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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Store Beer: क्या घर पर चिल्ड नहीं रहती बीयर? फ्रिज में ऐसे करें स्टोर

How To Store Beer: क्या घर पर चिल्ड नहीं रहती बीयर? फ्रिज में ऐसे करें स्टोर

Best Way To Store Beer: बीयर को सही तरीके से स्टोर करने के लिए सिर्फ उसे ठंडा रखना ही जरूरी नहीं है. तापमान, रोशनी और गर्मी जैसी चीजें भी इसकी क्वालिटी पर असर डालती हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 26 Sep 2026 12:36 PM (IST)
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Can You Keep Beer At Room Temperature After Fridge: अगर आपने किसी पार्टी के लिए पहले से बीयर खरीदकर रख ली है और फ्रिज में जगह कम पड़ गई, तो आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि क्या बीयर को कुछ समय के लिए कमरे के तापमान पर रखा जा सकता है? या फिर एक बार फ्रिज में रखने के बाद उसे हमेशा ठंडा रखना जरूरी है? अच्छी बात यह है कि फ्रिज से बाहर कुछ समय रहने पर बीयर तुरंत खराब नहीं हो जाती. हालांकि, तापमान में बार-बार होने वाला बदलाव इसकी ताजगी और स्वाद को जरूर प्रभावित कर सकता है.

बीयर को सही तरीके से स्टोर करने के लिए सिर्फ उसे ठंडा रखना ही जरूरी नहीं है. तापमान, रोशनी और गर्मी जैसी चीजें भी इसकी क्वालिटी पर असर डालती हैं. इसलिए अगर घर में बीयर को कुछ समय के लिए स्टोर करना है, तो यह समझना जरूरी है कि उसे कहां और किस तरह रखना चाहिए.

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फ्रिज से बाहर रखने पर बीयर के साथ क्या होता है?

अगर फ्रिज में रखी बीयर कुछ समय बाद कमरे के तापमान तक पहुंच जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह तुरंत पीने लायक नहीं रहेगी. बीयर कमरे के तापमान पर आने के बाद भी सुरक्षित रह सकती है. हालांकि, ज्यादा गर्मी और सीधी धूप के संपर्क में आने से इसकी क्वालिटी तेजी से प्रभावित हो सकती है. बीयर के लिए सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है, जब उसे बार-बार अलग-अलग तापमान पर रखा जाता है. उदाहरण के लिए, कभी फ्रिज में रखना, फिर बाहर निकालकर किचन में छोड़ देना और दोबारा फ्रिज में रख देना. इस तरह तापमान में लगातार बदलाव होने से बीयर की ताजगी धीरे-धीरे कम हो सकती है.


How To Store Beer: क्या घर पर चिल्ड नहीं रहती बीयर? फ्रिज में ऐसे करें स्टोर

बार-बार तापमान बदलने से क्यों खराब होता है स्वाद?

बीयर गर्मी, रोशनी और ऑक्सीजन के प्रति संवेदनशील होती है. तापमान बढ़ने पर बोतल या कैन के अंदर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं तेज हो सकती हैं. इसका असर धीरे-धीरे बीयर के स्वाद और खुशबू पर पड़ता है. लंबे समय तक गर्म जगह पर रखी बीयर का स्वाद बासी या अलग लग सकता है और उसकी खुशबू भी पहले जैसी नहीं रहती. अगर बीयर कुछ घंटों के लिए फ्रिज से बाहर रह गई है, तो आमतौर पर इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर उसे बार-बार गर्म और ठंडा किया जाए या लंबे समय तक तेज गर्मी में रखा जाए, तो उसकी क्वालिटी प्रभावित हो सकती है. खासकर गर्मियों में गैराज या ऐसी जगह जहां तापमान बहुत बढ़ जाता है, वहां बीयर रखने से बचना चाहिए.


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बीयर कितने समय तक फ्रिज से बाहर रह सकती है?

ज्यादातर बीयर कमरे के तापमान पर कुछ समय तक रखी जा सकती है. अलग-अलग बीयर की किस्म के हिसाब से यह अवधि अलग हो सकती है. हालांकि, अगर आप बीयर का स्वाद और ताजगी बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, तो ठंडी और स्थिर जगह पर स्टोर करना ज्यादा बेहतर है. अगर फ्रिज में जगह नहीं है, तो बीयर को किसी ठंडी और अंधेरी जगह पर रखें. उसे सीधे धूप, गैस, ओवन या किसी दूसरे गर्म स्रोत के पास न रखें. जब इसे पीना हो, तब सर्व करने से पहले ठंडा किया जा सकता है.

हर बीयर को एक ही तरह स्टोर करना जरूरी नहीं

बीयर की अलग-अलग किस्मों पर तापमान का असर भी अलग हो सकता है. उदाहरण के लिए, आईपीए जैसी हॉप-फॉरवर्ड बीयर तापमान में बदलाव के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती हैं. इनमें मौजूद हॉप की खुशबू और स्वाद समय के साथ तेजी से कम हो सकते हैं. इसलिए ऐसी बीयर को ठंडा रखना और ताजा रहते हुए इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है. हल्की बीयर और लेगर भी फ्रिज में रखने से फायदा पाती हैं. हालांकि, ये आईपीए की तुलना में तापमान में बदलाव को थोड़ा बेहतर तरीके से सह सकती हैं.

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वहीं, ज्यादा अल्कोहल वाली कुछ बीयर, जैसे स्टाउट और कुछ बेल्जियन स्टाइल की एले, अपेक्षाकृत ज्यादा स्थिर हो सकती हैं. कुछ बीयर को ठंडे कमरे के तापमान पर जानबूझकर भी रखा जाता है, ताकि समय के साथ उनके स्वाद में धीरे-धीरे बदलाव आ सके.

बीयर को फ्रिज में कैसे स्टोर करें?

अगर फ्रिज में पर्याप्त जगह है, तो बीयर को ठंडा रखना उसकी ताजगी और खुशबू बनाए रखने का अच्छा तरीका है. कोशिश करें कि बीयर को फ्रिज के ऐसे हिस्से में रखें जहां तापमान बहुत ज्यादा ऊपर-नीचे न हो. बोतल या कैन को बार-बार बाहर निकालकर दोबारा ठंडा करने से बचें. अगर बीयर को फ्रिज से बाहर रखना मजबूरी है, तो उसके लिए ऐसी जगह चुनें जो ठंडी, सूखी और अंधेरी हो. सबसे जरूरी बात यह है कि वहां तापमान लगातार बहुत ज्यादा न बदलता हो. बीयर को सीधी धूप और गर्मी से दूर रखना उसकी क्वालिटी बनाए रखने में मदद करता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 26 Sep 2026 12:36 PM (IST)
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