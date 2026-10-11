ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome Tipsआम के अचार में लग रही फफूंदी, इसे ऐसे करें ठीक

आम के अचार में लग रही फफूंदी, इसे ऐसे करें ठीक

कई घरों में आम का अचार बड़े शौक से बनाया जाता है, लेकिन अगर उस पर फफूंदी लग जाए तो मेहनत और स्वाद दोनों खराब हो जाते हैं. जानिए इसे खराब होने से कैसे बचाएं और लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखें.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 11 Oct 2026 02:19 PM (IST)
Preferred Sources

आम का अचार कई घरों में बनता है. इसका चटपटा स्वाद खाने का मजा दोगुना कर देता है. हालांकि, कई बार जार खोलने पर अचार के ऊपर सफेद, हरी या काली परत दिखने लगती है. यह फफूंदी होती है. बहुत से लोग सोचते हैं कि ऊपर की परत हटा दें और बाकी अचार खा लें, पर ऐसा करना सही नहीं है. फफूंदी लगा अचार सेहत के लिए नुकसानदायक होता है.

अचार में फफूंदी क्यों लगती है ?

आम के अचार में फफूंदी लगने की सबसे बड़ी वजह नमी होती है. अगर आम के टुकड़ों में थोड़ा भी पानी रह जाए, तो अचार जल्दी खराब होता है. गीले चम्मच से अचार निकालने या जार में नमी पहुंचने पर भी यही दिक्कत होती है. इसके अलावा अगर अचार के टुकड़े तेल में ठीक से डूबे नहीं हैं, तो ऊपर के टुकड़े हवा के संपर्क में आ जाते हैं और वहां फफूंदी लगने का खतरा बढ़ जाता है. रेसिपी में नमक और तेल की मात्रा कम रह जाए, तो भी अचार जल्दी खराब होता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

Home Tips
ठीक से बंद नहीं हो रहा फ्रिज का दरवाजा, करें ये काम
ठीक से बंद नहीं हो रहा फ्रिज का दरवाजा, करें ये काम
Home Tips
पानी की बोतल से आ रही अजीब गंध, बिना मेहनत ऐसे होगी साफ
पानी की बोतल से आ रही अजीब गंध, बिना मेहनत ऐसे होगी साफ
Home Tips
Kitchen Wall Cleaning Tips: क्या चूल्हे के पीछे की दीवार हो गई है चिपचिपी? 1 ट्रिक से चमकाएं
क्या चूल्हे के पीछे की दीवार हो गई है चिपचिपी? 1 ट्रिक से चमकाएं
Home Tips
Soft Roti Making Tips: तवे पर नहीं फूलती रोटी? गुब्बारे जैसी फुलाने का जादुई हैक
तवे पर नहीं फूलती रोटी? गुब्बारे जैसी फुलाने का जादुई हैक

यह भी पढ़ें : Tips For Buying Apples: सेब मीठा है या नहीं, खरीदने से पहले ऐसे करें चेक

फफूंदी लगे अचार का क्या करें ?

अगर अचार पर फफूंदी दिखे, तो सिर्फ ऊपर की परत हटाकर बाकी अचार न खाएं. फफूंदी के बीजाणु अंदर तक फैल चुके होते हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं देते. ऐसे अचार में ऊपर से तेल डालने या उसे धूप में रखने से भी वह सुरक्षित नहीं हो जाता. उसे चखकर जांचने की गलती भी न करें. सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि पूरा अचार फेंक दें. इसके बाद जार को अच्छी तरह धोएं और धूप में या साफ कपड़े से पोंछकर पूरी तरह सुखा लें, तभी उसमें दोबारा अचार रखें.

अचार को खराब होने से कैसे बचाएं ?

आम के टुकड़ों को धोने के बाद साफ कपड़े पर फैलाकर अच्छी तरह सुखाएं, ताकि जरा भी नमी न बचे. अचार रखने के लिए साफ और पूरी तरह सूखा कांच या चीनी मिट्टी का जार इस्तेमाल करें. अचार निकालने के लिए हमेशा साफ और सूखे चम्मच का ही इस्तेमाल करें और हर बार इस्तेमाल के बाद जार का ढक्कन कसकर बंद करें.

ध्यान रखें कि अचार के टुकड़े तेल में पूरी तरह डूबे रहें, जरूरत लगे तो ऊपर से थोड़ा और तेल डाल दें. अचार को ऐसी जगह रखें जहां नमी न हो और सीधी धूप या गर्मी कम लगे. साथ ही रेसिपी में बताई गई नमक और तेल की मात्रा का भी ध्यान रखें. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से फफूंदी लगने का खतरा काफी कम होता है और अचार लंबे समय तक सही रहता है.

यह भी पढ़ें : Clean Dirty Bulbs: क्या गंदे बल्ब से कम आ रही है रोशनी? 2 मिनट में ऐसे चमकाएं

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
Read More
Published at : 11 Oct 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
Home Tips Mango Pickle
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
ठीक से बंद नहीं हो रहा फ्रिज का दरवाजा, करें ये काम
ठीक से बंद नहीं हो रहा फ्रिज का दरवाजा, करें ये काम
Home Tips
पानी की बोतल से आ रही अजीब गंध, बिना मेहनत ऐसे होगी साफ
पानी की बोतल से आ रही अजीब गंध, बिना मेहनत ऐसे होगी साफ
Home Tips
Kitchen Wall Cleaning Tips: क्या चूल्हे के पीछे की दीवार हो गई है चिपचिपी? 1 ट्रिक से चमकाएं
क्या चूल्हे के पीछे की दीवार हो गई है चिपचिपी? 1 ट्रिक से चमकाएं
Home Tips
Soft Roti Making Tips: तवे पर नहीं फूलती रोटी? गुब्बारे जैसी फुलाने का जादुई हैक
तवे पर नहीं फूलती रोटी? गुब्बारे जैसी फुलाने का जादुई हैक
Advertisement

वीडियोज

CJP का 'चलो दिल्ली' मार्च...पूरी तरह फ्लॉप!
फसल तबाह...कौन देगा सहारा? महाराष्ट्र से राजस्थान...परेशान किसान
'वोट चोरी' पर सियासत...हल है हिरासत!
सख्ती का असर...'जंतर-मंतर 2.0' बेअसर!
SIR पर लड़ाई...मीर जाफर तक कैसे आई? बड़ा विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हिरासत नहीं किडनैपिंग...', रिहा होने के बाद ध्रुव राठी का पहला वीडियो, क्या-क्या कहा?
'हिरासत नहीं किडनैपिंग...', रिहा होने के बाद ध्रुव राठी का पहला वीडियो, क्या-क्या कहा?
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदर्शन की बीच पुलिस का एक्शन, 20 से ज्यादा FIR दर्ज
दिल्ली में प्रदर्शन की बीच पुलिस का एक्शन, 20 से ज्यादा FIR दर्ज
क्रिकेट
तीसरे टी20 से पहले महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंचे गौतम गंभीर
तीसरे टी20 से पहले महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंचे गौतम गंभीर
इंडिया
'चैंबर से हिरासत में लिया, चलती बस में फेंका', SC में प्रोटेस्ट को लेकर सुनवाई, क्या बोले जज
'चैंबर से हिरासत में लिया, चलती बस में फेंका', SC में प्रोटेस्ट को लेकर सुनवाई, क्या बोले जज
बॉलीवुड
दूसरी प्रेग्नेंसी के बीच पति सिद्धार्थ मल्होत्रा संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं कियारा आडवाणी, वेकेशन की तस्वीरें वायरल
दूसरी प्रेग्नेंसी के बीच पति सिद्धार्थ संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं कियारा, तस्वीरें वायरल
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट में लगे शेम-शेम के नारे तो जज ने लगाई फटकार, वकीलों ने प्रदर्शन पर क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट में लगे शेम-शेम के नारे तो जज ने लगाई फटकार, वकीलों ने प्रदर्शन पर क्या कहा?
शिक्षा
12वीं तक पढ़ाई पूरी करना लड़कियों के लिए अब भी चुनौती, रिपोर्ट में खुलासा
12वीं तक पढ़ाई पूरी करना लड़कियों के लिए अब भी चुनौती, रिपोर्ट में खुलासा
ऑटो
इलेक्ट्रिक SUV खरीदने का मौका, Harrier EV पर लाखों की बचत
इलेक्ट्रिक SUV खरीदने का मौका, Harrier EV पर लाखों की बचत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget