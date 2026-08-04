क्या रविशंकर प्रसाद का 'कुत्ता-बिल्ली' वाला बयान फर्जी था? बांकीपुर की हार का बना बड़ा कारण

बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम सोमवार (2 अगस्त) को घोषित हो चुके हैं. इस उपचुनाव में जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने बाजी मार ली है. प्रशांत किशोर ने बीजेपी के 3 दशक के वर्चस्व को खत्म कर दिया है. इस जीत के बाद प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है.

बांकीपुर में बीजेपी की हार को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं. इस बीच कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी नेता के 'कुत्ता-बिल्ली' वाले बयान से बांकीपुर में पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा है. अब सवाल यह है कि वाकई ऐसा कोई बयान बीजेपी की ओर से दिया गया था या नहीं. आखिर इसकी सच्चाई क्या है आइए जानते हैं.

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दरअसल बांकीपुर उपचुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा था कि बीजेपी के नेता कहते हैं 'कुत्ता-बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो बांकीपुर से जीत जाएगा.' दावा किया गया कि ऐसा बयान बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की ओर से दिया गया था.

हालांकि इसका वीडियो खूब सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और बांकीपुर उपचुनाव में यह मुद्दा जमकर उठाया गया. लोगों का कहना है कि इसी बयान की वजह से बांकीपुर में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा. यह बयान ही बांकीपुर की हार का कारण बना.

आखिर क्या है बयान की सच्चाई?

दरअसल इस वीडियो को एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल किया गया. वीडियो में रविशंकर प्रसाद का कहना है कि हम किसी कुत्ता बिल्ली को खड़ा कर देंगे तो हम जिता लेंगे." हालांकि इस बयान पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह बयान बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है. भारतीय जनता पार्टी अपने एक-एक कार्यकर्ता का सम्मान करती है.

प्रशांत किशोर ने इसी बयान को हथियार बनाकर हर सभा में इस्तेमाल किया. इससे जनता भड़क गई और बांकीपुर के मतदाताओं ने इस बयान को लेकर साफ नाराजगी जाहिर की. मानना है कि इसका सीधा असर बीजेपी के वोटों पर पड़ा है. बयान के बाद बीजेपी को सबक सिखाने के लिए लोगों ने प्रशांत किशोर को जिता दिया.

फिलहाल कुत्ता-बिल्ली वाला बयान असल में किसने दिया था यह पूरी तरह साफ नहीं है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो एडिटेड बताया जा रहा है. हालांकि यह बयान बीजेपी के किस नेता ने दिया है इस बारे में भी प्रशांत किशोर ने खुलकर नाम नहीं बताया. अब बीजेपी इस बयान की सच्चाई जानने में जुटी है कि आखिर ऐसा बयान किसने दिया है या नहीं.

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