गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsGreen Chilli Storage Tips: क्या 4 दिन में सिकुड़ जाती है हरी मिर्च? 1 महीने तक ऐसे रखें फ्रेश

Green Chilli Storage Tips: क्या 4 दिन में सिकुड़ जाती है हरी मिर्च? 1 महीने तक ऐसे रखें फ्रेश

Fresh Green Chilli Tips: कुछ ही दिनों बाद फ्रिज में रखी हरी मिर्च सिकुड़ने लगती है, उसका रंग फीका पड़ जाता है और मिर्च नरम या सूखी दिखाई देने लगती है. ये इस्तेमाल करने से पहले ही खराब हो जाती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 15 Sep 2026 03:41 PM (IST)
Preferred Sources

How To Store Green Chillies Fresh For A Month: हरी मिर्च भारतीय किचन की उन चीजों में शामिल है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर दिन किसी न किसी डिश में हो जाता है. दाल में तड़का लगाना हो, सब्जी का स्वाद बढ़ाना हो या फिर चटनी को तीखा बनाना हो, हरी मिर्च खाने का स्वाद तुरंत बदल देती है. यही वजह है कि ज्यादातर लोग बाजार से एक साथ काफी सारी हरी मिर्च खरीदकर फ्रिज में रख देते हैं.

लेकिन कुछ ही दिनों बाद फ्रिज में रखी हरी मिर्च सिकुड़ने लगती है, उसका रंग फीका पड़ जाता है और मिर्च नरम या सूखी दिखाई देने लगती है. ऐसे में कई बार अच्छी-खासी मिर्च इस्तेमाल करने से पहले ही खराब हो जाती है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हरी मिर्च को स्टोर करने का तरीका बदलने की जरूरत है. दरअसल, फ्रिज में रखने के बावजूद हरी मिर्च के सूखने की सबसे बड़ी वजह उसमें मौजूद नमी का धीरे-धीरे कम होना है. इसी नमी के कम होने से मिर्च की सतह सिकुड़ने लगती है और वह अपनी ताजगी खो देती है.


Green Chilli Storage Tips: क्या 4 दिन में सिकुड़ जाती है हरी मिर्च? 1 महीने तक ऐसे रखें फ्रेश

फ्रिज में रखने पर हरी मिर्च क्यों सूख जाती है?

फ्रिज का तापमान खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करता है, लेकिन फ्रिज के अंदर की हवा अपेक्षाकृत सूखी होती है. यही वजह है कि कुछ सब्जियों से नमी धीरे-धीरे निकलने लगती है. अगर हरी मिर्च को खुले में, किसी टोकरी में या बिना ढके रखा गया है तो उसकी नमी तेजी से बाहर निकल सकती है. बार-बार फ्रिज खोलने और बंद करने से तापमान में होने वाला बदलाव भी मिर्च की ताजगी को प्रभावित कर सकता है. इसलिए सिर्फ हरी मिर्च को फ्रिज में रख देना काफी नहीं है. उसे किस तरह पैक करके रखा जा रहा है, यह भी उतना ही जरूरी है.

1 महीने तक हरी मिर्च फ्रेश रखने का आसान हैक

हरी मिर्च को ज्यादा समय तक ताजा रखने के लिए आपको बस चार आसान स्टेप फॉलो करने हैं.

स्टेप 1: सबसे पहले डंठल हटा दें

बाजार से हरी मिर्च लाने के बाद सबसे पहले उसकी डंठल यानी ऊपर लगी हरी डंडी को निकाल दें. इससे मिर्च को स्टोर करने के लिए तैयार करना आसान हो जाता है.

स्टेप 2: हल्दी वाले पानी से धोएं

अब एक बर्तन में पानी लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें. हरी मिर्च को इस पानी में अच्छी तरह धो लें और फिर साफ पानी से भी रिंस कर लें.

धोने के बाद अगला स्टेप सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मिर्च को गीला छोड़ने से वह जल्दी खराब हो सकती है.

स्टेप 3: मिर्च को पूरी तरह सुखाएं

धोने के बाद हरी मिर्च को साफ कॉटन के कपड़े या किचन टॉवल पर फैलाएं. मिर्च को तब तक सुखाएं जब तक उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद न रह जाए.


Green Chilli Storage Tips: क्या 4 दिन में सिकुड़ जाती है हरी मिर्च? 1 महीने तक ऐसे रखें फ्रेश

अगर संभव हो तो धोने के बाद कुछ देर के लिए मिर्च को हवा में भी फैला दें. पूरी तरह सूखी मिर्च को ही पैक करें.

स्टेप 4: जिप लॉक बैग में रखें

अब सूखी हुई हरी मिर्च को जिप लॉक बैग में डालें. इसके साथ 2 से 3 छिली हुई लहसुन की कलियां रख दें और बैग को अच्छी तरह बंद करके फ्रिज में रख दें.

इसे भी पढ़ें :Roti Making Tips: रोटी नहीं फूल रही, कहीं आटा गूंथने में ये गलती तो नहीं कर रहे?

मिर्च को खुले में रखने के बजाय इस तरह सील करके रखने से उसके आसपास की नमी तेजी से बाहर निकलने से बच सकती है. इससे मिर्च लंबे समय तक ताजा और इस्तेमाल करने लायक बनी रह सकती है. हालांकि, एक महीने तक ताजगी बनाए रखने की अवधि मिर्च की शुरुआती गुणवत्ता, फ्रिज के तापमान और स्टोरेज की स्थिति पर निर्भर करेगी. इसलिए समय के साथ मिर्च की हालत जरूर जांचते रहें.

हरी मिर्च का इस्तेमाल कैसे करें?

हरी मिर्च का इस्तेमाल सिर्फ सब्जी में डालने तक सीमित नहीं है. इसे गर्म तेल में सरसों, जीरा या करी पत्ते के साथ डालकर दाल और सब्जियों में तड़का लगाया जा सकता है. आप हरी मिर्च को धनिया, पुदीना, नारियल, मूंगफली या दही के साथ पीसकर चटनी और डिप भी बना सकते हैं. पकौड़े, सैंडविच और पराठे के साथ तीखी चटनी खाने का स्वाद और बढ़ा देती है. हरी मिर्च को बारीक काटकर ऑमलेट में भी डाला जा सकता है या फिर दूसरी सब्जियों के साथ हल्का सा भूनकर इस्तेमाल किया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें : Squeaky Door: दरवाजे से आ रही चर्र-चर्र की आवाज, बढ़ई बुलाए बिना करें ठीक

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 15 Sep 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
Home Tips Green Chilli Green Chilli Storage
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Matchstick Storage Tips: नमी से खराब हो रही घर पर रखी माचिस, डिब्बे में डालें ये चीज
नमी से खराब हो रही घर पर रखी माचिस, डिब्बे में डालें ये चीज
Home Tips
Atta Dough: फ्रिज में आटा काला पड़ क्यों हो जाता है, जानें फ्रेश रखने का सही तरीका
फ्रिज में आटा काला पड़ क्यों हो जाता है, जानें फ्रेश रखने का सही तरीका
Home Tips
Mattress Care: गद्दे को साल में कितनी बार पलटना चाहिए? जान लीजिए सही जवाब
गद्दे को साल में कितनी बार पलटना चाहिए? जान लीजिए सही जवाब
Home Tips
Wall Paint: दीवार के नए पेंट पर दिखने लगे छोटे छेद? अपनाएं ये 3 उपाय
दीवार के नए पेंट पर दिखने लगे छोटे छेद? अपनाएं ये 3 उपाय
Advertisement

वीडियोज

BRICS CONTROVERSY: BRICS में खाने को लेकर क्यों आमने-सामने आईं पार्टियां? |ABPLIVE
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
2000 से ज्यादा UPI पर सरकार वसूलेगी टैक्स? BJP नेता ने बताया असली नियम
2000 से ज्यादा UPI पर सरकार वसूलेगी टैक्स? BJP नेता ने बताया असली नियम
हरियाणा
Exclusive: गुरुग्राम हिट एंड रन की शिकार सिया बोलीं- मेरी मौत हो सकती थी
Exclusive: गुरुग्राम हिट एंड रन की शिकार सिया बोलीं- मेरी मौत हो सकती थी
विश्व
ट्रंप जूनियर की शादी में रूसी अरबपति का पैसा! पुतिन के करीबी ने दो रातों में बहाया पैसा
ट्रंप जूनियर की शादी में रूसी अरबपति का पैसा! पुतिन के करीबी ने दो रातों में बहाया पैसा
क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे खराब दौर, रैंकिंग में जिम्बाब्वे से पिछड़ने के करीब
पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे खराब दौर, रैंकिंग में जिम्बाब्वे से पिछड़ने के करीब
ओटीटी
'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में, चेक करें लिस्ट
इंडिया
UCC पर केंद्र सरकार के साथ कौन, कौन सी पार्टी खिलाफ, जानें
UCC पर केंद्र सरकार के साथ कौन, कौन सी पार्टी खिलाफ, जानें
ऑटो
गुरुग्राम की वायरल लेडी बाइकर कौन सी बाइक चला रही थी, कितने की आती है?
गुरुग्राम की वायरल लेडी बाइकर कौन सी बाइक चला रही थी, कितने की आती है?
ट्रैवल
मौसम के साथ इस झील का पानी बदलता है रंग, कैसे कर सकते हैं यहां की यात्रा?
मौसम के साथ इस झील का पानी बदलता है रंग, कैसे कर सकते हैं यहां की यात्रा?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
ENT LIVE
Ramayana का पहला गाना ‘Jai Jai Ram’ रिलीज, Ranbir Kapoor के Ram अवतार ने जीता दिल
Ramayana का पहला गाना ‘Jai Jai Ram’ रिलीज, Ranbir Kapoor के Ram अवतार ने जीता दिल
ENT LIVE
Ganesh Chaturthi 2026: Salman Khan से Ayushmann Khurrana तक सितारों ने किया Bappa का स्वागत
Ganesh Chaturthi 2026: Salman Khan से Ayushmann Khurrana तक सितारों ने किया Bappa का स्वागत
ENT LIVE
Salman Khan की Maatrubhumi को लेकर बड़ा अपडेट, जल्द CBFC के पास जाएगी फिल्म
Salman Khan की Maatrubhumi को लेकर बड़ा अपडेट, जल्द CBFC के पास जाएगी फिल्म
ENT LIVE
Hanuman Ansh Oscar 2026 की रेस से बाहर, Producer ने बताई चौंकाने वाली वजह
Hanuman Ansh Oscar 2026 की रेस से बाहर, Producer ने बताई चौंकाने वाली वजह
Embed widget