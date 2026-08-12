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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome Tips15 August Home Decoration: 500 रुपये में दें घर को देशभक्ति वाला नया लुक, जानें कैसे?

15 August Home Decoration: 500 रुपये में दें घर को देशभक्ति वाला नया लुक, जानें कैसे?

15 अगस्त पर घर को सजाने के लिए महंगे सामान की जरूरत नहीं है. जानें कैसे DIY डेकोरेशन, पेपर क्राफ्ट, पुरानी चीजों और सस्ती लाइटिंग की मदद से सिर्फ 500 रुपये में घर को खूबसूरत तिरंगा लुक दे सकते हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 12 Aug 2026 09:18 PM (IST)
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15 August Home Decoration: 15 अगस्त पर घर को सजाने के लिए महंगे डेकोरेशन आइटम खरीदना जरूरी नहीं है. थोड़ी सी क्रिएटिविटी और घर में मौजूद चीजों का सही इस्तेमाल करके सिर्फ 500 रुपए में भी घर को देशभक्ति वाला शानदार लुक दिया जा सकता है. तो चलिए जानते हैं कि कैसे कम बजट में भी घर को खूबसूरती से सजाया जा सकता है.

DIY डेकोरेशन

खुद से बनाई गई सजावट ना सिर्फ बजट में आती है बल्कि उसमें अपनापन भी नजर आता है. घर में पड़े रंगीन कागज, कपड़े या रिबन से तिरंगा बंटिंग बनाई जा सकती है, जिसे दीवार या बालकनी पर लटकाया जा सकता है. इसके अलावा गत्ते और कागज से छोटे-छोटे झंडे और बैज बनाकर बच्चों के साथ मिलकर भी सजावट की जा सकती है, जिससे घर में त्योहार का माहौल और मजेदार बन जाता है.

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पेपर क्राफ्ट

घर को सजाने का पेपर क्राफ्ट सबसे सस्ता और आसान तरीका है. रंगीन कागज से फूल, कागज की चेन या ओरिगेमी झंडे बनाकर दीवारों, खिड़कियों और दरवाजों पर लगाए जा सकते हैं. थोड़ी मेहनत से पेपर लालटेन भी बनाई जा सकती है, जिसमें हरे, सफेद और नारंगी रंग के कागज का इस्तेमाल करके अंदर छोटा दीया या एलईडी लाइट रखी जा सकती है. ये देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं और खर्चा भी बहुत कम आता है.

पुराने सामान का इस्तेमाल

घर में पड़ी पुरानी चीजों को फेंकने की बजाय उन्हें दोबारा इस्तेमाल करना एक स्मार्ट तरीका है. पुरानी बोतलों को रंग कर उनमें फूल रखे जा सकते हैं, पुराने कपड़ों से बंटिंग या तोरण बनाया जा सकता है, और पुराने डिब्बों को सजाकर उनमें मोमबत्ती या दीया रखा जा सकता है. इससे घर सजता भी है और पैसे भी बचते हैं, साथ ही रीसाइक्लिंग को बढ़ावा मिलता है.

लाइटिंग

लाइटिंग किसी भी सजावट में जान डाल देती है. महंगी लाइट्स की जगह छोटे एलईडी बल्ब की सस्ती लड़ियां बालकनी, खिड़की या एंट्रेंस पर लगाई जा सकती हैं. दीयों का इस्तेमाल करना भी एक अच्छा और बजट-फ्रेंडली विकल्प है, जिन्हें तिरंगे के रंग में सजाकर रखा जा सकता है. शाम होते ही जब ये लाइट्स जलती हैं, तो घर का पूरा लुक ही बदल जाता है.

बालकनी और एंट्रेंस की सजावट

घर की सबसे पहली नजर बालकनी और एंट्रेंस पर ही पड़ती है, इसलिए इन्हें सजाना सबसे जरूरी है. एंट्रेंस पर तिरंगे रंग की रंगोली बनाई जा सकती है, जिसमें हल्दी, चावल और गुलाल जैसी सस्ती चीजों का इस्तेमाल हो सकता है. बालकनी की रेलिंग पर बंटिंग या फूलों की माला बांधी जा सकती है, और दरवाजे पर छोटा सा तोरण या पेपर फ्लावर बॉर्डर लगाया जा सकता है. इससे घर में आते ही देशभक्ति का माहौल महसूस होने लगता है.

थोड़ी सी सूझबूझ और मेहनत से आएगा शानदार लुक

घर को देशभक्ति वाला लुक देने के लिए महंगे सामान की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी सूझबूझ और मेहनत चाहिए. DIY डेकोरेशन, पेपर क्राफ्ट, पुराने सामान का दोबारा इस्तेमाल, सस्ती लाइटिंग और बालकनी-एंट्रेंस की सजावट पर ध्यान देकर सिर्फ 500 रुपए में भी घर को बेहद खूबसूरत और त्योहार जैसा बनाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: 15 August home decoration: 15 अगस्त पर घर सजाएं, लेकिन न करें ये 10 गलतियां

Published at : 12 Aug 2026 09:18 PM (IST)
Tags :
15 August Home Decoration Independence Day Decoration
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