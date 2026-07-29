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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHair Sticking To Floor: क्या फर्श पर चिपकते हैं बाल? जानें हटाने का आसान तरीका

Hair Sticking To Floor: क्या फर्श पर चिपकते हैं बाल? जानें हटाने का आसान तरीका

Floor Cleaning Tips: खासतौर पर लंबे बाल या पालतू जानवरों के बाल फर्श पर इस तरह चिपक जाते हैं कि बार-बार झाड़ू लगाने के बाद भी पूरी तरह साफ नहीं होते. कई बार झाड़ू आगे बढ़ती रहती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 29 Jul 2026 08:53 AM (IST)
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How Static Electricity Affects Floor Cleaning: घर की सफाई करते समय फर्श पर पड़े बालों को हटाना कई बार सबसे मुश्किल काम बन जाता है. खासतौर पर लंबे बाल या पालतू जानवरों के बाल फर्श पर इस तरह चिपक जाते हैं कि बार-बार झाड़ू लगाने के बाद भी पूरी तरह साफ नहीं होते. कई बार झाड़ू आगे बढ़ती रहती है और बाल हवा के साथ इधर-उधर उड़कर दोबारा फर्श पर पहुंच जाते हैं. बाथरूम, बेडरूम, सोफे के आसपास और घर के कोनों में यह परेशानी ज्यादा देखने को मिलती है. हालांकि झाड़ू लगाने से पहले किया गया एक छोटा सा काम बालों को समेटना आसान बना सकता है.

झाड़ू लगाने से पहले करें ये काम

फर्श पर मौजूद बालों को आसानी से इकट्ठा करने के लिए झाड़ू के ब्रिसल्स यानी उसके निचले हिस्से पर हल्का सा पानी स्प्रे किया जा सकता है. ध्यान रखें कि झाड़ू को पूरी तरह गीला नहीं करना है. केवल इतनी नमी होनी चाहिए कि उसके ब्रिसल्स थोड़े नम हो जाएं. इसके बाद सामान्य तरीके से फर्श पर झाड़ू लगाएं. नमी के कारण बाल झाड़ू के ब्रिसल्स के साथ आसानी से इकट्ठा हो सकते हैं. इससे बालों को बार-बार फर्श पर इधर-उधर दौड़ाने के बजाय एक जगह जमा करना आसान हो जाता है. खासकर उन घरों में यह तरीका काम आ सकता है, जहां लंबे बाल या पालतू जानवरों के बाल फर्श पर ज्यादा दिखाई देते हैं.


Hair Sticking To Floor: क्या फर्श पर चिपकते हैं बाल? जानें हटाने का आसान तरीका

आखिर क्यों काम करता है ये तरीका?

इसके पीछे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक वजह हो सकती है. बाल और पालतू जानवरों के फर कालीन, फर्नीचर, कपड़ों और दूसरी सतहों के संपर्क में आने और रगड़ने के कारण स्टैटिक चार्ज पकड़ सकते हैं. इसी वजह से कई बार बाल फर्श या दूसरी सतहों पर चिपके रहते हैं और सामान्य झाड़ू से उन्हें समेटना मुश्किल हो जाता है. हल्की नमी इस स्टैटिक चार्ज के असर को कम करने में मदद कर सकती है. इससे बालों को झाड़ू से एक जगह इकट्ठा करना आसान हो जाता है. झाड़ू के ब्रिसल्स में फंसे बालों को बाद में डस्टपैन की मदद से निकालकर कूड़ेदान में डाला जा सकता है.

क्लीनर स्प्रे करने से पहले रखें ध्यान

कुछ लोग इस ट्रिक के लिए झाड़ू पर ऑल-पर्पज क्लीनर का हल्का स्प्रे करते हैं. क्लीनिंग प्रोडक्ट में मौजूद सर्फेक्टेंट झाड़ू और बालों के बीच संपर्क बेहतर कर सकते हैं, जिससे ज्यादा बाल ब्रिसल्स में फंस सकते हैं. हालांकि हर बार क्लीनर का इस्तेमाल करना सही विकल्प नहीं हो सकता. झाड़ू पर क्लीनर स्प्रे करने से उसका कुछ हिस्सा फर्श पर भी पहुंच सकता है. इससे फर्श पर क्लीनिंग प्रोडक्ट का अवशेष रह सकता है और सतह फिसलन भरी हो सकती है. घर में पालतू जानवर हों तो इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि वे फर्श पर मौजूद किसी केमिकल के संपर्क में न आएं या उसे चाट न लें. यही वजह है कि केवल हल्के पानी का इस्तेमाल ज्यादा आसान विकल्प हो सकता है. पानी का बहुत हल्का स्प्रे करके झाड़ू को नम करें और फिर बालों वाले हिस्से पर झाड़ू लगाएं.

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सिरका इस्तेमाल करते समय सावधानी जरूरी

पानी के साथ सिरके का हल्का मिश्रण भी स्टैटिक चार्ज को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह हर तरह के फर्श के लिए सही नहीं है. खासतौर पर नेचुरल स्टोन और हार्डवुड फ्लोर पर सिरके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ऐसी सतहों पर केवल पानी से झाड़ू को हल्का नम करना बेहतर विकल्प है. फर्श की सफाई के लिए कोई भी चीज इस्तेमाल करने से पहले यह जरूर देख लें कि वह उस सतह के लिए सुरक्षित है या नहीं. बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल भी न करें, क्योंकि इसका मकसद फर्श को गीला करना नहीं बल्कि झाड़ू को सिर्फ हल्की नमी देना है.


Hair Sticking To Floor: क्या फर्श पर चिपकते हैं बाल? जानें हटाने का आसान तरीका

रबर वाली झाड़ू भी आ सकती है काम

अगर घर में बाल गिरने की समस्या ज्यादा है तो सामान्य झाड़ू की जगह रबर या सिलिकॉन ब्रिसल वाली झाड़ू भी इस्तेमाल की जा सकती है. ऐसी झाड़ू बाल और धूल को इकट्ठा करने में उपयोगी हो सकती है. यही वजह है कि हेयर सैलून जैसी जगहों पर भी अक्सर इस तरह की झाड़ू देखने को मिलती है. बालों को कम फैलने देने के लिए कुछ दूसरी आदतें भी मददगार हो सकती हैं. बाल धोने से पहले उन्हें अच्छी तरह सुलझाने से शॉवर के दौरान गिरने वाले ढीले बालों की संख्या कम हो सकती है. वहीं फर्नीचर और कपड़ों पर चिपके बालों को हटाने के लिए लिंट रोलर, लिंट ब्रश या हल्के नम रबर ग्लव्स का इस्तेमाल किया जा सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 08:53 AM (IST)
Tags :
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