. किसी भी पेस्ट कंट्रोल प्रोडक्ट का इस्तेमाल उसकी पैकेजिंग पर दिए निर्देशों के अनुसार ही करें.



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बोरिक एसिड इस्तेमाल करते समय सावधानी

कॉकरोच नियंत्रित करने के लिए बोरिक एसिड का भी इस्तेमाल किया जाता है. इसे दरारों और कॉकरोच के छिपने वाली जगहों पर बहुत कम मात्रा में लगाया जाता है. हालांकि, इसे खाने या पानी के आसपास इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. सबसे जरूरी बात यह है कि बोरिक एसिड बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से पूरी तरह दूर रखा जाए. गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर यह नुकसानदायक हो सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 11:21 AM (IST)
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