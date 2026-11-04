दिवाली आते ही लोग घर के कोने-कोने की सफाई में जुट जाते हैं. दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे और फर्नीचर तो चमका दिए जाते हैं, लेकिन बिजली के स्विच बोर्ड अक्सर गंदे रह जाते हैं. इन पर उंगलियों के निशान, धूल और चिकनाई जमने लगती है, जिससे सफेद बोर्ड भी पीले और पुराने दिखाई देने लगते हैं. कई लोग इन्हें साफ करने के लिए गीला कपड़ा या पानी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना खतरनाक होता है. बिजली के बोर्ड की सफाई हमेशा सावधानी से और बिना पानी के करनी चाहिए.

सबसे पहले बिजली सप्लाई बंद करें

बिजली के बोर्ड की सफाई शुरू करने से पहले उसकी बिजली सप्लाई बंद करना बेहद जरूरी है. इसके लिए मेन स्विच या संबंधित सर्किट ब्रेकर बंद कर दें. केवल स्विच ऑफ करना काफी नहीं है, क्योंकि बोर्ड के अंदर बिजली का कनेक्शन बना रहता है. सफाई शुरू करने से पहले यह भी सुनिश्चित करें कि बोर्ड पूरी तरह सूखा हो और उसके आसपास पानी या नमी न हो. अगर बोर्ड टूटा हुआ है, तार बाहर निकले हैं या उसमें चिंगारी आने जैसी समस्या है, तो खुद सफाई करने के बजाय इलेक्ट्रीशियन को बुलाएं.

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सूखे कपड़े और मुलायम ब्रश का करें इस्तेमाल

बिजली की सप्लाई बंद करने के बाद बोर्ड की बाहरी सतह को साफ करने के लिए सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें. इससे धूल और उंगलियों के निशान आसानी से हट जाते हैं. स्विच के किनारों और कोनों में जमी धूल निकालने के लिए सूखे, मुलायम ब्रश का इस्तेमाल करें. ध्यान रखें कि कोई भी नुकीली चीज स्विच के अंदर न डालें. सफाई करते समय बोर्ड पर ज्यादा दबाव न डालें और किसी भी तरह का गीला कपड़ा, स्प्रे या लिक्विड क्लीनर इस्तेमाल न करें.

ज्यादा गंदगी होने पर क्या करें?

अगर बोर्ड पर चिकनाई या जिद्दी दाग जमा हैं, तो उसे खोलकर या उसके अंदर सफाई करने की कोशिश बिल्कुल न करें. ऐसे में किसी इलेक्ट्रीशियन की मदद लें. बोर्ड के अंदर धूल या गंदगी पहुंच गई हो, तो भी खुद उसे खोलना सुरक्षित नहीं है. सफाई पूरी होने के बाद बोर्ड और उसके आसपास की जगह को सूखा रहने दें. बिजली सप्लाई तभी चालू करें, जब आपको पूरी तरह यकीन हो कि बोर्ड सुरक्षित और सूखा है. इस तरह थोड़ी सावधानी रखकर आप दिवाली पर अपने घर के स्विच बोर्ड साफ-सुथरे रख सकते हैं.

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