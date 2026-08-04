घर की बालकनी में सिगरेट पीने की मांगी जगह... धुत डिलीवरी बॉय ने लड़की से की बदतमीजी

कैब बुकिंग और ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस ऐप Uber एक बार फिर विवादों में है. इस बार मामला Uber Parcel से जुड़ा है, जहां एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने डिलीवरी एग्जीक्यूटिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं. इन्फ्लुएंसर का दावा है कि पार्सल लेने आया डिलीवरी बॉय शराब के नशे में धुत था और उसने उसके घर के अंदर घुसने तक की कोशिश की. इस पूरे वाकये के दौरान वह इतनी डर गईं कि उन्हें तुरंत अपनी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को सुरक्षा के लिए ऊपर बुलाना पड़ा. रात के समय हुई इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा और डिलीवरी कंपनियों के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पर एक बार फिर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या है पूरा मामला? यहां जानिए

इंस्टाग्राम पर 3 लाख 49 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाली इन्फ्लुएंसर अनेरी ठक्कर ने अपने साथ हुई इस डरावनी आपबीती को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. अनेरी के मुताबिक, उनकी एक सहेली उनके घर रुकी हुई थी और अपनी जैकेट वहीं भूल गई थी. जैकेट वापस भेजने के लिए अनेरी ने रात करीब 9:30 बजे Uber Parcel की सर्विस बुक की. लेकिन जब डिलीवरी एग्जीक्यूटिव पार्सल पिक करने पहुंचा, तो उसने अजीबोगरीब मांगें रखनी शुरू कर दीं. पहले उसने कैरी बैग मांगा, फिर कहने लगा कि उसका फोन डिस्चार्ज हो रहा है और लोकेशन बहुत दूर है. उसने अनेरी से गुजारिश की कि जब तक वह स्मोक करके आता है, तब तक उसका फोन चार्जिंग पर लगा दिया जाए.

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वीडियो में इन्फ्लुएंसर ने सुनाई आपबीती

अनेरी ने बताया कि इंसानियत के नाते वह फोन चार्ज करने के लिए राजी हो गईं, लेकिन हद तो तब हो गई जब उस शख्स ने सिगरेट पीने के लिए अनेरी के घर के अंदर आकर बालकनी का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी. अनेरी ने साफ मना कर दिया कि उनकी फ्रेंड सो रही है और वह किसी अनजान को घर के अंदर नहीं आने दे सकतीं. जब उन्होंने फोन देखा, तो उसमें 45% बैटरी बची थी, जिससे उनका शक गहरा गया कि डिलीवरी बॉय के इरादे सही नहीं हैं. घबराकर अनेरी ने तुरंत सोसाइटी के गार्ड को ऊपर बुला लिया.

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डिलीवरी बॉय ने मांगा पर्सनल नंबर

इसके अलावा, उस डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने ऐप में नंबर दर्ज होने के बावजूद अनेरी से उनका पर्सनल मोबाइल नंबर मांगा. अनेरी को शक हुआ कि ऐप पर नंबर एनक्रिप्टेड होता है, इसलिए वह सीधे कॉल करने के लिए नंबर मांग रहा था. डर के मारे अनेरी ने उसे नंबर दे दिया. अनेरी का आरोप है कि डिलीवरी बॉय पूरी तरह शराब के नशे में था और दो मीटर दूर से भी शराब की तेज बदबू आ रही थी.

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सोशल मीडिया पर मचा बवाल

अनेरी ठक्कर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और महज कुछ ही घंटों में इसे 4 लाख 35 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट पर लोग Uber की सेफ्टी पॉलिसीज को लेकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. कई यूजर्स कमेंट करके कह रहे हैं कि कंपनियों को अपने राइडर्स और डिलीवरी पार्टनर्स को काम पर रखने से पहले उनका सख्त बैकग्राउंड चेक और रेगुलर अल्कोहल टेस्ट करना चाहिए. हालांकि, इस पूरे मामले पर Uber की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

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