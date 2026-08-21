नींबू फ्रिज में रखने के बाद भी सूख जाता है? ऐसे रखें लंबे समय तक फ्रेश

How To Keep Lemons Fresh And Juicy: नींबू ऐसी चीज है जो लगभग हर घर की रसोई में मिल जाती है. सलाद में डालना हो, शिकंजी बनानी हो, चाय का स्वाद बढ़ाना हो या किसी सब्जी और डिश में खट्टापन लाना हो, नींबू का इस्तेमाल कई तरह से होता है. लेकिन अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि नींबू फ्रिज में रखने के बाद भी कुछ दिनों में सूखने लगता है. उसका छिलका सिकुड़ जाता है, नींबू सख्त महसूस होने लगता है और काटने पर पहले जैसी मात्रा में रस भी नहीं निकलता. ऐसे में सवाल है कि नींबू को लंबे समय तक फ्रेश और रसीला कैसे रखा जाए?

नींबू को लंबे समय तक सही रखने की शुरुआत खरीदते समय ही हो जाती है. बाजार से ऐसे नींबू चुनें जो चमकीले पीले रंग के हों, छूने पर सख्त महसूस हों और जिनका छिलका ज्यादा सिकुड़ा हुआ न हो. बहुत नरम, दबे हुए या झुर्रियों वाले नींबू जल्दी सूख सकते हैं. ताजा और सही नींबू खरीदने के बाद उन्हें सही तरीके से स्टोर करना भी जरूरी है.

फ्रिज में रखने का सही तरीका

पके हुए नींबू को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए फ्रिज अच्छा विकल्प हो सकता है. लेकिन सिर्फ नींबू को फ्रिज में रख देने से ही हर बार फायदा नहीं मिलता. उन्हें फ्रिज के वेजिटेबल या क्रिस्पर ड्रॉअर में रखा जा सकता है. यह हिस्सा फलों और सब्जियों को कुछ समय तक बेहतर स्थिति में रखने के लिए बनाया जाता है. नींबू को क्रिस्पर ड्रॉअर में अलग-अलग रख सकते हैं. अगर आपके फ्रिज में नमी और हवा को कंट्रोल करने की सुविधा है, तो नींबू के लिए कम नमी वाला वातावरण बेहतर हो सकता है. सही स्थिति में रखे गए नींबू कई हफ्तों तक फ्रेश रह सकते हैं.





हवा लगने दें, लेकिन नमी से बचाएं

नींबू को स्टोर करते समय लोग अक्सर उन्हें प्लास्टिक बैग में डालकर कसकर बंद कर देते हैं. लेकिन ऐसा करने से अंदर नमी जमा हो सकती है, जिससे नींबू जल्दी खराब होने का खतरा बढ़ सकता है. इसके बजाय पेपर बैग या दोबारा इस्तेमाल होने वाले जालीदार बैग का उपयोग किया जा सकता है.





ऐसे बैग में हवा का सर्कुलेशन बना रहता है. इससे नींबू के आसपास जरूरत से ज्यादा नमी जमा नहीं होती. हालांकि, नींबू को बहुत खुले और सूखे स्थान पर भी लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा हवा लगने से वह धीरे-धीरे अपना पानी खो सकता है और सूखने लगता है.

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पानी में रखकर स्टोर करने का तरीका

कुछ लोग पूरे नींबू को पानी से भरे जार में रखकर फ्रिज में स्टोर करते हैं. इस तरीके में नींबू पानी के अंदर रहते हैं, जिससे उनका छिलका लंबे समय तक सूखने से बच सकता है. हालांकि, पानी को साफ रखना जरूरी है. नींबू की बाहरी सतह पर मौजूद गंदगी या बैक्टीरिया पानी में जा सकते हैं. अगर आप यह तरीका अपनाते हैं, तो नींबू को रखने से पहले अच्छी तरह साफ कर लें और पानी व जार की सफाई का भी ध्यान रखें. इस तरीके से नींबू को कुछ समय तक फ्रेश रखने में मदद मिल सकती है.

दूसरे फलों से दूर रखें नींबू

नींबू को फ्रिज में कहां रखा जा रहा है, यह भी काफी मायने रखता है. केले, सेब, टमाटर, खरबूजे और एवोकाडो जैसे कुछ फल और सब्जियां एथिलीन गैस छोड़ते हैं. यह गैस आसपास रखे फलों और सब्जियों के पकने और खराब होने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है. नींबू भी इस गैस के असर के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं. इसलिए उन्हें ऐसे फलों और सब्जियों के बिल्कुल साथ रखने से बचें. अलग जगह रखने से नींबू को ज्यादा समय तक बेहतर स्थिति में रखा जा सकता है.

कटे हुए नींबू को ऐसे रखें

पूरा नींबू स्टोर करना आसान है, लेकिन आधा या कटा हुआ नींबू जल्दी सूख सकता है. अगर किसी रेसिपी में आधा नींबू इस्तेमाल करने के बाद बाकी बच गया है, तो कटे हुए हिस्से को खुला छोड़ने की गलती न करें. कटे हुए हिस्से को प्लास्टिक रैप से अच्छी तरह कवर कर दें और फिर एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में रखें. इससे नींबू की खुली सतह सीधे हवा के संपर्क में नहीं आएगी और वह जल्दी सूखने से बच सकता है. कटे हुए नींबू को कई दिनों तक रखने के बजाय जल्द इस्तेमाल करना बेहतर रहता है.

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