Easy Hacks To Clean Rubber Shoe Marks On Floors: घर की सफाई करते समय फर्श पर पड़े काले निशान कई बार सबसे ज्यादा परेशान करते हैं. खासकर जब फर्श साफ होने के बावजूद जूते-चप्पल के रबर वाले सोल के निशान जगह-जगह दिखाई देने लगें. इन्हें सामान्य पोछा लगाने से हटाना हमेशा आसान नहीं होता. कई बार रगड़ने पर निशान हल्का तो पड़ जाता है, लेकिन पूरी तरह साफ नहीं होता.

रबर के ये निशान सिर्फ जूतों की वजह से ही नहीं पड़ते. घर में रखे फर्नीचर को खिसकाने पर भी उसके नीचे का हिस्सा फर्श से रगड़ खा सकता है और काले निशान छोड़ सकता है. अच्छी बात यह है कि इन्हें हटाने के लिए हर बार किसी महंगे क्लीनर की जरूरत नहीं पड़ती. घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से भी इन निशानों को साफ किया जा सकता है.

पहले टेनिस बॉल वाला तरीका न आजमाएं

काले स्कफ मार्क्स हटाने के लिए टेनिस बॉल को फर्श पर रगड़ने का तरीका काफी जगह बताया जाता है. लेकिन इससे निशान पूरी तरह साफ होने की गारंटी नहीं है. यह तरीका कुछ हद तक निशान को हल्का कर सकता है, लेकिन जिद्दी काले निशान पर इसका असर बहुत ज्यादा नहीं होता. इसके बजाय मेलामाइन स्पंज, जिसे आम तौर पर इरेजर स्पंज भी कहा जाता है, इस्तेमाल किया जा सकता है. इसकी बनावट काफी बारीक घर्षण वाली होती है, इसलिए यह कई सतहों से जमी गंदगी और निशान हटाने में मदद कर सकता है. इसे इस्तेमाल करते समय बहुत ज्यादा दबाव डालने के बजाय हल्के हाथ से निशान वाली जगह साफ करें.





साफ जूते से भी हट सकता है निशान

यह तरीका थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन जूते से पड़े रबर के निशान को साफ करने के लिए एक साफ, हल्के रंग के सोल वाला जूता इस्तेमाल किया जा सकता है. जूते की एड़ी को निशान वाली जगह पर हल्के हाथ से रगड़ें. कई बार रबर का निशान इसी तरह धीरे-धीरे हट जाता है. ध्यान रखें कि इसके लिए गंदे या गहरे रंग के सोल वाला जूता इस्तेमाल न करें. ऐसा करने से फर्श पर एक और निशान पड़ सकता है.

रबर इरेजर से करें सफाई

घर में रखा सामान्य रबर भी इन निशानों को हटाने में काम आ सकता है. सबसे पहले एक गीले कपड़े से निशान वाली जगह को साफ कर लें. इसके बाद रबर को उस निशान पर हल्के हाथ से रगड़ें. कुछ देर रगड़ने के बाद निशान धीरे-धीरे हल्का हो सकता है. इस तरीके में भी बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है. खासकर लकड़ी या ऐसी सतह पर जहां ऊपर की फिनिश खराब हो सकती है, वहां पहले किसी छोटी और कम दिखाई देने वाली जगह पर इसे आजमाना बेहतर है.





बेकिंग सोडा भी आ सकता है काम

अगर निशान आसानी से नहीं जा रहा है, तो बेकिंग सोडा की मदद ली जा सकती है. इसके लिए बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. अब साफ कपड़े की मदद से इस पेस्ट को निशान वाली जगह पर हल्के हाथ से रगड़ें. सफाई के बाद उस जगह को साफ कपड़े से पोंछ दें और फर्श को पूरी तरह सूखने दें. जब तक फर्श सूख न जाए, उस जगह पर चलने से बचें.

सिरका और पानी का घोल

कुछ फर्शों पर सिरका और पानी का घोल भी मदद कर सकता है. इसके लिए दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर स्प्रे बोतल में डालें और निशान वाली जगह पर थोड़ी मात्रा में लगाएं. कुछ मिनट रुकने के बाद इसे गीले कपड़े से साफ कर दें. हालांकि, हर तरह के फर्श पर सिरका इस्तेमाल करना सही नहीं होता. खासकर लकड़ी के फर्श पर किसी भी घोल का इस्तेमाल करने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह उस फर्श की सतह के लिए सुरक्षित है या नहीं.

बहुत जिद्दी निशान हों तो

अगर इन तरीकों के बाद भी काले निशान नहीं हट रहे हैं, तो अपने फर्श के प्रकार के हिसाब से बनाया गया कमर्शियल क्लीनर इस्तेमाल किया जा सकता है. अलग-अलग फर्श की सतह अलग होती है, इसलिए कोई भी क्लीनर सीधे पूरी सतह पर लगाने के बजाय पहले छोटी जगह पर टेस्ट करना बेहतर रहेगा.

इसे भी पढ़ें- Milk Boiling Tips: दूध उबलने और गैस गंदी होने का झंझट खत्म! जानें 3 सीक्रेट ट्रिक्स

आगे से निशान पड़ने से ऐसे बचाएं

निशान हटाने के साथ-साथ उन्हें दोबारा पड़ने से रोकना भी जरूरी है. घर के बाहर पहने जाने वाले जूते-चप्पल को दरवाजे के पास ही उतारने की आदत डालें. फर्नीचर के पैरों के नीचे फ्लोर प्रोटेक्टर लगाए जा सकते हैं, ताकि उसे खिसकाने पर फर्श पर रगड़ के निशान न आएं. इसके अलावा घर में जरूरत वाली जगहों पर मैट बिछाने से भी फर्श पर गंदगी और रगड़ के निशान कम किए जा सकते हैं. फर्श की नियमित सफाई और वैक्यूम करने से भी गंदगी जमा होने से बचती है.

इसे भी पढ़ें- Dry Fruits Buying Tips: चमकदार बादाम-काजू असली हैं या नकली? 2 मिनट में ऐसे पहचानें