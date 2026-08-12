15 अगस्त पर घर सजाएं, लेकिन न करें ये 10 गलतियां

15 August home decoration: 15 अगस्त पर घर को सजाना हर किसी को अच्छा लगता है, पर जोश-जोश में कई बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे तिरंगे का सम्मान भी कम होता है और सजावट भी खूबसूरत नहीं दिखती. तो चलिए जानते हैं कि इस बार घर सजाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

तिरंगे का सम्मान रखते हुए सजावट

सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, तिरंगे को कभी भी उल्टा नहीं लगाना चाहिए, यानी केसरिया रंग हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए. झंडे को जमीन पर गिरने देना या पैरों तले आना भी बड़ी गलती है, इसलिए उसे ऐसी जगह लगाएं जहां वो सुरक्षित रहे. साथ ही झंडे को फटा-पुराना या गंदा इस्तेमाल करने से भी बचें. शाम होते ही झंडे को सम्मान के साथ उतार लेना चाहिए, उसे यूं ही टंगा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए.

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प्लास्टिक डेकोरेशन से बचें

आजकल बाजार में प्लास्टिक के झंडे, बैलून और बंटिंग बहुत आसानी से मिल जाते हैं, पर ये ना तो पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं और ना ही ज्यादा दिन टिकते हैं. इसकी जगह कागज, कपड़े या रीसाइकल की हुई चीजों से सजावट करना बेहतर रहता है. इससे घर भी अच्छा दिखता है और आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज भी निभाते हैं.

बच्चों के लिए सुरक्षित सजावट

घर में अगर बच्चे हैं तो सजावट करते वक्त उनकी सुरक्षा का खास ध्यान रखना चाहिए. नुकीली पिन, कांच की चीजें या बिजली की लटकती हुई लड़ियां बच्चों की पहुंच से दूर रखें. दीये या मोमबत्ती जलाकर सजावट करते वक्त भी सावधानी बरतें और उन्हें कभी अकेला ना छोड़ें. कोशिश करें कि सजावट में ऐसी चीजें इस्तेमाल हों जिनसे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचे.

मानसून-फ्रेंडली डेकोर

15 अगस्त बारिश के मौसम में आता है, इसलिए बाहर की सजावट करते वक्त इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि वो पानी से खराब ना हो. कागज के झंडे या बंटिंग बारिश में जल्दी गीले होकर खराब हो जाते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि वॉटरप्रूफ या कपड़े की चीजें इस्तेमाल करें. बालकनी या छत पर सजावट करते वक्त बिजली के तार खुले ना रहें, इसका खास ख्याल रखें, क्योंकि नमी में करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है.

कम बजट में प्रीमियम लुक

महंगी सजावट खरीदे बिना भी घर को शानदार दिखाया जा सकता है. घर में पड़े पुराने कपड़ों से तिरंगा बंटिंग बनाई जा सकती है, या फिर रंगीन कागज से फूल और झंडियां बनाकर दीवारों पर सजाई जा सकती हैं. गमलों में हरे, सफेद और नारंगी फूल लगाना भी एक सस्ता और खूबसूरत तरीका है. थोड़ी सी क्रिएटिविटी से कम खर्च में भी घर प्रीमियम और त्योहार जैसा लग सकता है.

कुल मिलाकर बात यह है

15 अगस्त की सजावट करते वक्त बस इतना ध्यान रखें कि तिरंगे का सम्मान बना रहे, प्लास्टिक की जगह पर्यावरण के अनुकूल चीजों का इस्तेमाल हो, बच्चों की सुरक्षा का खयाल रखा जाए और मौसम के हिसाब से सही सामान चुना जाए. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप बिना ज्यादा खर्च किए भी अपने घर को इस स्वतंत्रता दिवस पर सबसे खूबसूरत बना सकते हैं.

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