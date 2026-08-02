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Best Time To Mop House: रात में पोछा लगाना सही या गलत? जान लें सफाई एक्सपर्ट्स का जवाब

How To Dry A Mop: रोजाना झाड़ू-पोछा लगाना आम बात है. कई लोग सुबह उठते ही घर की सफाई में जुट जाते हैं, जबकि कुछ लोग ऑफिस और दूसरे कामों से फ्री होने के बाद रात में सफाई करना पसंद करते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 02 Aug 2026 07:05 AM (IST)
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Why Avoid Mopping House At Night: घर को साफ-सुथरा रखने के लिए रोजाना झाड़ू-पोछा लगाना आम बात है. कई लोग सुबह उठते ही घर की सफाई में जुट जाते हैं, जबकि कुछ लोग ऑफिस और दूसरे कामों से फ्री होने के बाद रात में सफाई करना पसंद करते हैं. कई बार रात में पोछा लगाने के बाद गीला पोछा या मॉप घर के किसी कोने, बाथरूम या बालकनी में यूं ही छोड़ दिया जाता है. देखने में यह मामूली सी बात लग सकती है, लेकिन सफाई से जुड़ी कुछ आदतों में समय और तरीका दोनों मायने रखते हैं.

सफाई एक्सपर्ट के मुताबिक, पोछा लगाने के लिए ऐसा समय चुनना बेहतर होता है, जब घर में लोगों की आवाजाही कम हो. पोछा लगाने के तुरंत बाद फर्श गीला रहता है और इस दौरान उस पर चलने से न केवल दोबारा निशान पड़ सकते हैं, बल्कि फिसलने का खतरा भी बढ़ जाता है. खासकर रात में यह परेशानी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कम रोशनी में गीले फर्श का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है.

रातभर गीला पोछा छोड़ना क्यों ठीक नहीं?

पोछा लगाने के बाद मॉप को गीला छोड़ देने की आदत से बचना बेहतर है. गीले मॉप में नमी लंबे समय तक बनी रह सकती है. खासकर अगर उसे बंद बाथरूम या ऐसी जगह रखा गया है, जहां हवा का आना-जाना कम है, तो उसके सूखने में ज्यादा समय लग सकता है. लगातार नमी रहने से मॉप से बदबू आने लग सकती है और अगली बार उसी से सफाई करना अच्छा अनुभव नहीं रहता. बेहतर तरीका यह है कि सफाई पूरी होने के बाद पोछे या मॉप को अच्छी तरह धोकर उसका अतिरिक्त पानी निकाल दें और ऐसी जगह सूखने के लिए रखें, जहां हवा आती हो. इससे वह लंबे समय तक गीला नहीं रहेगा और अगली बार इस्तेमाल करने के लिए भी बेहतर स्थिति में होगा.

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रात में पोछा लगाना भी बन सकता है परेशानी

अगर आप रात में पूरे घर में पोछा लगाते हैं, तो गीला फर्श अपने आप में परेशानी बन सकता है. घर का कोई सदस्य रात में पानी पीने, बाथरूम जाने या किसी दूसरे काम से उठता है तो गीले हिस्से पर पैर पड़ने से फिसलने का खतरा रहता है. दिन में रोशनी ज्यादा होने के कारण गीले फर्श को आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन रात में ऐसा हमेशा संभव नहीं होता. अगर रात में कुछ गिर जाए तो पूरे घर में पोछा लगाने के बजाय सिर्फ उस हिस्से को साफ करना ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है. सफाई के बाद उस जगह को जल्दी सुखाने की कोशिश भी की जा सकती है.


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सिर्फ पोछा ही नहीं, रात में इन कामों से भी बचें

घर की डीप क्लीनिंग रात में करना हमेशा सुविधाजनक नहीं होता. उदाहरण के लिए, तेज केमिकल वाले क्लीनर इस्तेमाल करते समय कमरे में पर्याप्त वेंटिलेशन जरूरी होता है. कई क्लीनिंग प्रोडक्ट्स से निकलने वाली तेज गंध बंद कमरे में देर तक रह सकती है. दिन के समय खिड़की और दरवाजे खोलकर हवा का आना-जाना आसान रहता है. इसी तरह रात में खिड़कियों और कांच की सफाई करने पर दाग या उंगलियों के निशान आसानी से दिखाई नहीं देते. आर्टिफिशियल रोशनी में कई बार कांच साफ नजर आता है, लेकिन सुबह प्राकृतिक रोशनी पड़ने पर उस पर लकीरें दिखाई देने लगती हैं.

वैक्यूम क्लीनर चलाना भी रात के लिए सही विकल्प नहीं माना जाता, खासकर तब जब घर के दूसरे सदस्य सो रहे हों. अपार्टमेंट या आसपास घर होने पर इसकी आवाज पड़ोसियों को भी परेशान कर सकती है. रात में थोड़ी सफाई करनी हो तो झाड़ू या दूसरे कम आवाज वाले विकल्प इस्तेमाल किए जा सकते हैं.


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किचन की डीप क्लीनिंग का भी रखें ध्यान

रात के खाने के बाद किचन प्लेटफॉर्म साफ करना, बर्तन व्यवस्थित करना या खाने के दाग हटाना सामान्य बात है. हालांकि, उसी समय ओवन साफ करना, फ्रिज की पूरी सफाई करना या अलमारियों का सामान निकालकर व्यवस्थित करने जैसे लंबे काम शुरू करना थकाने वाला हो सकता है. कपड़े धोने और सुखाने के मामले में भी समय का ध्यान रखना उपयोगी है. घर के अंदर कपड़े सुखाए जा रहे हों तो रात में नमी के कारण उन्हें सूखने में अधिक समय लग सकता है. वॉशिंग मशीन और ड्रायर की आवाज भी घर के दूसरे लोगों की नींद में खलल डाल सकती है.

पोछा लगाने का सही समय क्या है?

सफाई विशेषज्ञ आमतौर पर ऐसे समय पोछा लगाने की सलाह देते हैं, जब घर में आवाजाही कम हो और फर्श को अच्छी तरह सूखने का समय मिल सके. सुबह की भागदौड़ खत्म होने के बाद या दिन में पोछा लगाना सुविधाजनक हो सकता है. इससे फर्श सूखने के लिए पर्याप्त समय मिलता है. सबसे जरूरी बात यह है कि पोछा लगाने के बाद मॉप को गीला और गंदा छोड़ने के बजाय अच्छी तरह धोएं, अतिरिक्त पानी निकालें और खुली तथा हवादार जगह पर सूखने दें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 02 Aug 2026 07:05 AM (IST)
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