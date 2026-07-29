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Extra Oil in Vegetables: सब्जी में तेल ज्यादा हो गया? जान लें इसे ठीक करने के तरीके

Extra Oil in Vegetables : अगर आपकी सब्जी में तेल ज्यादा हो गया है, तो उसे फेंकने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान घरेलू तरीके अपनाकर आप एक्स्ट्रा तेल निकाल सकते हैं

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 29 Jul 2026 10:55 AM (IST)
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Extra Oil in Vegetables : कई बार खाना बनाते समय छोटी-सी गलती पूरी डिश का टेस्ट बदल देती है. ऐसा अक्सर तब होता है, जब सब्जी में जरूरत से ज्यादा तेल पड़ जाता है. ऊपर तैरता हुआ तेल न सिर्फ देखने में अच्छा नहीं लगता, बल्कि खाने का टेस्ट भी बिगाड़ देता है और सेहत के लिए भी ठीक नहीं माना जाता है. ऐसे में अगर आपकी सब्जी में तेल ज्यादा हो गया है, तो उसे फेंकने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान घरेलू तरीके अपनाकर आप एक्स्ट्रा तेल निकाल सकते हैं और सब्जी को पहले जैसा टेस्टी बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि सब्जी में तेल ज्यादा हो गया तो इसे ठीक करने के तरीके क्या हैं. 

सब्जी में तेल ज्यादा हो गया तो इसे ठीक करने के तरीके क्या हैं?

1.  बर्फ के टुकड़े से निकालें तेल - अगर ग्रेवी वाली सब्जी में ऊपर तेल तैर रहा है, तो एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा लें और उसे कुछ सेकंड तक सब्जी में हल्के-हल्के घुमाएं. ठंडक मिलने पर तेल जमने लगता है और बर्फ से चिपक जाता है. ध्यान रखें कि बर्फ को पिघलने से पहले ही बाहर निकाल लें. चाहें तो एक बड़े चम्मच में बर्फ रखकर उसी ठंडी चम्मच को भी तेल के ऊपर घुमा सकते हैं. 

2. ब्रेड स्लाइस - अगर सब्जी में ऊपर काफी तेल दिखाई दे रहा है, तो एक ब्रेड स्लाइस लें और उसे हल्के से तेल वाली सतह पर रखें. ब्रेड एक्स्ट्रा तेल को जल्दी सोख लेती है. ध्यान रखें कि ब्रेड को सब्जी में डुबोना नहीं है, सिर्फ ऊपर से तेल सोखने के बाद तुरंत हटा लेना है. 

3. फ्रिज में रखकर तेल निकाल सकते हैं - अगर आपके पास थोड़ा समय है, तो सब्जी को पहले ठंडा होने दें और फिर कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें. ठंडा होने पर तेल या घी ऊपर जमकर एक परत बना लेता है. इसके बाद चम्मच की मदद से इस जमी हुई परत को आसानी से हटाया जा सकता है फिर सब्जी को दोबारा गर्म करके परोसें. 

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4.  टिश्यू पेपर से तेल हटाएं  - अगर आपने सूखी सब्जी बनाई है, जैसे भिंडी या आलू, तो उसे एक प्लेट में रखे टिश्यू पेपर पर निकाल दें. चाहें तो ऊपर से भी हल्के हाथ से टिश्यू पेपर दबा सकते हैं. इससे एक्स्ट्रा तेल आसानी से निकल जाता है. यही तरीका तली हुई चीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. 

5. भुना हुआ बेसन मिलाएं - अगर ग्रेवी वाली सब्जी में तेल ज्यादा है और ग्रेवी भी पतली लग रही है, तो थोड़ा बेसन सूखा भून लें और उसे सब्जी में मिला दें. भुना हुआ बेसन एक्सट्रा तेल सोख लेता है. साथ ही ग्रेवी को गाढ़ा और टेस्टी भी बना देता है.

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Published at : 29 Jul 2026 10:55 AM (IST)
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