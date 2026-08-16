अंडा ताजा है या सड़ चुका है? तुरंत जानें खराब है या नहीं

How To Check If Egg Is Fresh Or Bad: फ्रिज से अंडा निकालते समय अक्सर एक सवाल मन में आता है कि यह ताजा है या कई दिनों पुराना? कई बार अंडे खरीदने के बाद हम भूल जाते हैं कि उन्हें फ्रिज में रखे कितना समय हो गया है. बाहर से अंडा बिल्कुल सामान्य दिख सकता है, लेकिन अंदर से खराब होने की आशंका बनी रहती है. ऐसे में बिना पकाए या इस्तेमाल किए अंडे की ताजगी पहचानने के कुछ आसान तरीके काम आ सकते हैं.

हालांकि, सिर्फ पुराना होने का मतलब यह नहीं कि अंडा जरूर खराब हो चुका है. समय के साथ अंडे की क्वालिटी कम होने लगती है और उसके अंदर मौजूद एयर पॉकेट बड़ा हो जाता है. लेकिन अंडा वास्तव में तब खराब होता है, जब उसमें बैक्टीरिया या फफूंद के कारण सड़न शुरू हो जाती है. आइए जानते हैं अंडा फोड़ने से पहले और बाद में उसकी ताजगी कैसे पहचान सकते हैं.

पानी में डालकर करें 5 सेकंड में टेस्ट

अंडा ताजा है या पुराना, यह जानने के लिए फ्लोट टेस्ट यानी पानी वाला टेस्ट सबसे आसान तरीकों में से एक है. इसके लिए एक गिलास या कटोरे में पानी भरें और अंडे को धीरे से उसमें डाल दें. अगर अंडा पानी में नीचे बैठ जाता है और सीधा पड़ा रहता है, तो यह अपेक्षाकृत ताजा हो सकता है. अगर अंडा नीचे बैठने के बजाय थोड़ा खड़ा होने लगे, तो वह पुराना हो सकता है. वहीं, अगर अंडा पानी की सतह पर तैरने लगे, तो उसके अंदर एयर पॉकेट काफी बड़ा हो चुका है और वह काफी पुराना है.





दरअसल, अंडे के पुराने होने के साथ उसके खोल से धीरे-धीरे नमी बाहर निकलती है और अंदर की जगह में हवा बढ़ने लगती है. इसी वजह से पुराना अंडा पानी में ऊपर उठने लगता है. हालांकि, यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि पानी में तैरने से सिर्फ अंडे की उम्र का अंदाजा मिलता है. इससे यह पक्के तौर पर साबित नहीं होता कि अंडा खराब ही है. इसलिए तैरने वाले अंडे को इस्तेमाल करने से पहले दूसरे संकेतों को भी जरूर जांचें.

डिब्बे पर लिखी तारीख भी देखें

अंडे खरीदते समय उसके पैकेट या डिब्बे पर लिखी तारीख भी देखी जा सकती है. कई पैकेट पर एक्सपायरी डेट, सेल बाय डेट या पैक डेट दी होती है. ये तारीखें अंडे की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देती हैं, लेकिन केवल तारीख देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि अंडा अंदर से पूरी तरह खराब है या खाने के लिए असुरक्षित.

फ्रिज में सही तरीके से रखे गए अंडे तारीख गुजरने के बाद भी कुछ समय तक इस्तेमाल के लायक हो सकते हैं. वहीं, गलत तरीके से रखे गए अंडे तय तारीख से पहले भी खराब हो सकते हैं. इसलिए तारीख के साथ अंडे की स्थिति जांचना भी जरूरी है.

खोल देखकर पहचानें खराब अंडा

अंडा इस्तेमाल करने से पहले उसके खोल को ध्यान से देखें. अगर खोल टूटा हुआ है, चिपचिपा महसूस हो रहा है या उस पर किसी तरह की असामान्य परत दिखाई दे रही है, तो सावधान हो जाना चाहिए. खोल पर पाउडर जैसी परत या फफूंद भी खराब होने का संकेत हो सकती है. सामान्य दिखने वाले अंडे का खोल सूखा और बिना किसी बड़े नुकसान के होना चाहिए. अगर अंडा संदिग्ध लगे, तो उसे इस्तेमाल करने से बचना बेहतर है.





फोड़ने के बाद गंध जरूर जांचें

अंडा खराब है या नहीं, इसकी पहचान करने का सबसे भरोसेमंद तरीका उसकी गंध हो सकती है. अगर अंडे को फोड़ने पर तेज, सड़ी हुई या असामान्य बदबू आती है, तो उसे तुरंत फेंक देना चाहिए. कच्चा हो या पका हुआ, खराब अंडे की गंध आमतौर पर आसानी से पहचान में आ जाती है. अगर अंडे में किसी तरह की बदबू नहीं है, तो यह अच्छा संकेत है, लेकिन इसके रंग और बनावट को भी देखना चाहिए. अंडे को फोड़कर साफ सफेद प्लेट या कटोरे में डालें. अगर जर्दी या सफेदी में गुलाबी, चमकीला या असामान्य रंग दिखाई दे, तो उसे इस्तेमाल न करें.

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सिर्फ पतला सफेद हिस्सा होना हमेशा खराब होने का संकेत नहीं

पुराने अंडे की सफेदी अक्सर पतली और ज्यादा फैली हुई दिख सकती है. यह अंडे की गुणवत्ता कम होने का संकेत हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर उसे सड़ा हुआ नहीं कहा जा सकता. इसलिए गंध, रंग और खोल की स्थिति को भी साथ में देखना जरूरी है.

अंडे को सुरक्षित तरीके से संभालना भी जरूरी

अंडा ठीक दिखने और महकने के बावजूद उसमें कुछ बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं. इसलिए अंडे को हमेशा फ्रिज में रखें और लंबे समय तक कमरे के तापमान पर न छोड़ें. कच्चे अंडे के संपर्क में आए हाथ, बर्तन और सतह को साबुन और गर्म पानी से अच्छी तरह साफ करें. अंडे को अच्छी तरह पकाकर खाना भी जरूरी है. कच्चे या अधपके अंडे खाने से फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ सकता है. खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को इस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए.

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