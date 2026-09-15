How To Store Green Chillies Fresh For A Month: हरी मिर्च भारतीय किचन की उन चीजों में शामिल है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर दिन किसी न किसी डिश में हो जाता है. दाल में तड़का लगाना हो, सब्जी का स्वाद बढ़ाना हो या फिर चटनी को तीखा बनाना हो, हरी मिर्च खाने का स्वाद तुरंत बदल देती है. यही वजह है कि ज्यादातर लोग बाजार से एक साथ काफी सारी हरी मिर्च खरीदकर फ्रिज में रख देते हैं.

लेकिन कुछ ही दिनों बाद फ्रिज में रखी हरी मिर्च सिकुड़ने लगती है, उसका रंग फीका पड़ जाता है और मिर्च नरम या सूखी दिखाई देने लगती है. ऐसे में कई बार अच्छी-खासी मिर्च इस्तेमाल करने से पहले ही खराब हो जाती है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हरी मिर्च को स्टोर करने का तरीका बदलने की जरूरत है. दरअसल, फ्रिज में रखने के बावजूद हरी मिर्च के सूखने की सबसे बड़ी वजह उसमें मौजूद नमी का धीरे-धीरे कम होना है. इसी नमी के कम होने से मिर्च की सतह सिकुड़ने लगती है और वह अपनी ताजगी खो देती है.





फ्रिज में रखने पर हरी मिर्च क्यों सूख जाती है?

फ्रिज का तापमान खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करता है, लेकिन फ्रिज के अंदर की हवा अपेक्षाकृत सूखी होती है. यही वजह है कि कुछ सब्जियों से नमी धीरे-धीरे निकलने लगती है. अगर हरी मिर्च को खुले में, किसी टोकरी में या बिना ढके रखा गया है तो उसकी नमी तेजी से बाहर निकल सकती है. बार-बार फ्रिज खोलने और बंद करने से तापमान में होने वाला बदलाव भी मिर्च की ताजगी को प्रभावित कर सकता है. इसलिए सिर्फ हरी मिर्च को फ्रिज में रख देना काफी नहीं है. उसे किस तरह पैक करके रखा जा रहा है, यह भी उतना ही जरूरी है.

1 महीने तक हरी मिर्च फ्रेश रखने का आसान हैक

हरी मिर्च को ज्यादा समय तक ताजा रखने के लिए आपको बस चार आसान स्टेप फॉलो करने हैं.

स्टेप 1: सबसे पहले डंठल हटा दें

बाजार से हरी मिर्च लाने के बाद सबसे पहले उसकी डंठल यानी ऊपर लगी हरी डंडी को निकाल दें. इससे मिर्च को स्टोर करने के लिए तैयार करना आसान हो जाता है.

स्टेप 2: हल्दी वाले पानी से धोएं

अब एक बर्तन में पानी लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें. हरी मिर्च को इस पानी में अच्छी तरह धो लें और फिर साफ पानी से भी रिंस कर लें.

धोने के बाद अगला स्टेप सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मिर्च को गीला छोड़ने से वह जल्दी खराब हो सकती है.

स्टेप 3: मिर्च को पूरी तरह सुखाएं

धोने के बाद हरी मिर्च को साफ कॉटन के कपड़े या किचन टॉवल पर फैलाएं. मिर्च को तब तक सुखाएं जब तक उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद न रह जाए.





अगर संभव हो तो धोने के बाद कुछ देर के लिए मिर्च को हवा में भी फैला दें. पूरी तरह सूखी मिर्च को ही पैक करें.

स्टेप 4: जिप लॉक बैग में रखें

अब सूखी हुई हरी मिर्च को जिप लॉक बैग में डालें. इसके साथ 2 से 3 छिली हुई लहसुन की कलियां रख दें और बैग को अच्छी तरह बंद करके फ्रिज में रख दें.

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मिर्च को खुले में रखने के बजाय इस तरह सील करके रखने से उसके आसपास की नमी तेजी से बाहर निकलने से बच सकती है. इससे मिर्च लंबे समय तक ताजा और इस्तेमाल करने लायक बनी रह सकती है. हालांकि, एक महीने तक ताजगी बनाए रखने की अवधि मिर्च की शुरुआती गुणवत्ता, फ्रिज के तापमान और स्टोरेज की स्थिति पर निर्भर करेगी. इसलिए समय के साथ मिर्च की हालत जरूर जांचते रहें.

हरी मिर्च का इस्तेमाल कैसे करें?

हरी मिर्च का इस्तेमाल सिर्फ सब्जी में डालने तक सीमित नहीं है. इसे गर्म तेल में सरसों, जीरा या करी पत्ते के साथ डालकर दाल और सब्जियों में तड़का लगाया जा सकता है. आप हरी मिर्च को धनिया, पुदीना, नारियल, मूंगफली या दही के साथ पीसकर चटनी और डिप भी बना सकते हैं. पकौड़े, सैंडविच और पराठे के साथ तीखी चटनी खाने का स्वाद और बढ़ा देती है. हरी मिर्च को बारीक काटकर ऑमलेट में भी डाला जा सकता है या फिर दूसरी सब्जियों के साथ हल्का सा भूनकर इस्तेमाल किया जा सकता है.

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