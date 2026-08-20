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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Identify Real Cinnamon: कैसे करें असली दालचीनी की पहचान, बड़े काम की है ये ट्रिक

How To Identify Real Cinnamon: कैसे करें असली दालचीनी की पहचान, बड़े काम की है ये ट्रिक

Cinnamon Buying Tips: चाय से लेकर बिरयानी, पुलाव, मिठाई और कई तरह की डिश में इसका स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है. बाजार में मिलने वाली हर दालचीनी एक जैसी नहीं होती.

Written By : सोनम |  Updated at : 20 Aug 2026 07:40 PM (IST)
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How To Identify Real Ceylon Cinnamon: दालचीनी का इस्तेमाल लगभग हर भारतीय रसोई में होता है. चाय से लेकर बिरयानी, पुलाव, मिठाई और कई तरह की डिश में इसका स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है. बाजार में मिलने वाली हर दालचीनी एक जैसी नहीं होती. आमतौर पर दालचीनी के दो प्रकार ज्यादा चर्चा में रहते हैं, जिनमें एक है सीलोन दालचीनी, जिसे असली या ट्रू सिनेमन भी कहा जाता है. दूसरी है कैसिया दालचीनी, जो देखने में काफी हद तक मिलती-जुलती हो सकती है.

कई लोग कैसिया को नकली दालचीनी समझ लेते हैं, जबकि यह भी दालचीनी का ही एक प्रकार है. फर्क तब होता है, जब किसी दूसरे प्रकार की दालचीनी को सीलोन दालचीनी बताकर बेचा जाए. ऐसे में अगर आप असली यानी सीलोन दालचीनी खरीदना चाहते हैं तो कुछ आसान बातों पर ध्यान देकर इसकी पहचान कर सकते हैं.

रंग देखकर करें पहचान

दालचीनी खरीदते समय सबसे पहले उसके रंग पर ध्यान दें. सीलोन दालचीनी का रंग आमतौर पर हल्का लाल-भूरा होता है. वहीं कैसिया दालचीनी अपेक्षाकृत गहरे लाल-भूरे रंग की दिखाई दे सकती है. हालांकि, केवल रंग देखकर ही असली दालचीनी की पूरी तरह पहचान नहीं की जा सकती. अलग-अलग दालचीनी के रंग में प्राकृतिक रूप से भी अंतर हो सकता है. इसलिए रंग को सिर्फ पहचान का एक संकेत मानें और दूसरी चीजों को भी जरूर जांचें.

छाल की परतों को गौर से देखें

असली दालचीनी की पहचान करने का एक आसान तरीका उसकी छाल को देखना है. सीलोन दालचीनी की स्टिक कई पतली-पतली परतों से मिलकर बनी होती है. ये परतें एक-दूसरे के ऊपर लिपटी हुई दिखाई देती हैं, जिससे स्टिक का अंदरूनी हिस्सा काफी लेयर्ड नजर आता है.

वहीं कैसिया की छाल आमतौर पर ज्यादा मोटी और सख्त होती है. इसमें सीलोन दालचीनी की तरह बहुत सारी पतली परतें आसानी से दिखाई नहीं देतीं. यह फर्क साबुत दालचीनी में ज्यादा आसानी से समझ आता है. अगर दालचीनी पिसी हुई है तो उसकी पहचान करना काफी मुश्किल हो जाता है.


How To Identify Real Cinnamon: कैसे करें असली दालचीनी की पहचान, बड़े काम की है ये ट्रिक

स्टिक को तोड़कर भी देख सकते हैं

सीलोन दालचीनी की परतें पतली होती हैं, इसलिए यह अपेक्षाकृत नाजुक होती है. वहीं कैसिया की स्टिक मोटी और ज्यादा सख्त हो सकती है. आप साबुत दालचीनी को ध्यान से देखकर और हल्के से तोड़ने या मोड़ने की कोशिश करके इसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं. अगर दालचीनी की स्टिक कई पतली परतों में लिपटी हुई और हल्की दिखाई दे रही है तो यह सीलोन दालचीनी हो सकती है. हालांकि, सिर्फ इस तरीके पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नमी और प्रोसेसिंग के कारण भी स्टिक की बनावट में फर्क आ सकता है.


How To Identify Real Cinnamon: कैसे करें असली दालचीनी की पहचान, बड़े काम की है ये ट्रिक

खुशबू से भी समझ सकते हैं फर्क

दालचीनी की खुशबू भी इसकी पहचान में मदद कर सकती है. सीलोन दालचीनी की खुशबू को आमतौर पर हल्की, मीठी और मुलायम बताया जाता है. इसके मुकाबले कैसिया की खुशबू ज्यादा तेज और तीखी महसूस हो सकती है. अगर आपके पास दोनों प्रकार की दालचीनी हैं तो उनकी खुशबू की तुलना करके फर्क समझना आसान हो सकता है. हालांकि, सिर्फ खुशबू के आधार पर दालचीनी के प्रकार की पूरी तरह पुष्टि नहीं की जा सकती.

स्वाद में भी होता है अंतर

स्वाद भी दालचीनी के अलग-अलग प्रकारों में फर्क बताने में मदद कर सकता है. सीलोन दालचीनी का स्वाद हल्का और थोड़ा मीठा माना जाता है. वहीं कैसिया का स्वाद ज्यादा तेज, मसालेदार और कसैला हो सकता है. लेकिन केवल स्वाद चखकर यह पक्के तौर पर नहीं बताया जा सकता कि दालचीनी असली सीलोन है या नहीं. अलग-अलग किस्मों की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं और सिर्फ स्वाद के आधार पर हर तरह की मिलावट या गलत लेबलिंग पकड़ना संभव नहीं है.

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लेबल जरूर पढ़ें

अगर आप खासतौर पर सीलोन दालचीनी खरीदना चाहते हैं तो पैकेट का लेबल जरूर पढ़ें. असली या ट्रू सिनेमन के लिए Cinnamomum verum नाम देखा जा सकता है. इसे Ceylon Cinnamon के नाम से भी बेचा जाता है. कैसिया, इंडोनेशियन दालचीनी और वियतनामी दालचीनी भी बाजार में मिलती हैं. ये सभी व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल होने वाली दालचीनी की अलग-अलग किस्में हैं. इसलिए हर पैकेट पर सिर्फ दालचीनी लिखा होने का मतलब यह जरूरी नहीं है कि वह सीलोन दालचीनी ही हो.

पिसी हुई दालचीनी की पहचान है मुश्किल

अगर आप पिसी हुई दालचीनी खरीद रहे हैं तो सिर्फ देखकर असली सीलोन दालचीनी की पहचान करना काफी मुश्किल है. पीसने के बाद छाल की परतें और उसकी दूसरी खास पहचान खत्म हो जाती है. ऐसे में रंग और बनावट देखकर सही किस्म की पहचान करना आसान नहीं होता. इसलिए अगर आपको खासतौर पर सीलोन दालचीनी चाहिए तो साबुत स्टिक खरीदना ज्यादा आसान विकल्प हो सकता है. स्टिक में आप उसकी परतों, रंग और बनावट को देखकर बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 20 Aug 2026 07:40 PM (IST)
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Cinnamon Real Cinnamon Cassia
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