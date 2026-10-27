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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsWater Tank Winter Tips: ठंड में भी गर्म रहेगा टंकी का पानी, अभी से कर लीजिए ये जुगाड़

Water Tank Winter Tips: ठंड में भी गर्म रहेगा टंकी का पानी, अभी से कर लीजिए ये जुगाड़

Water Tank: टंकी को ठंड से बचाने का एक आसान तरीका उसकी इंसुलेशन करना है. इसके लिए टंकी के ऊपर और आसपास इंसुलेशन वाली सामग्री लगाई जा सकती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 27 Oct 2026 01:59 PM (IST)
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Overhead Water Tank Insulation Hacks At Home: सर्दियों में सुबह नल खोलते ही जब टंकी का बेहद ठंडा पानी सामने आता है, तो नहाने से लेकर रोजमर्रा के काम तक मुश्किल लगने लगते हैं. खासकर जिन घरों में पानी की टंकी छत पर खुले में रखी होती है, वहां रात की ठंडी हवा और ओस की वजह से पानी और ज्यादा ठंडा हो जाता है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में टंकी का पानी बहुत ज्यादा ठंडा न हो, तो अभी से कुछ आसान इंतजाम किए जा सकते हैं.

पानी की टंकी को इंसुलेट करें

टंकी को ठंड से बचाने का एक आसान तरीका उसकी इंसुलेशन करना है. इसके लिए टंकी के ऊपर और आसपास इंसुलेशन वाली सामग्री लगाई जा सकती है. फाइबरग्लास, मिनरल वूल, सिरेमिक फाइबर या दूसरी कुशनिंग सामग्री का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है. इसका मकसद टंकी को बाहर की ठंडी हवा के सीधे संपर्क से बचाना और अंदर के तापमान को ज्यादा तेजी से गिरने से रोकना है. हालांकि, बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली जगहों पर इंसुलेशन भी उसी हिसाब से मजबूत रखना पड़ता है. इसलिए आपके इलाके के मौसम के हिसाब से सामग्री का चुनाव करना बेहतर रहेगा.

थर्माकोल की मोटी शीट लगाएं

अगर टंकी छत पर खुले में रखी है, तो उसके चारों तरफ मोटी थर्माकोल शीट लगाना भी काम आ सकता है. थर्माकोल टंकी के आसपास एक इंसुलेटिंग लेयर बना देता है, जिससे बाहर की ठंडी हवा का असर कम हो सकता है. इसे टंकी के आसपास अच्छी तरह लगाकर सुरक्षित किया जा सकता है. यह तरीका खास तौर पर उन लोगों के लिए आसान है, जो बिना किसी बड़े खर्च के टंकी को ठंड से बचाने का इंतजाम करना चाहते हैं.


Water Tank Winter Tips: ठंड में भी गर्म रहेगा टंकी का पानी, अभी से कर लीजिए ये जुगाड़

बबल रैप भी आएगा काम

घर में अगर बबल रैप रखा है, तो उसे फेंकने के बजाय सर्दियों में टंकी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. बबल रैप में मौजूद हवा की परत इंसुलेशन का काम करती है. टंकी के चारों तरफ इसकी दो-तीन परतें लगाकर उसे अच्छी तरह सुरक्षित किया जा सकता है. इससे ठंडी हवा सीधे टंकी की सतह तक पहुंचने से कुछ हद तक रुक सकती है और पानी ज्यादा देर तक सामान्य तापमान के करीब रह सकता है.

टंकी को ढककर रखें

अगर आपकी पानी की टंकी खुले टेरेस पर रखी है, तो उसे ठंडी हवा और ओस से बचाना भी जरूरी है. इसके लिए टंकी के ऊपर तिरपाल, लकड़ी की शेड या छोटी टिन की छत बनाई जा सकती है. इससे ठंडी हवा सीधे टंकी से टकराने से बचती है. कुछ जगहों पर लोग टंकी के आसपास पुराने बोरे या मोटे कपड़े का भी इस्तेमाल करते हैं. यह एक आसान घरेलू तरीका है, जिससे टंकी पर पड़ने वाली ठंड का असर कम किया जा सकता है.


Water Tank Winter Tips: ठंड में भी गर्म रहेगा टंकी का पानी, अभी से कर लीजिए ये जुगाड़

टंकी को धूप वाली जगह रखें

अगर छत पर टंकी रखने की जगह बदलना संभव है, तो उसे ऐसी जगह रखना बेहतर हो सकता है जहां दिन में अच्छी धूप आती हो. दिनभर धूप मिलने से टंकी और उसके अंदर के पानी का तापमान कुछ बढ़ सकता है. इससे सुबह पानी बहुत ज्यादा ठंडा महसूस होने की परेशानी कम हो सकती है.

टंकी पर गहरे रंग की पेंट करें

टंकी पर गहरे रंग की पेंट करना भी एक तरीका बताया जाता है. काला, गहरा नीला या गहरा भूरा जैसे रंग धूप की गर्मी को ज्यादा सोखते हैं. दिन के समय धूप पड़ने पर टंकी धीरे-धीरे गर्म हो सकती है और इसका असर पानी के तापमान पर भी पड़ सकता है. इस तरीके में बिजली या गैस का खर्च नहीं होता. हालांकि, इसका असर इस बात पर भी निर्भर करेगा कि टंकी को कितनी धूप मिलती है.

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रात में टंकी को जरूर ढंकें

दिनभर धूप मिलने के बाद रात में टंकी को खुला छोड़ देने से जमा हुई गर्मी जल्दी निकल सकती है. इसलिए रात में टंकी को मोटे कपड़े, कंबल या किसी दूसरी उपयुक्त कवरिंग से ढंककर रखना मददगार हो सकता है. इससे रात की ठंडी हवा और ओस का सीधा असर कम किया जा सकता है. अगर आपके इलाके में सर्दियों के दौरान तापमान बहुत ज्यादा गिरता है और पानी जमने की समस्या होती है, तो सिर्फ टंकी को ढकना पर्याप्त नहीं हो सकता. ऐसी स्थिति में बेहतर इंसुलेशन की जरूरत पड़ सकती है. कुछ मामलों में पानी गर्म रखने के लिए वॉटर हीटर जैसी व्यवस्था भी की जाती है, लेकिन यह ज्यादा खर्चीला विकल्प है.

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About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
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Published at : 27 Oct 2026 01:59 PM (IST)
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