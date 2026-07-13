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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow to Remove Sticky Floors: पोछा लगाने के बाद फर्श हो जाता है चिपचिपा? पानी में मिलाएं ये चीज, शीशे जैसा चमकेगा घर

How to Remove Sticky Floors: पोछा लगाने के बाद फर्श हो जाता है चिपचिपा? पानी में मिलाएं ये चीज, शीशे जैसा चमकेगा घर

How To Clean Tiles: फर्श चिपचिपा महसूस होता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपने ठीक से सफाई नहीं की. कई बार सफाई का तरीका या इस्तेमाल किया गया क्लीनर ही इस समस्या की वजह बन जाता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 13 Jul 2026 08:42 AM (IST)
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How To Fix Sticky Floors After Mopping: घर में पोछा लगाने के बाद अगर फर्श साफ दिखने के बजाय चिपचिपा महसूस होता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपने ठीक से सफाई नहीं की. कई बार सफाई का तरीका या इस्तेमाल किया गया क्लीनर ही इस समस्या की वजह बन जाता है. ऐसे में अगर पोछे के पानी में सही चीजें मिलाई जाएं और कुछ आसान बातों का ध्यान रखा जाए, तो फर्श न सिर्फ चमकदार बनेगा बल्कि चिपचिपाहट की समस्या भी दूर हो सकती है.

सफेद सिरका मिलाएं

अगर आपके घर में टाइल्स या विनाइल फ्लोरिंग है, तो पोछे के पानी में थोड़ा सा सफेद सिरका मिलाना फायदेमंद हो सकता है. यह फर्श पर जमी साबुन या क्लीनर की परत को हटाने में मदद करता है और चिपचिपापन कम करता है. हालांकि, लकड़ी या मार्बल के फर्श पर सिरके का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे सतह को नुकसान पहुंच सकता है.

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सही मात्रा में ही क्लीनर डालें

अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा क्लीनर डालने से फर्श ज्यादा साफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. जरूरत से ज्यादा क्लीनर इस्तेमाल करने पर उसकी परत फर्श पर रह जाती है, जो बाद में धूल और गंदगी को जल्दी आकर्षित करती है. इसलिए हमेशा पैक पर लिखी गई मात्रा के अनुसार ही क्लीनर मिलाएं.

हर बार साफ पानी का इस्तेमाल करें

अगर पोछा लगाने के दौरान बार-बार उसी गंदे पानी का इस्तेमाल किया जाता है, तो गंदगी दोबारा फर्श पर फैल जाती है. बेहतर होगा कि पानी गंदा होते ही उसे बदल दें. इससे फर्श ज्यादा साफ रहेगा और चिपचिपाहट की संभावना भी कम होगी.

आखिर में एक बार सादे पानी से पोछा जरूर लगाएं

कई लोग क्लीनर वाले पानी से पोछा लगाने के बाद वहीं रुक जाते हैं, जबकि सबसे जरूरी कदम आखिर में साफ पानी से दोबारा पोछा लगाना है. इससे फर्श पर बचा हुआ क्लीनर या सिरके का अवशेष पूरी तरह हट जाता है और फर्श मुलायम व चमकदार नजर आता है.

गंदे पोछे से न करें सफाई

अगर पोछा पहले से गंदा है, तो वह फर्श साफ करने के बजाय पुरानी गंदगी और चिकनाई को फिर से फैला देगा. इसलिए हर बार पोछा लगाने से पहले उसे अच्छी तरह धो लें. माइक्रोफाइबर पोछा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर उपयोग के बाद उसे साफ करना न भूलें.

फर्श के अनुसार चुनें सही क्लीनर

हर तरह की फ्लोरिंग के लिए एक जैसा क्लीनर सही नहीं होता. लकड़ी, लैमिनेट, टाइल्स और मार्बल के लिए अलग-अलग प्रकार के क्लीनर बाजार में उपलब्ध हैं. गलत क्लीनर इस्तेमाल करने से फर्श पर परत जम सकती है और चिपचिपाहट बढ़ सकती है. इसलिए हमेशा फर्श के प्रकार के अनुसार ही उत्पाद चुनें. अगर इन आसान बातों का ध्यान रखा जाए, तो पोछा लगाने के बाद फर्श पर चिपचिपाहट नहीं रहेगी.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 13 Jul 2026 08:40 AM (IST)
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