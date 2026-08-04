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Wall Plaster Damage: क्या कील ठोकते ही खराब हो जाती है दीवार? अपनाएं ये आसान उपाय

Home Repair Tips: फोटो फ्रेम, घड़ी, कैलेंडर या कोई हल्की चीज टांगने के लिए अक्सर कील ठोकनी पड़ती है. परेशानी तब होती है, जब हथौड़े की चोट से प्लास्टर टूटकर गिरने लगता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 04 Aug 2026 08:07 AM (IST)
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How To Put Nail In Wall Without Cracking Plaster: घर की दीवार पर फोटो फ्रेम, घड़ी, कैलेंडर या कोई हल्की चीज टांगने के लिए अक्सर कील ठोकनी पड़ती है. परेशानी तब होती है, जब हथौड़े की दो-चार चोट लगते ही कील के आसपास का प्लास्टर टूटकर गिरने लगता है. कई बार कील तो लग जाती है, लेकिन उसके आसपास छोटा गड्ढा या दरार बन जाती है. इससे अच्छी-खासी दीवार खराब दिखने लगती है. हालांकि कील ठोकने से पहले कुछ छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो दीवार को होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

कील ठोकने पर क्यों टूटता है प्लास्टर?

जब दीवार में कील ठोकी जाती है तो वह अपने लिए जगह बनाते हुए अंदर जाती है. हथौड़े की चोट से कील के आसपास मौजूद प्लास्टर पर दबाव पड़ता है. इससे वहां छोटी-छोटी दरारें बन सकती हैं. अगर हथौड़ा बहुत तेजी से मारा जाए या दीवार का प्लास्टर पहले से कमजोर हो तो उसके टुकड़े निकलने लगते हैं. यही वजह है कि कई बार कील के आसपास छोटा गड्ढा बन जाता है. हर तरह की दीवार पर एक जैसी कील इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं है. प्लास्टर वाली दीवार के मुकाबले प्लास्टरबोर्ड या ड्राईवॉल नरम होता है. इसमें कील छेद को धीरे-धीरे बड़ा कर सकती है. अगर उस कील पर ज्यादा वजन डाल दिया जाए तो कुछ समय बाद वह ढीली होकर बाहर भी निकल सकती है.


Wall Plaster Damage: क्या कील ठोकते ही खराब हो जाती है दीवार? अपनाएं ये आसान उपाय

वहीं कंक्रीट या ईंट की दीवार काफी सख्त होती है. ऐसी दीवार पर गलत कील इस्तेमाल करने या बहुत जोर से हथौड़ा मारने पर कील ठीक से अंदर नहीं जाती और आसपास की सतह टूट सकती है.

कील ठोकने से पहले दीवार को ऐसे करें चेक

कील लगाने से पहले सही जगह चुनना बेहद जरूरी है. दीवार पर जहां पहले से दरार दिखाई दे रही हो, प्लास्टर उभरा हुआ हो या सतह कमजोर और भुरभुरी लग रही हो, वहां कील लगाने से बचें. दीवार के किनारे और कोनों के बहुत पास भी कील नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये हिस्से अपेक्षाकृत कमजोर हो सकते हैं. जगह सही है या नहीं, इसे जानने के लिए उंगलियों के पोरों से दीवार को हल्का खटखटाकर देख सकते हैं. अगर आवाज ठोस आती है तो वह हिस्सा मजबूत हो सकता है. वहीं खोखली आवाज आने पर वहां कील ठोकते समय ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए.


Wall Plaster Damage: क्या कील ठोकते ही खराब हो जाती है दीवार? अपनाएं ये आसान उपाय

पहले लगाएं टेप

कील ठोकते समय प्लास्टर टूटने की समस्या कम करने के लिए एक आसान तरीका टेप का है. जिस जगह कील लगानी है, वहां पहले पेंसिल से छोटा निशान बना लें. इसके बाद उस जगह पर पेंटर टेप का एक छोटा टुकड़ा चिपका दें और टेप के ऊपर से ही कील लगाएं. टेप सतह को एक साथ पकड़े रखने में मदद करता है. इससे हथौड़ा मारते समय कील के आसपास प्लास्टर के छोटे टुकड़े निकलने की आशंका कम हो सकती है. शुरुआती कुछ चोट के दौरान हथौड़े और दीवार के बीच मोड़े हुए कागज का छोटा टुकड़ा भी रखा जा सकता है.

कील पकड़ने के लिए अपनाएं ये तरीका

हथौड़े की शुरुआती चोट के दौरान कील हिलने की वजह से भी दीवार खराब हो सकती है. इसे सीधा रखने के लिए कंघी या क्लिप की मदद ली जा सकती है. कील को कंघी के दांतों के बीच फंसाकर दीवार पर रखें और फिर धीरे-धीरे हथौड़ा मारें. जब कील थोड़ी अंदर चली जाए तो कंघी हटा दें. इससे उंगलियों पर हथौड़ा लगने का खतरा भी कम होता है और शुरुआती चोट के दौरान कील अपनी जगह पर बनी रहती है. हथौड़े को बहुत जोर से या तिरछा मारने की बजाय शुरुआत में हल्की और सीधी चोट लगाएं.

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दीवार के हिसाब से चुनें कील

प्लास्टर या ड्राईवॉल के लिए पतली स्टील की कील इस्तेमाल की जा सकती है. कंक्रीट जैसी सख्त दीवार के लिए मजबूत टेम्पर्ड स्टील की कील की जरूरत पड़ सकती है. भारी सामान टांगना हो तो सामान्य कील की जगह वॉल प्लग बेहतर विकल्प हो सकता है. ईंट की दीवार में भी कील ठोकते समय सावधानी जरूरी है. संभव हो तो कील सीधे ईंट पर ठोकने की बजाय ईंटों के बीच मौजूद मोर्टार वाले हिस्से में लगाई जाती है, ताकि ईंट में दरार पड़ने का खतरा कम रहे.

ब्रेड की ट्रिक भी आ सकती है काम

कील को शुरुआती चोट के दौरान स्थिर रखने के लिए ब्रेड के अंदर के मुलायम हिस्से का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. ब्रेड के मुलायम हिस्से की छोटी-सी गोली बनाकर उस जगह रखें, जहां कील लगानी है. इसके ऊपर कील रखकर बहुत हल्के हाथ से हथौड़ा मारना शुरू करें. ब्रेड का मुलायम हिस्सा अस्थायी सपोर्ट की तरह काम करता है और शुरुआती चोट में कील को फिसलने से बचाने में मदद कर सकता है. कील थोड़ा अंदर जाने के बाद इसे हटा सकते हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 04 Aug 2026 08:07 AM (IST)
Tags :
Wall Plaster Damage Hammering A Nail Nail In Wall
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