15 अगस्त की छुट्टी में निपटा लें घर के ये 15 जरूरी काम
Independence Day Home Productivity: अगर आप 15 अगस्त पर कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो उससे पहले घर के इन जरूरी कामों को जरूर निपटा लें. ताकि 15 अगस्त के दिन आराम से मजे कर सकें.
Independence Day Holiday Home Productivity: इस साल 15 अगस्त अपने साथ एक बेहतरीन वीकेंड लेकर आ रहा है, जिसमें शनिवार और रविवार दो छुट्टियां मिल रही हैं. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ज्यादातर दफ्तरों और स्कूलों में छुट्टी रहती है. अक्सर लोग इस छुट्टी का इस्तेमाल सिर्फ सोने, टीवी या कहीं घूमने में बिता देते हैं. लेकिन अगर आप चाहें तो दो दिन की छुट्टी का सही इस्तेमाल करके अपने घर के उन कामों को निपटा सकते हैं, जो भागदौड़ भरी लाइफ में डेली अधूरे रह जाते हैं. घर की साफ-सफाई और चीजों को सही ढंग से व्यवस्थित करने से न सिर्फ घर सुंदर दिखता है, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है.
वार्डरोब की सेटिंग
रोज ऑफिस जाने से कपड़ों की अलमारी ठीक करने का तो बिल्कुल समय नहीं मिलता है. ऐसे में अलमारी से उन कपड़ों को बाहर निकालें जिन्हें आपने पिछले एक साल से नहीं पहना है. इन कपड़ों को किसी जरूरतमंद को दान कर दें. साथ ही आने वाले कुछ महीनों बाद हल्की ठंड शुरू हो जाएगी. ऐसे में अभी से भारी कंबलों और जैकेट्स को धूप दिखाकर अलग बॉक्स में संभाल कर रख लें. इसके अलावा स्टोर रूम में जमा कबाड़, खाली डिब्बे और टूटी-फूटी चीजों को बाहर का रास्ता दिखाएं.
किचन और फर्स्ट-एड बॉक्स
किचन के उन डिब्बों को साफ करें जिन पर तेल या चिपचिपाहट जमा हो गई है. एक बार किचन में रखे सॉस, डिब्बाबंद फूड और राशन की एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें और खराब हो चुकी चीजों को फेंक दें. साथ ही घर के मेडिकल बॉक्स को खोलकर सभी दवाओं और कफ सिरप की एक्सपायरी डेट जांच लें. जरूरी पट्टियां, डेटॉल और पेनकिलर नई खरीदकर अलग बॉक्स में रख लें. इसके अलावा फ्रिज के सारे रैक निकालकर धोएं और अंदर जमी बर्फ व दाग-धब्बों को साफ कर लें.
जरूरी डॉक्यूमेंट्स और गैजेट्स
आधार कार्ड, पैन कार्ड, इंश्योरेंस, गाड़ी के पेपर्स और मेडिकल बिलों को फाइल के अलग-अलग फोल्डर में व्यवस्थित करके रखें और अपने मोबाइल व लैपटॉप से फालतू की फोटो, वीडियो और भारी फाइल्स को डिलीट कर दे या उन्हें हार्ड डिस्क में ट्रांसफर कर दे. साथ ही घर के एसी के फिल्टर को साफ कर दे, वाई-फाई राउटर की डस्टिंग करें और खराब पड़े एक्सटेंशन बोर्ड या तारों को ठीक करवा लें.
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पौधों की देखभाल और घर की सफाई
गमलों में जमी सूखी पत्तियों और खरपतवार को हटा दें. पौधों में नई खाद डालें और उनकी सही से कटाई-छंटनी कर दें. सीलिंग फैन, ट्यूबलाइट और कमरों के कोनों में लगे जालों को साफ करें. घर के पुराने पर्दों और बेडशीट को बदलकर नए या साफ धुले हुए पर्दे लगाएं. ऐसा करने से घर का लुक तुरंत बदल जाएगा. शू-रैक से उन जूतों को हटा दें जो छोटे हो चुके हैं या टूट गए हैं. बाकी जूतों को पॉलिश करके सही से रखें. घर के एंट्री गेट को साफ करें, नेमप्लेट चमकाएं और प्रवेश द्वार पर एक सुंदर सा इंडोर प्लांट रखें.
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