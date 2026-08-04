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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगघर की बालकनी में सिगरेट पीने की मांगी जगह... धुत डिलीवरी बॉय ने लड़की से की बदतमीजी

घर की बालकनी में सिगरेट पीने की मांगी जगह... धुत डिलीवरी बॉय ने लड़की से की बदतमीजी

इंस्टाग्राम पर 3 लाख 49 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाली इन्फ्लुएंसर अनेरी ठक्कर ने अपने साथ हुई इस डरावनी आपबीती को सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 04 Aug 2026 06:47 AM (IST)
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कैब बुकिंग और ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस ऐप Uber एक बार फिर विवादों में है. इस बार मामला Uber Parcel से जुड़ा है, जहां एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने डिलीवरी एग्जीक्यूटिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं. इन्फ्लुएंसर का दावा है कि पार्सल लेने आया डिलीवरी बॉय शराब के नशे में धुत था और उसने उसके घर के अंदर घुसने तक की कोशिश की. इस पूरे वाकये के दौरान वह इतनी डर गईं कि उन्हें तुरंत अपनी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को सुरक्षा के लिए ऊपर बुलाना पड़ा. रात के समय हुई इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा और डिलीवरी कंपनियों के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पर एक बार फिर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या है पूरा मामला? यहां जानिए

इंस्टाग्राम पर 3 लाख 49 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाली इन्फ्लुएंसर अनेरी ठक्कर ने अपने साथ हुई इस डरावनी आपबीती को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. अनेरी के मुताबिक, उनकी एक सहेली उनके घर रुकी हुई थी और अपनी जैकेट वहीं भूल गई थी. जैकेट वापस भेजने के लिए अनेरी ने रात करीब 9:30 बजे Uber Parcel की सर्विस बुक की. लेकिन जब डिलीवरी एग्जीक्यूटिव पार्सल पिक करने पहुंचा, तो उसने अजीबोगरीब मांगें रखनी शुरू कर दीं. पहले उसने कैरी बैग मांगा, फिर कहने लगा कि उसका फोन डिस्चार्ज हो रहा है और लोकेशन बहुत दूर है. उसने अनेरी से गुजारिश की कि जब तक वह स्मोक करके आता है, तब तक उसका फोन चार्जिंग पर लगा दिया जाए.

 
 
 
 
 
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वीडियो में इन्फ्लुएंसर ने सुनाई आपबीती

अनेरी ने बताया कि इंसानियत के नाते वह फोन चार्ज करने के लिए राजी हो गईं, लेकिन हद तो तब हो गई जब उस शख्स ने सिगरेट पीने के लिए अनेरी के घर के अंदर आकर बालकनी का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी. अनेरी ने साफ मना कर दिया कि उनकी फ्रेंड सो रही है और वह किसी अनजान को घर के अंदर नहीं आने दे सकतीं. जब उन्होंने फोन देखा, तो उसमें 45% बैटरी बची थी, जिससे उनका शक गहरा गया कि डिलीवरी बॉय के इरादे सही नहीं हैं. घबराकर अनेरी ने तुरंत सोसाइटी के गार्ड को ऊपर बुला लिया.

 
 
 
 
 
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डिलीवरी बॉय ने मांगा पर्सनल नंबर

इसके अलावा, उस डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने ऐप में नंबर दर्ज होने के बावजूद अनेरी से उनका पर्सनल मोबाइल नंबर मांगा. अनेरी को शक हुआ कि ऐप पर नंबर एनक्रिप्टेड होता है, इसलिए वह सीधे कॉल करने के लिए नंबर मांग रहा था. डर के मारे अनेरी ने उसे नंबर दे दिया. अनेरी का आरोप है कि डिलीवरी बॉय पूरी तरह शराब के नशे में था और दो मीटर दूर से भी शराब की तेज बदबू आ रही थी.

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सोशल मीडिया पर मचा बवाल

अनेरी ठक्कर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और महज कुछ ही घंटों में इसे 4 लाख 35 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट पर लोग Uber की सेफ्टी पॉलिसीज को लेकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. कई यूजर्स कमेंट करके कह रहे हैं कि कंपनियों को अपने राइडर्स और डिलीवरी पार्टनर्स को काम पर रखने से पहले उनका सख्त बैकग्राउंड चेक और रेगुलर अल्कोहल टेस्ट करना चाहिए. हालांकि, इस पूरे मामले पर Uber की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 04 Aug 2026 06:47 AM (IST)
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