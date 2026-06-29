बिना फ्रिज में कैसे रखें टमाटर को फ्रेश? जान लीजिए तरीका

How To Keep Tomatoes Fresh Without A Refrigerator: टमाटर लगभग हर भारतीय रसोई का अहम हिस्सा हैं. सब्जी से लेकर सलाद और चटनी तक, इनके बिना कई व्यंजन अधूरे लगते हैं. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ज्यादा टमाटर खरीद लेने के बाद कुछ ही दिनों में वे नरम पड़ने लगते हैं या खराब हो जाते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग उन्हें फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्रिज हमेशा टमाटर को फ्रेश रखने का सबसे अच्छा तरीका नहीं होता?.

फ्रीज में रखने से क्यों बचना चाहिए?

फूड के बारे में जानकारी देने वाली बेवसाइट के एक्सपर्ट का मानना है कि टमाटर को फ्रिज में रखने से उसका प्राकृतिक स्वाद और बनावट प्रभावित हो सकती है. ठंडा तापमान टमाटर के पकने की प्रक्रिया को रोक देता है, जिससे उसका स्वाद फीका पड़ सकता है और उसका गूदा भी थोड़ा दानेदार महसूस होने लगता है. इसलिए अगर टमाटर पूरी तरह पके नहीं हैं, तो उन्हें कमरे के तापमान पर ही रखना बेहतर माना जाता है.

कैसे टमाटर को रखें ताजा?

टमाटर को लंबे समय तक ताजा रखने का एक आसान तरीका है कि उन्हें डंठल वाली तरफ नीचे करके रखा जाए. फूड एक्सपर्ट जे. केंजी लोपेज-ऑल्ट के अनुसार, टमाटर की सबसे ज्यादा नमी उसके डंठल वाले हिस्से से बाहर निकलती है. जब टमाटर को इस हिस्से के बल नीचे रखा जाता है, तो नमी का नुकसान कम होता है और टमाटर ज्यादा समय तक रसदार बने रहते हैं.

कम जगह होने पर क्या रखें ध्यान?

अगर आपके पास जगह कम है, तो एक और आसान उपाय अपनाया जा सकता है. डंठल वाले हिस्से को हल्के से टेप से कवर कर दें इससे भी नमी बाहर निकलने की रफ्तार कम हो जाती है और टमाटर जल्दी सूखते या सिकुड़ते नहीं हैं. कुछ टेस्ट में यह तरीका टमाटरों को कई दिनों तक ताजा बनाए रखने में मददगार पाया गया है.

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इन बातों का भी रखें ध्यान

टमाटर को स्टोर करते समय यह भी ध्यान रखें कि उन्हें सीधी धूप से दूर रखा जाए. बहुत ज्यादा गर्मी या धूप टमाटर को जल्दी नरम कर सकती है. इसके साथ ही उन्हें एक-दूसरे के ऊपर ढेर लगाकर रखने की बजाय एक परत में रखें, ताकि दबाव के कारण वे खराब न हों. एक और जरूरी बात यह है कि टमाटरों को केले और सेब जैसे फलों से दूर रखें. ये फल एथिलीन गैस छोड़ते हैं, जो टमाटरों को तेजी से पकाने और खराब करने का काम कर सकती है. इसके अलावा टमाटरों को तब तक न धोएं जब तक उनका इस्तेमाल न करना हो. ज्यादा नमी फफूंद और सड़न का कारण बन सकती है.

कब फ्रीज में रखना सही

अगर टमाटर पूरी तरह पक चुके हैं और आप उन्हें एक-दो दिन में इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तभी उन्हें फ्रिज में रखना बेहतर होगा. हालांकि खाने से करीब आधा घंटा पहले उन्हें बाहर निकाल लें, ताकि उनका स्वाद और खुशबू फिर से बेहतर हो सके.

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