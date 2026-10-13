Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBJP के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के काफिले की गाड़ी पलटी, हादसे में सिपाही शहीद

BJP के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के काफिले की गाड़ी पलटी, हादसे में सिपाही शहीद

प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री कैलाश राजपूत ने बताया कि हादसा बेहद दुखद है जिस जगह पर हादसा हुआ है वहां पर जो एक्सप्रेस पर बना है, कई मोड़ हैं इसके चलते अक्सर वहां हादसे होते रहते हैं.

Written By : नित्य मिश्रा |  Updated at : 13 Oct 2026 06:31 PM (IST)
Preferred Sources

कन्नौज जिले से गुजरने वाले लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. कन्नौज लोकसभा सीट से पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के काफिले के साथ चल रही स्कॉर्ट गाड़ी डिवाइडर से टकरा कर अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में सिपाही अभिषेक त्रिपाठी की मौत हो गई, जबकि दूसरे सुरक्षाकर्मी कुंवर पाल और वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गए.

जानकारी के मुताबिक पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ग्वालियर से लौटकर कन्नौज आ रहे थे. इसी दौरान लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के 145 किलोमीटर कट सौरिख थाना के सकरावा इलाके में स्कॉर्ट वाहन हादसे का शिकार हो गया. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. 

इस हादसे में घायल सुरक्षाकर्मी और चालक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सहित प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे. पूर्व सांसद सुब्रत पाठक भी घटनास्थल पर मौजूद रहे. इसके अलावा प्रदेश के ऊर्जा राज्यमंत्री कैलाश राजपूत और कई बीजेपी कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे.

राज्य मंत्री कैलाश राजपूत ने सपा पर लगाए आरोप

वहीं हादसे में सिपाही अभिषेक त्रिपाठी की मौत से पुलिस महकमे में शोक फैल गया. प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री कैलाश राजपूत ने बताया कि हादसा बेहद दुखद है जिस जगह पर हादसा हुआ है वहां पर जो एक्सप्रेस पर बना है, कई मोड़ हैं इसके चलते अक्सर वहां हादसे होते रहते हैं. उन्होंने सपा की पूर्वर्ती सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपनों के लाभ पहुंचाने के लिए एक्सप्रेसवे को गलत तरीके से बनाया एक्सप्रेसवे में सुधार करने के लिए वह मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे.

वहीं कन्नौज के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया हादसे में दिवंगत सिपाही और घायल सिपाही दोनों कन्नौज में पोस्ट थे और पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक की सुरक्षा में तैनात थे. मृतक व घायल सिपाही के परिजनों को सूचना दे दी गई है मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर दिलीप ने बताया कि सिपाही को मृत अवस्था में लाया गया था. दूसरा सिपाही घायल है उसको प्राथमिक उपचार देकर कानपुर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया. 

और पढ़ें
Published at : 13 Oct 2026 06:31 PM (IST)
Tags :
Subrat Pathak UP NEWS UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: BJP नेता के घर में घूसे बदमाश, हाथ-पैर बांधकर लूटे 50 लाख
कानपुर: BJP नेता के घर में घूसे बदमाश, हाथ-पैर बांधकर लूटे 50 लाख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गुटखा-पान मसाला पर इस राज्य में एक साल के लिए बैन, आदेश जारी
गुटखा-पान मसाला पर इस राज्य में एक साल के लिए बैन, आदेश जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अभय सिंह, राकेश सिंह, विनोद के BJP में आने से क्या बदलेगा? एक्सपर्ट ने बताई अंदर की बात
अभय सिंह, राकेश सिंह, विनोद के BJP में आने से क्या बदलेगा? एक्सपर्ट ने बताई अंदर की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केन-बेतवा परियोजना से 3 लाख किसानों को सिंचाई और 21 लाख लोगों को मिलेगा पेयजल
केन-बेतवा परियोजना से 3 लाख किसानों को सिंचाई और 21 लाख लोगों को मिलेगा पेयजल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: सैफ अली खान ने इंस्टाग्राम पर शेयर की पहली झलक, सिर्फ करीना को किया फॉलो! (13.10.26
Nana Patekar की मौत पर Tanushree Dutta ने उठाए सवाल, Sushant Singh Rajput केस से जोड़ा कनेक्शन!
Chalre Chalre Waal और Na Kajre Ki Dhar की धुन एक जैसी? जानिए दोनों गानों का पुराना कनेक्शन!
Bigg Boss 20: Salman Khan ने लगाई Scout OP की क्लास, Qazi Touqeer फूट-फूटकर रोए!
Salman Khan की Maatrubhumi को China के दबाव में करना पड़ा Re-shoot? Dhruv Rathee का बड़ा दावा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संजय राउत बोले- ज्ञानेश कुमार माफिया, तेजस्वी ने कहा- मिलेगी सजा, जानें किसने क्या कहा
संजय राउत बोले- ज्ञानेश कुमार माफिया, तेजस्वी ने कहा- मिलेगी सजा, जानें किसने क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गुटखा-पान मसाला पर इस राज्य में एक साल के लिए बैन, आदेश जारी
गुटखा-पान मसाला पर इस राज्य में एक साल के लिए बैन, आदेश जारी
इंडिया
राहुल गांधी पर पीयूष गोयल का पलटवार, 'टीएन शेषन को चुनाव में उतारा, गिल को...'
राहुल गांधी पर पीयूष गोयल का पलटवार, 'टीएन शेषन को चुनाव में उतारा, गिल को पद्म विभूषण दिया'
क्रिकेट
इंग्लैंड के इस क्रिकेटर ने अफगानिस्तान लीग खेलने से किया मना, वजह जान आपको भी होगा गर्व!
इंग्लैंड के इस क्रिकेटर ने अफगानिस्तान लीग खेलने से किया मना, वजह जान आपको भी होगा गर्व!
टेलीविजन
'पति पत्नी और पंगा 2': सिर पर पल्लू लिए सास का हाथ थामे दिखीं मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि
'पति पत्नी और पंगा 2': सिर पर पल्लू लिए सास का हाथ थामे दिखीं मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि
विश्व
'शांत और सतर्क रहें..', सऊदी अरब में भारतीय नागरिकों के लिए एंबेसी ने जारी की एडवाइजरी
'शांत और सतर्क रहें..', सऊदी अरब में भारतीय नागरिकों के लिए एंबेसी ने जारी की एडवाइजरी
विश्व
'तुम आतंकवादी...', बांग्लादेश के मुहम्मद यूनुस का विरोध, Video वायरल
'तुम आतंकवादी...', बांग्लादेश के मुहम्मद यूनुस का विरोध, Video वायरल
इंडिया
'UPI से यूटर्न?', मर्चेंट डिस्काउंट रेट को टालने पर जयराम रमेश ने सरकार पर कसा तंज
'UPI से यूटर्न?', मर्चेंट डिस्काउंट रेट को टालने पर जयराम रमेश का सरकार पर तंज
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget