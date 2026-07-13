पोछा लगाने के बाद फर्श हो जाता है चिपचिपा? पानी में मिलाएं ये चीज, शीशे जैसा चमकेगा घर

How To Fix Sticky Floors After Mopping: घर में पोछा लगाने के बाद अगर फर्श साफ दिखने के बजाय चिपचिपा महसूस होता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपने ठीक से सफाई नहीं की. कई बार सफाई का तरीका या इस्तेमाल किया गया क्लीनर ही इस समस्या की वजह बन जाता है. ऐसे में अगर पोछे के पानी में सही चीजें मिलाई जाएं और कुछ आसान बातों का ध्यान रखा जाए, तो फर्श न सिर्फ चमकदार बनेगा बल्कि चिपचिपाहट की समस्या भी दूर हो सकती है.

सफेद सिरका मिलाएं

अगर आपके घर में टाइल्स या विनाइल फ्लोरिंग है, तो पोछे के पानी में थोड़ा सा सफेद सिरका मिलाना फायदेमंद हो सकता है. यह फर्श पर जमी साबुन या क्लीनर की परत को हटाने में मदद करता है और चिपचिपापन कम करता है. हालांकि, लकड़ी या मार्बल के फर्श पर सिरके का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे सतह को नुकसान पहुंच सकता है.

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सही मात्रा में ही क्लीनर डालें

अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा क्लीनर डालने से फर्श ज्यादा साफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. जरूरत से ज्यादा क्लीनर इस्तेमाल करने पर उसकी परत फर्श पर रह जाती है, जो बाद में धूल और गंदगी को जल्दी आकर्षित करती है. इसलिए हमेशा पैक पर लिखी गई मात्रा के अनुसार ही क्लीनर मिलाएं.

हर बार साफ पानी का इस्तेमाल करें

अगर पोछा लगाने के दौरान बार-बार उसी गंदे पानी का इस्तेमाल किया जाता है, तो गंदगी दोबारा फर्श पर फैल जाती है. बेहतर होगा कि पानी गंदा होते ही उसे बदल दें. इससे फर्श ज्यादा साफ रहेगा और चिपचिपाहट की संभावना भी कम होगी.

आखिर में एक बार सादे पानी से पोछा जरूर लगाएं

कई लोग क्लीनर वाले पानी से पोछा लगाने के बाद वहीं रुक जाते हैं, जबकि सबसे जरूरी कदम आखिर में साफ पानी से दोबारा पोछा लगाना है. इससे फर्श पर बचा हुआ क्लीनर या सिरके का अवशेष पूरी तरह हट जाता है और फर्श मुलायम व चमकदार नजर आता है.

गंदे पोछे से न करें सफाई

अगर पोछा पहले से गंदा है, तो वह फर्श साफ करने के बजाय पुरानी गंदगी और चिकनाई को फिर से फैला देगा. इसलिए हर बार पोछा लगाने से पहले उसे अच्छी तरह धो लें. माइक्रोफाइबर पोछा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर उपयोग के बाद उसे साफ करना न भूलें.

फर्श के अनुसार चुनें सही क्लीनर

हर तरह की फ्लोरिंग के लिए एक जैसा क्लीनर सही नहीं होता. लकड़ी, लैमिनेट, टाइल्स और मार्बल के लिए अलग-अलग प्रकार के क्लीनर बाजार में उपलब्ध हैं. गलत क्लीनर इस्तेमाल करने से फर्श पर परत जम सकती है और चिपचिपाहट बढ़ सकती है. इसलिए हमेशा फर्श के प्रकार के अनुसार ही उत्पाद चुनें. अगर इन आसान बातों का ध्यान रखा जाए, तो पोछा लगाने के बाद फर्श पर चिपचिपाहट नहीं रहेगी.

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