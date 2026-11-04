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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Store Pomegranate: अनार खोलने के बाद दाने जल्दी सूख जाते हैं? कई दिनों तक ताजा रखने

How To Store Pomegranate: अनार खोलने के बाद दाने जल्दी सूख जाते हैं? कई दिनों तक ताजा रखने

Pomegranate Storage: अनार का छिलका उसके अंदर मौजूद दानों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करता है. जब तक फल पूरा रहता है, उसके अंदर के दाने बाहरी नमी और हवा के सीधे संपर्क में नहीं आते.

Written By : सोनम |  Updated at : 04 Nov 2026 05:46 PM (IST)
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How To Store Pomegranate Seeds: अनार खोलने के बाद उसके दाने निकालकर रख तो देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद यही दाने सूखे-सूखे लगने लगते हैं. कई बार उनकी चमक और ताजगी भी पहले जैसी नहीं रहती. अगर आपने एक साथ पूरा अनार खोल लिया है और सारे दाने तुरंत इस्तेमाल नहीं करने हैं, तो उन्हें रखने का सही तरीका पता होना जरूरी है. थोड़ी सी सावधानी के साथ अनार के दानों को कई दिनों तक ताजा रखा जा सकता है.

दरअसल, अनार का छिलका उसके अंदर मौजूद दानों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करता है. जब तक फल पूरा रहता है, उसके अंदर के दाने बाहरी नमी और हवा के सीधे संपर्क में नहीं आते. लेकिन अनार काटने और दाने निकालने के बाद उन्हें फ्रिज में रखना जरूरी हो जाता है. अगर दानों को बाहर रखा जाए तो वे जल्दी खराब हो सकते हैं. अनार खरीदते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. फल के छिलके पर हल्के निशान या रंग में थोड़ी असमानता देखकर उसे खराब न समझें. अनार की क्वालिटी का अंदाजा लगाने के लिए उसका वजन देखना ज्यादा बेहतर तरीका है. जो अनार अपने आकार के हिसाब से भारी महसूस हो, उसमें रसदार दाने होने की संभावना ज्यादा होती है.

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अगर आप बाजार से पहले से निकाले हुए अनार के दाने खरीदते हैं तो पैकेट पर लिखी बेस्ट-बाय डेट जरूर देखें. ऐसे दानों को हमेशा फ्रिज में रखना चाहिए और पैकेट पर दी गई तारीख के अनुसार ही इस्तेमाल करना बेहतर है.

अनार खोलने के बाद दानों को कैसे रखें?

अगर आपने पूरा अनार खोलकर उसके दाने निकाल लिए हैं, तो उन्हें स्टोर करने से पहले एक जरूरी बात का ध्यान रखें. दानों में अगर पानी या ज्यादा नमी है तो उन्हें अच्छी तरह सुखा लें. इसके लिए उन्हें साफ जगह पर फैलाकर या हल्के हाथ से पोंछकर अतिरिक्त नमी हटा सकते हैं. दानों को स्टोर करने से पहले उनका पूरी तरह सूखा होना जरूरी है.


How To Store Pomegranate: अनार खोलने के बाद दाने जल्दी सूख जाते हैं? कई दिनों तक ताजा रखने

इसके बाद एक साफ और एयरटाइट कंटेनर लें. कंटेनर के नीचे एक छोटा पेपर टॉवल बिछा दें. यह दानों के आसपास मौजूद अतिरिक्त नमी को सोखने में मदद करेगा. अब अनार के दानों को कंटेनर में डालें और ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दें. कंटेनर को फ्रिज में रखें. अनार के दानों को कमरे के तापमान पर लंबे समय तक रखने के बजाय फ्रिज में रखना ज्यादा सही रहता है. इस तरह दाने ज्यादा समय तक ताजा रह सकते हैं. सही तरीके से एयरटाइट कंटेनर में रखे हुए अनार के दाने करीब एक सप्ताह तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

पूरे अनार को कैसे स्टोर करें?

अगर आपने अभी अनार खोला नहीं है और उसे कुछ दिनों या हफ्तों तक रखना चाहते हैं तो पूरा अनार फ्रिज में रखना बेहतर विकल्प है. पूरे अनार को कमरे के तापमान पर भी रखा जा सकता है, लेकिन वहां यह करीब एक सप्ताह तक ही ठीक रहता है. वहीं फ्रिज में सही जगह पर रखा जाए तो पूरा अनार करीब दो महीने तक चल सकता है.

पूरे अनार को स्टोर करने से पहले उसे धोकर न रखें. छिलके पर बची नमी फल के जल्दी खराब होने की वजह बन सकती है. अनार को सूखी और ठंडी जगह पर रखें. अगर इसे फ्रिज में रख रहे हैं तो क्रिस्पर ड्रॉअर या किसी ठंडी और हवादार जगह पर रखा जा सकता है. अनार को दूसरे फलों से अलग रखना भी बेहतर है. खासकर सेब और केले जैसे फलों से इसे दूर रखें, क्योंकि इनसे निकलने वाली गैस अनार के जल्दी खराब होने की वजह बन सकती है.


How To Store Pomegranate: अनार खोलने के बाद दाने जल्दी सूख जाते हैं? कई दिनों तक ताजा रखने

दाने ज्यादा दिन रखने हैं तो फ्रीज करें

अगर आपको लगता है कि एक सप्ताह के अंदर अनार के दाने इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे तो इन्हें फ्रीज भी किया जा सकता है. इसके लिए दानों को एक बेकिंग शीट पर इस तरह फैलाएं कि वे एक-दूसरे से चिपके न रहें. इन्हें पहले अलग-अलग फ्रीज होने दें. जब दाने अच्छी तरह जम जाएं तो उन्हें फ्रीजर-सेफ बैग या कंटेनर में डालकर रख दें. बैग में मौजूद अतिरिक्त हवा निकालकर उसे अच्छी तरह बंद करें. इस तरह अनार के दानों को करीब दो महीने तक रखा जा सकता है.

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फ्रीज किए हुए अनार के दानों का रंग और स्वाद काफी हद तक बना रहता है. इन्हें स्मूदी, दही या खाना बनाने में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, पिघलने के बाद इनका टेक्सचर ताजे दानों जैसा नहीं रहता, इसलिए इन्हें सीधे स्नैक की तरह खाने के बजाय दूसरी चीजों में इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर हो सकता है.

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About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
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Published at : 04 Nov 2026 05:46 PM (IST)
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