चावल में दिखने लगे हैं जाले जैसे धागे? 1 आसान हैक से करें साफ

Why Cobwebs And Weevils Appear In Rice: कई बार चावल निकालते समय उसमें छोटे-छोटे जाले जैसे सफेद धागे दिखाई देने लगते हैं. कुछ लोगों को चावल के दानों के बीच बारीक रेशे, छोटे कीड़े या सफेद रंग के लार्वा भी नजर आते हैं. यह देखकर अक्सर सवाल उठता है कि चावल में आखिर ये जाले जैसे धागे कहां से आ गए और क्या अब इन्हें खाना सुरक्षित है? दरअसल, ऐसा अक्सर स्टोर किए गए चावल में कीड़े लगने के कारण होता है.

चावल में छोटे जाले जैसे धागे क्यों बनने लगते हैं?

चावल, आटा, दाल, सूजी और बेसन जैसे सूखे अनाज में कई तरह के स्टोरेज कीड़े लग सकते हैं. इनमें राइस वीविल यानी चावल का घुन भी शामिल है. ये बहुत छोटे, भूरे या काले रंग के कीड़े होते हैं, जो अनाज में पनप सकते हैं. इनके अंडे और लार्वा भी अनाज के बीच विकसित हो सकते हैं. हालांकि, चावल में दिखाई देने वाले जाले जैसे बारीक धागे सिर्फ राइस वीविल की पहचान नहीं होते. ऐसे रेशे कई बार दूसरे स्टोर किए हुए अनाज के कीड़ों के लार्वा से भी बन सकते हैं. इसलिए सिर्फ जाले जैसे धागे देखकर यह मान लेना सही नहीं है कि चावल में केवल एक ही तरह का कीड़ा लगा है.





कीड़े चावल में कहां से आते हैं?

कई बार लोग सोचते हैं कि चावल को सही तरीके से न रखने के कारण ही उसमें कीड़े लग गए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता. कुछ कीड़े या उनके अंडे अनाज के पैक होने से पहले ही मौजूद हो सकते हैं. ये अंडे इतने छोटे होते हैं कि आसानी से दिखाई नहीं देते. बाद में अनुकूल माहौल मिलने पर इनसे लार्वा या कीड़े निकल सकते हैं. गर्मी और नमी की वजह से इनकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं. लंबे समय तक चावल को स्टोर करके रखना, डिब्बे में नमी रह जाना या कंटेनर को ठीक से बंद न करना भी समस्या बढ़ा सकता है. यही कारण है कि कई बार चावल खरीदते समय बिल्कुल साफ दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें छोटे कीड़े, सफेद लार्वा या जाले जैसे धागे नजर आने लगते हैं.

चावल में छोटे छेद भी हो सकते हैं संकेत

अगर चावल के दानों में छोटे-छोटे छेद दिखाई दें और साथ में छोटे भूरे या काले कीड़े नजर आएं, तो यह राइस वीविल की मौजूदगी का संकेत हो सकता है. राइस वीविल अनाज के दानों के अंदर अंडे दे सकते हैं और उनके विकसित होने के बाद दाने में छेद दिखाई दे सकता है. चावल धोते समय अगर कुछ छोटे कीड़े या लार्वा पानी के ऊपर तैरने लगें तो भी इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. सबसे पहले चावल की अच्छी तरह जांच करें और यह भी देखें कि आसपास रखे आटा, दाल, बेसन या सूजी में तो कीड़े नहीं लगे हैं. स्टोर किए गए अनाज में कीड़े एक जगह से दूसरी जगह फैल सकते हैं.





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चावल में जाले जैसे धागे दिखें तो कैसे हटाएं?

अगर चावल में हल्की मात्रा में कीड़े या जाले जैसे धागे दिखाई दें तो सबसे पहले उसे दूसरे अनाज से अलग कर दें. इसके बाद चावल को किसी साफ और सूखी जगह पर फैलाकर अच्छी तरह जांचें. धूप वाले दिन चावल को कुछ समय के लिए तेज धूप में फैलाना एक पारंपरिक तरीका है, जिससे कीड़ों की गतिविधि कम हो सकती है और कई कीड़े बाहर निकल सकते हैं. एक दूसरा तरीका चावल को फ्रीजर में रखना भी है. चावल को एयरटाइट पैक या कंटेनर में रखकर कुछ दिनों के लिए फ्रीजर में रखने से कई तरह के स्टोरेज कीड़ों के अंडे और लार्वा को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है.

डिब्बे की सफाई करना भी है जरूरी

सिर्फ चावल से कीड़े निकाल देना काफी नहीं है. जिस डिब्बे में चावल रखा था, उसकी सफाई करना भी जरूरी है. डिब्बे को पूरी तरह खाली करें और उसमें बचे पुराने दानों और धूल को हटा दें. इसके बाद डिब्बे को अच्छी तरह धोकर पूरी तरह सुखाएं. सबसे जरूरी बात यह है कि डिब्बे में बिल्कुल नमी नहीं रहनी चाहिए. हल्की सी नमी भी अनाज को लंबे समय तक स्टोर करने में परेशानी पैदा कर सकती है. डिब्बा पूरी तरह सूखने के बाद ही उसमें चावल भरें.

इन गलतियों से बचें

नया चावल खरीदकर उसे पुराने चावल के ऊपर डाल देना कई लोगों की आम आदत होती है. अगर पुराने चावल में कीड़े या अंडे मौजूद हैं तो वे नए चावल में भी फैल सकते हैं. इसलिए पुराना स्टॉक खत्म करने के बाद कंटेनर साफ करके ही नया चावल भरें. चावल को लंबे समय तक खुले पैकेट या ढीले ढक्कन वाले डिब्बे में रखने से भी बचें. एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें और उसे गर्मी और नमी वाली जगह से दूर रखें. कम मात्रा में चावल खरीदना भी बेहतर हो सकता है, ताकि वह महीनों तक स्टोर न रहे.

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