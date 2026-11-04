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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsWiper Repair: बार-बार टूटता है वाइपर, इस आसान हैक्स से चिपकाएं, फिर चलेगा सालों साल

Wiper Repair: बार-बार टूटता है वाइपर, इस आसान हैक्स से चिपकाएं, फिर चलेगा सालों साल

Household Wiper: रोज पानी में इस्तेमाल होने की वजह से कई बार इसका हैंडल नीचे के जोड़ के पास से टूट जाता है या जंग लगने के कारण कमजोर होकर अलग हो जाता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 04 Nov 2026 01:40 PM (IST)
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How To Fix Broken Floor Wiper Handle: घर में फर्श या बाथरूम साफ करने वाला वाइपर रोजाना काम आने वाली चीज है. रोज पानी में इस्तेमाल होने की वजह से कई बार इसका हैंडल नीचे के जोड़ के पास से टूट जाता है या जंग लगने के कारण कमजोर होकर अलग हो जाता है. ऐसी स्थिति में पूरा वाइपर फेंकने का मन करता है, जबकि कई बार सिर्फ हैंडल या उसका जोड़ ही खराब हुआ होता है.

अगर आपके घर में भी वाइपर का हैंडल बार-बार टूट जाता है तो इसे ठीक करने के लिए एक आसान जुगाड़ आजमा सकते हैं. इसके लिए घर में पड़ी प्लास्टिक की बोतल, पीवीसी पाइप या लकड़ी की डंडी जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे टूटे हुए हिस्से को दोबारा जोड़कर वाइपर को कुछ समय के लिए इस्तेमाल लायक बनाया जा सकता है.

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सबसे पहले देखें, टूटा कहां है

वाइपर ठीक करने से पहले यह देखना जरूरी है कि असल में खराबी कहां आई है. कई बार हैंडल नीचे लगे सॉकेट के पास से जंग की वजह से टूटता है. कुछ मामलों में प्लास्टिक का जोड़ ही क्रैक हो जाता है और हैंडल वाइपर के रबर वाले हिस्से से अलग हो जाता है. अगर टूटे हुए हैंडल का कोई हिस्सा सॉकेट के अंदर फंसा है तो पहले उसे निकालें. जंग लगा या टूटा हुआ हिस्सा निकालने के बाद ही नया हिस्सा लगाने की कोशिश करें. जोड़ के आसपास पानी या गंदगी हो तो उसे साफ करके अच्छी तरह सुखा लें.


Wiper Repair: बार-बार टूटता है वाइपर, इस आसान हैक्स से चिपकाएं, फिर चलेगा सालों साल

प्लास्टिक की बोतल से करें जोड़ मजबूत

इसके लिए एक खाली प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली जा सकती है. बोतल के प्लास्टिक का एक ऐसा टुकड़ा काटें जो वाइपर के टूटे हुए जोड़ के आसपास अच्छी तरह फिट हो सके. अब इस प्लास्टिक को टूटे हुए जोड़ और हैंडल के आसपास इस तरह लगाएं कि दोनों हिस्सों के बीच का गैप कवर हो जाए. प्लास्टिक को अच्छी तरह कसकर लपेटना जरूरी है, ताकि हैंडल हिलता न रहे.

प्लास्टिक को जोड़ पर बैठाने के लिए हल्की गर्मी का इस्तेमाल किया जा सकता है. गर्म होने पर प्लास्टिक सिकुड़कर जोड़ को कसकर पकड़ सकता है. हालांकि, इस दौरान आग या बहुत ज्यादा गर्मी का इस्तेमाल करने से बचें. बेहतर है कि गर्मी देने का काम सावधानी से किया जाए और प्लास्टिक को जलने न दिया जाए.

हैंडल पूरी तरह टूट गया है तो ये तरीका अपनाएं

अगर पुराना मेटल हैंडल जंग लगने की वजह से पूरी तरह खराब हो चुका है तो उसे दोबारा जोड़ने के बजाय उसकी जगह नया मजबूत डंडा लगाया जा सकता है. इसके लिए छोटे साइज की लकड़ी की डंडी, पीवीसी पाइप या बांस की डंडी का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे वाइपर के नीचे वाले सॉकेट में सही साइज के हिसाब से फिट करें. जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रिकल टेप लगाकर जोड़ को कस सकते हैं. इंस्टेंट एडहेसिव यानी सुपर ग्लू का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन इसे लगाते समय मात्रा कम रखें और जोड़ को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह सूखने दें. अगर डंडी सॉकेट में ढीली है तो सिर्फ गोंद लगाकर छोड़ने के बजाय उसे टेप से भी अच्छी तरह कसना बेहतर रहेगा. इससे हैंडल हिलने की समस्या कम हो सकती है.


Wiper Repair: बार-बार टूटता है वाइपर, इस आसान हैक्स से चिपकाएं, फिर चलेगा सालों साल

जोड़ के ऊपर टेप जरूर लगाएं

वाइपर का इस्तेमाल करते समय हैंडल पर लगातार दबाव पड़ता है. इसलिए टूटे हुए हिस्से को सिर्फ जोड़ देना काफी नहीं है. रिपेयर किए गए जोड़ के ऊपर वाटरप्रूफ डक्ट टेप या इलेक्ट्रिकल टेप की कई परतें लगाई जा सकती हैं. टेप को जोड़ के आसपास कसकर लपेटें, लेकिन इतना भी न कसें कि प्लास्टिक का हिस्सा दबकर टूट जाए. टेप लगाने के बाद वाइपर को कुछ देर छोड़ दें और फिर हल्के हाथ से चेक करें कि हैंडल हिल तो नहीं रहा.

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वाइपर को दोबारा टूटने से ऐसे बचाएं

वाइपर की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इसे इस्तेमाल के बाद अक्सर पानी में ही छोड़ दिया जाता है. खासकर बाथरूम में अगर वाइपर लगातार गीली जगह पर पड़ा रहे तो मेटल के हिस्से में जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए इस्तेमाल के बाद वाइपर को खड़ा करके या किसी सूखी जगह पर रखें, ताकि उसके हैंडल और जोड़ पर पानी जमा न रहे. अगर वाइपर का हैंडल मेटल का है तो जोड़ वाले हिस्से को समय-समय पर देखकर भी रखें. जंग दिखाई देने पर उसे साफ करना बेहतर है, क्योंकि शुरुआती स्तर पर ध्यान देने से हिस्सा जल्दी कमजोर होने से बच सकता है.

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About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
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Published at : 04 Nov 2026 01:40 PM (IST)
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