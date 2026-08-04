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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली को आज उमस से मिलेगी राहत, IMD ने जारी किया बारिश का अलर्ट

दिल्ली को आज उमस से मिलेगी राहत, IMD ने जारी किया बारिश का अलर्ट

Delhi Weather Update: IMD के अनुसार, सोमवार को दिल्ली में पिछले तीन सालों में अगस्त के दौरान रात का तापमान सबसे अधिक रहा. शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 04 Aug 2026 06:51 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में मौसम बारिश और हवाओं के चलते बदला हुआ है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज जम्मू संभाग और उसके आसपास समुद्र तल से 5.8 से 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है. इसके चलते मंगलवार (4अगस्त) को दिल्ली एनसीआर में आमतौर पर बादल छाये रहेंगे और हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है. हालांकि, सोमवार को उमस ने लोगों को थोड़ा परेशान किया. 

IMD के अनुसार, सोमवार (3 अगस्त) को दिल्ली में पिछले तीन सालों में अगस्त के दौरान रात का तापमान सबसे अधिक रहा. शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक है. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 35.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक था.  

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पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं

पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ. पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24-28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. इस दौरान दिल्ली में दक्षिण-पूर्वी हवाओं की गति 15-20 किमी/घंटा रही. वहीं, पालम में दिन में 3:30 बजे पर हवा की गति 33 किमी/घंटा तक पहुंच गई.  इस दौरान नमी का अधिकतम स्तर 88 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 67 प्रतिशत रहा. इस दौरान बहुत ही कम बारिश रिकॉर्ड की गई. 

आज कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

IMD के अनुसार, आज मंगलवार (4अगस्त) को दिल्ली-NCR में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है. शहर के अधिकतर इलाकों में आज सुबह से लेकर दोपहर के समय हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है.  शाम या रात के समय में हल्की से हल्की बारिश का एक और दौर देखने को मिल सकता है. 

विभाग का अनुमान है कि आज अधिकतम तापमान 31-33  डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. विभाग का पूर्वानुमान है कि 4 अगस्त से 8 अगस्त के बीच शहर में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है. साफ है कि आने वाले कुछ दिन लोगों को गर्मी से बड़ी राहत देने वाले हैं. 

खराब ने AQI बढ़ाई चिंता

हालांकि, मानसून के बावजूद दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार कम होना चिंता को बढ़ा रहा है. जुलाई 2026 में राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 96 दर्ज किया गया और यह पिछले साल की तुलना में काफी खराब है. जुलाई 2025 में औसत AQI 78 रहा था. अगस्त की शुरूआत में भी AQI में कुछ ज्यादा सुधार नहीं है. हालांकि, 3 अगस्त को AQI 76 रहा, जोकि संतोषजनक है.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 04 Aug 2026 06:51 AM (IST)
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IMD RAIN DELHI NEWS WEATHER UPDATE DELHI WEATHER Aja Ka Mausam
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