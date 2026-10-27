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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsRefrigerator Top Storage: फ्रिज के ऊपर भूलकर भी नहीं रखने चाहिए ये सामान, जान लीजिए जरूरी बात

Refrigerator Top Storage: फ्रिज के ऊपर भूलकर भी नहीं रखने चाहिए ये सामान, जान लीजिए जरूरी बात

Fridge Top Storage: अगर फ्रिज के वेंट या हवा निकलने की जगह सामान से ढक जाए तो उसके काम करने पर भी असर पड़ सकता है. इसलिए फ्रिज के ऊपर सामान रखते समय थोड़ी सावधानी जरूरी है

Written By : सोनम |  Updated at : 27 Oct 2026 12:18 PM (IST)
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Kitchen Safety Tips For Storing Items On Fridge: किचन में जगह कम पड़ने लगे तो अक्सर लोग फ्रिज के ऊपर खाली जगह का इस्तेमाल सामान रखने के लिए करने लगते हैं. यहां डिब्बे, तेल की बोतलें, स्नैक्स, ब्रेड से लेकर सफाई का सामान तक रख दिया जाता है. देखने में यह जगह स्टोरेज के लिए बिल्कुल सही लगती है, लेकिन फ्रिज के ऊपर हर तरह का सामान रखना सही नहीं है. इससे कुछ चीजों की क्वालिटी खराब हो सकती है, वहीं कुछ सामान घर में सुरक्षा से जुड़ी परेशानी भी खड़ी कर सकते हैं.

फ्रिज के ऊपर लगातार गर्मी रहती है और तापमान में भी बदलाव होता रहता है. ऐसे में कुछ चीजें जल्दी खराब हो सकती हैं. साथ ही अगर फ्रिज के वेंट या हवा निकलने की जगह सामान से ढक जाए तो उसके काम करने पर भी असर पड़ सकता है. इसलिए फ्रिज के ऊपर सामान रखते समय थोड़ी सावधानी जरूरी है.

शराब और दूसरी अल्कोहल वाली चीजें

कई लोग वाइन या दूसरी शराब की बोतलें फ्रिज के ऊपर रख देते हैं. लेकिन यहां तापमान में होने वाला बदलाव और गर्मी इनकी क्वालिटी को प्रभावित कर सकती है. इससे स्वाद और इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने की क्षमता पर असर पड़ सकता है. इसलिए ऐसी बोतलों को फ्रिज के ऊपर रखने से बचना बेहतर है.

खाना पकाने का तेल और मसाले

कुकिंग ऑयल को भी फ्रिज के ऊपर रखने की गलती न करें. खासकर पारदर्शी बोतलों में रखा तेल गर्मी और रोशनी से प्रभावित हो सकता है. फ्रिज से निकलने वाली गर्मी तेल की क्वालिटी और स्वाद पर असर डाल सकती है. यही बात ऊपर रखे मसालों पर भी लागू होती है. गर्मी की वजह से मसालों का स्वाद और क्वालिटी खराब हो सकती है.


Refrigerator Top Storage: फ्रिज के ऊपर भूलकर भी नहीं रखने चाहिए ये सामान, जान लीजिए जरूरी बात

फ्रिज के वेंट को न ढकें

फ्रिज के ऊपर मौजूद वेंट या हवा निकलने वाली जगह को सामान रखकर ढकना सही नहीं है. अगर हवा का रास्ता रुकता है तो फ्रिज के अंदर तापमान में उतार-चढ़ाव हो सकता है. इसका असर खाने को सही तरीके से सुरक्षित रखने पर पड़ सकता है. इसलिए फ्रिज के ऊपर की जगह को जितना हो सके खाली रखना बेहतर है.

सीरियल और ब्रेड

फ्रिज के ऊपर रखा सीरियल गर्मी की वजह से जल्दी नरम पड़ सकता है और उसका क्रिस्पी टेक्सचर खत्म हो सकता है. इसी तरह ब्रेड भी तापमान में बदलाव के कारण जल्दी बासी हो सकती है. पैकेट के अंदर नमी जमा होने से ब्रेड के जल्दी खराब होने और फफूंद लगने का खतरा भी बढ़ सकता है. ब्रेड को ठंडी और सूखी जगह पर रखना ज्यादा सही है.

सफाई का सामान

किचन क्लीनर या दूसरे घरेलू सफाई वाले प्रोडक्ट्स को भी फ्रिज के ऊपर न रखें. इन्हें बच्चों की पहुंच से दूर रखना जरूरी है, लेकिन फ्रिज का ऊपरी हिस्सा इनके लिए सही जगह नहीं है. सफाई के सामान को गर्मी से दूर और हवादार जगह पर रखना चाहिए.


Refrigerator Top Storage: फ्रिज के ऊपर भूलकर भी नहीं रखने चाहिए ये सामान, जान लीजिए जरूरी बात

जल्दी खराब होने वाला खाना

कुछ लोग किराने का सामान या खाने की चीजें अस्थायी तौर पर फ्रिज के ऊपर रख देते हैं. लेकिन यहां तापमान फ्रिज के अंदर की तुलना में काफी बदल सकता है. गर्मी और तापमान में उतार-चढ़ाव की वजह से खाने के जल्दी खराब होने की संभावना बढ़ सकती है. इसलिए जल्दी खराब होने वाली चीजों को फ्रिज के ऊपर रखने से बचना चाहिए.

भारी सामान रखने से बचें

फ्रिज की ऊपरी सतह को भारी सामान रखने वाली शेल्फ समझना ठीक नहीं है. ज्यादा वजन रखने से फ्रिज पर दबाव पड़ सकता है. ऊपर रखी चीजें गिरकर किसी को चोट भी पहुंचा सकती हैं. इसके अलावा फ्रिज की सतह पर खरोंच या डेंट पड़ने का खतरा भी रहता है.

माइक्रोवेव और टोस्टर जैसे छोटे उपकरण

माइक्रोवेव, टोस्टर जैसे छोटे किचन अप्लायंस को फ्रिज के ऊपर रखना भी सही नहीं माना जाता. इन उपकरणों से निकलने वाली गर्मी और फ्रिज की अपनी गर्मी मिलकर दोनों उपकरणों की लाइफ पर असर डाल सकती है. इसलिए इनके लिए अलग और उचित जगह रखना बेहतर है.

प्लास्टिक के डिब्बे

प्लास्टिक कंटेनर भले ही मजबूत लगते हों, लेकिन लगातार गर्मी और तापमान में बदलाव के संपर्क में रहने से वे समय के साथ कमजोर हो सकते हैं. फ्रिज के ऊपर रखने से प्लास्टिक के डिब्बों के टूटने, मुड़ने या खराब होने की प्रक्रिया तेज हो सकती है.

मोमबत्ती, माचिस और ज्वलनशील सामान

मोमबत्ती, लाइटर और माचिस जैसी ज्वलनशील चीजों को फ्रिज के ऊपर रखना बिल्कुल सही नहीं है. फ्रिज से निकलने वाली गर्मी और ज्वलनशील सामान का साथ होना आग का खतरा पैदा कर सकता है. पेपर टॉवल और नैपकिन जैसी चीजों को भी यहां रखने से बचना चाहिए.

दवाइयां

कुछ दवाइयों को एक स्थिर तापमान की जरूरत होती है. ज्यादा गर्मी उनके असर को प्रभावित कर सकती है. इसलिए दवाइयों को फ्रिज के ऊपर रखने के बजाय पैकेजिंग पर दिए गए निर्देश के मुताबिक ठंडी और सूखी जगह पर रखना चाहिए.

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चिप्स और कुरकुरे स्नैक्स

चिप्स और दूसरे कुरकुरे स्नैक्स को गर्म जगह पर रखने से उनका क्रंच खत्म हो सकता है और वे नरम पड़ सकते हैं. गर्मी की वजह से इनमें मौजूद तेल और फ्लेवरिंग भी प्रभावित हो सकती है, जिससे स्वाद और खुशबू बदल सकती है.

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About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
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Published at : 27 Oct 2026 12:18 PM (IST)
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