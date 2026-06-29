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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsTomato Storage Tips: बिना फ्रिज में कैसे रखें टमाटर को फ्रेश? जान लीजिए तरीका

Tomato Storage Tips: बिना फ्रिज में कैसे रखें टमाटर को फ्रेश? जान लीजिए तरीका

Tomato Freshness: अक्सर ऐसा होता है कि ज्यादा टमाटर खरीद लेने के बाद कुछ ही दिनों में वे नरम पड़ने लगते हैं या खराब हो जाते हैं. चलिए आपको इसको सुरक्षित रखने के उपाय बताते हैं.

Written By : सोनम |  Edited By: Sonam |  Updated at : 29 Jun 2026 12:06 PM (IST)
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How To Keep Tomatoes Fresh Without A Refrigerator: टमाटर लगभग हर भारतीय रसोई का अहम हिस्सा हैं. सब्जी से लेकर सलाद और चटनी तक, इनके बिना कई व्यंजन अधूरे लगते हैं. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ज्यादा टमाटर खरीद लेने के बाद कुछ ही दिनों में वे नरम पड़ने लगते हैं या खराब हो जाते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग उन्हें फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्रिज हमेशा टमाटर को फ्रेश रखने का सबसे अच्छा तरीका नहीं होता?. 

फ्रीज में रखने से क्यों बचना चाहिए?

फूड के बारे में जानकारी देने वाली बेवसाइट के एक्सपर्ट का मानना है कि टमाटर को फ्रिज में रखने से उसका प्राकृतिक स्वाद और बनावट प्रभावित हो सकती है. ठंडा तापमान टमाटर के पकने की प्रक्रिया को रोक देता है, जिससे उसका स्वाद फीका पड़ सकता है और उसका गूदा भी थोड़ा दानेदार महसूस होने लगता है. इसलिए अगर टमाटर पूरी तरह पके नहीं हैं, तो उन्हें कमरे के तापमान पर ही रखना बेहतर माना जाता है.

कैसे टमाटर को रखें ताजा?

टमाटर को लंबे समय तक ताजा रखने का एक आसान तरीका है कि उन्हें डंठल वाली तरफ नीचे करके रखा जाए. फूड एक्सपर्ट जे. केंजी लोपेज-ऑल्ट के अनुसार, टमाटर की सबसे ज्यादा नमी उसके डंठल वाले हिस्से से बाहर निकलती है. जब टमाटर को इस हिस्से के बल नीचे रखा जाता है, तो नमी का नुकसान कम होता है और टमाटर ज्यादा समय तक रसदार बने रहते हैं. 

कम जगह होने पर क्या रखें ध्यान?

अगर आपके पास जगह कम है, तो एक और आसान उपाय अपनाया जा सकता है. डंठल वाले हिस्से को हल्के से टेप से कवर कर दें इससे भी नमी बाहर निकलने की रफ्तार कम हो जाती है और टमाटर जल्दी सूखते या सिकुड़ते नहीं हैं. कुछ टेस्ट में यह तरीका टमाटरों को कई दिनों तक ताजा बनाए रखने में मददगार पाया गया है.

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इन बातों का भी रखें ध्यान

टमाटर को स्टोर करते समय यह भी ध्यान रखें कि उन्हें सीधी धूप से दूर रखा जाए. बहुत ज्यादा गर्मी या धूप टमाटर को जल्दी नरम कर सकती है. इसके साथ ही उन्हें एक-दूसरे के ऊपर ढेर लगाकर रखने की बजाय एक परत में रखें, ताकि दबाव के कारण वे खराब न हों. एक और जरूरी बात यह है कि टमाटरों को केले और सेब जैसे फलों से दूर रखें. ये फल एथिलीन गैस छोड़ते हैं, जो टमाटरों को तेजी से पकाने और खराब करने का काम कर सकती है. इसके अलावा टमाटरों को तब तक न धोएं जब तक उनका इस्तेमाल न करना हो. ज्यादा नमी फफूंद और सड़न का कारण बन सकती है.

कब फ्रीज में रखना सही

अगर टमाटर पूरी तरह पक चुके हैं और आप उन्हें एक-दो दिन में इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तभी उन्हें फ्रिज में रखना बेहतर होगा. हालांकि खाने से करीब आधा घंटा पहले उन्हें बाहर निकाल लें, ताकि उनका स्वाद और खुशबू फिर से बेहतर हो सके.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
Tomato Storage Tomato Storage Tips How To Store Tomatoes
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