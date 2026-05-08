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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थAsthma Symptoms:क्या प्रदूषण से बढ़ रहे हैं अस्थमा के मरीज? घर से निकलने से पहले जान लें ये सच

Asthma Symptoms:क्या प्रदूषण से बढ़ रहे हैं अस्थमा के मरीज? घर से निकलने से पहले जान लें ये सच

Why Air Pollution Causes Breathing Problems: वायु प्रदूषण कोई नई समस्या नहीं है. यह कई वर्षों से लगातार बढ़ रहा है और अब इसका असर लोगों की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 08 May 2026 01:02 PM (IST)
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Can Air Pollution Trigger Asthma Attacks: दिल्ली जैसी बड़ी आबादी वाले शहरों में सुबह धुंध और धुएं की परत अब आम बात बन चुकी है. लोग इसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही जहरीली हवा धीरे-धीरे शरीर के भीतर गंभीर नुकसान पहुंचाती रहती है. सांस के जरिए शरीर में पहुंचने वाले बेहद छोटे कण लंग्स के अंदर जाकर जमने लगते हैं और समय के साथ सांस फूलना, सीने में जकड़न, लगातार खांसी और दमा जैसी परेशानियों की वजह बन जाते हैं. 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

मुंबई के जसलोक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के सीनियर डॉ. निमिष शाह ने TOI को बताया कि अनुसार वायु प्रदूषण कोई नई समस्या नहीं है. यह कई वर्षों से लगातार बढ़ रहा है और अब इसका असर लोगों की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है. उनका कहना है कि रोजाना जहरीली हवा में रहना फेफड़ों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. ये असर डालती है और अस्थमा जैसी बीमारियों को बढ़ाने का काम करती है. 

लंग्स के जरिए शरीर के दूसरे हिस्सों को नुकसान

दरअसल हवा में मौजूद प्रदूषण सिर्फ धूल तक सीमित नहीं होता। इसमें बेहद महीन कण और कई हानिकारक गैसें शामिल होती हैं. ये छोटे कण शरीर की नेचुरल सुरक्षा को पार कर सीधे लंग्स की गहराई तक पहुंच जाते हैं. कुछ कण तो खून में मिलकर शरीर के दूसरे अंगों तक भी पहुंचने लगते हैं. यही कारण है कि प्रदूषण का असर सिर्फ सांस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दिल और शरीर के दूसरे हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है. यही वजह है कि अस्थमा के मरीजों में खांसी, सीने में जकड़न, घरघराहट और सांस फूलने जैसी समस्याएं अचानक बढ़ जाती हैं. 

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वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों की धूल, कूड़ा जलाने से उठने वाला धुआं और घरों के भीतर बनने वाला धुआं इसके बड़े कारण माने जाते हैं. शहरों में रहने वाले लोग रोजाना इन चीजों के संपर्क में रहते हैं, जिससे शरीर पर लगातार दबाव बना रहता है.

स्टडी में क्या निकला?

एक स्टडी में पाया गया कि लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से फेफड़ों की क्षमता कमजोर हो सकती है और सांस संबंधी बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ जाता है. वहीं नेशनल हेल्थ संस्थान के आंकड़ों के अनुसार जब हवा की क्वालिटी खराब होती है, तब अस्पतालों में सांस और दमा के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बाहरी वायु प्रदूषण को कैंसर पैदा करने वाले बड़े कारणों में शामिल कर चुका है.  एक्सपर्ट के मुताबिक प्रदूषण शरीर में सूजन बढ़ाने के साथ-साथ सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे भविष्य में गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.

हवा की क्वालिटी पर ध्यान दें

एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि लोग घर से बाहर निकलने से पहले हवा की क्वालिटी पर ध्यान दें. ज्यादा प्रदूषण वाले दिनों में मुंह ढंककर बाहर निकलना, घर के भीतर साफ हवा बनाए रखना और खुले में व्यायाम से बचना फायदेमंद माना जाता है. खासकर बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 08 May 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
Asthma AIR Pollution Asthma Symptoms
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