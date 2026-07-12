INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsSofa Cleaning Tips: आपका साफ दिखने वाला सोफा कितना गंदा है? जानें इसे साफ करने की आसान ट्रिक

Sofa Cleaning Tips: आपका साफ दिखने वाला सोफा कितना गंदा है? जानें इसे साफ करने की आसान ट्रिक

लगातार इस्तेमाल से सोफे पर धूल, मिट्टी, खाने-पीने के दाग और बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं. कई बार सोफा ऊपर से साफ दिखाई देता है, लेकिन उसकी सिलाई, कोनो और कुशन के बीच काफी गंदगी छिपी रहती है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 12 Jul 2026 10:30 AM (IST)
Preferred Sources

Sofa Cleaning Tips: घर का सोफा सिर्फ बैठने की जगह नहीं होता, बल्कि यह पूरे लिविंग रूम की खूबसूरती बढ़ाने का काम भी करता है. परिवार के साथ समय बिताने से लेकर मेहमानों के स्वागत तक इसका इस्तेमाल लगभग रोजाना होता है. लगातार इस्तेमाल की वजह से सोफे पर धूल, मिट्टी, खाने-पीने के दाग, पालतू जानवरों के बाल और बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं. कई बार सोफा ऊपर से साफ दिखाई देता है, लेकिन उसकी सिलाई, कोनो और कुशन के बीच काफी गंदगी छिपी रहती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आपका साफ दिखने वाला सोफा कितना गंदा है और इसे साफ करने की आसान ट्रिक क्या है. 

सबसे पहले हटाए धूल और गंदगी 

सोफे की सफाई शुरू करने से पहले उस पर जमी धूल हटाना सबसे जरूरी कदम है. इसके लिए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे सोफे के कोनों में, सिलाई और कुशन के बीच फंसी धूल भी आसानी से निकल जाती है. अगर घर में वैक्यूम क्लीनर नहीं है, तो सुखे और मुलायम कपड़े या सॉफ्ट ब्रश से भी अच्छी तरह धूल साफ की जा सकती है. अगर संभव हो तो सोफे को कुछ घंटे के लिए धूप में रखने से उसमें मौजूद नमी और बदबू भी कम हो जाती है. 

सफाई से पहले फैब्रिक जरूर पहचानें

हर सोफे की सफाई का तरीका एक जैसा नहीं होता, इसलिए सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आपका सोफा किस तरह के फैब्रिक का बना हुआ है. फैब्रिक लेदर, वेलवेट, माइक्रोफाइबर या सिंथेटिक मटेरियल वाले सोफे की सफाई अलग-अलग तरीके से की जाती है. गलत क्लीनिंग से कपड़ा खराब हो सकता है या उसका रंग काफी फीका पड़ सकता है, इसलिए सोफे पर दिए गए केयर लेबल को जरूर पढ़े और उसी के अनुसार सफाई करें. 

सोफे के लिए बनाए घर पर आसान क्लीनिंग सॉल्यूशन 

अगर सोफे पर हल्के दाग है, तो घर में मौजूद चीजों से ही क्लीनर तैयार किया जा सकता है. एक बर्तन में गुनगुना पानी ले और उसमें थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड या हल्का शैंपू मिलाए, चाहे तो इसमें एक से दो चम्मच सफेद सिरका भी मिल सकते हैं. यह मिश्रण बदबू कम करने के साथ-साथ हल्के दाग हटाने में भी मदद करता है. वहीं बाद में माइक्रोफाइबर कपड़े को इस घोल में डुबोकर अच्छी तरह निचोड़ लें और फिर सोफे को हल्के हाथों से साफ करें, ध्यान रखें कि सोफे पर ज्यादा पानी न लगाएं. 

ये भी पढ़ें-Pillow Cleaning Tips: तकिए से आ रही है अजीब बदबू? बिना धोए चुटकियों में फ्रेश करने की नोट करें ये सीक्रेट ट्रिक

बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल 

अगर सोफे से बदबू आ रही है या उस पर हल्की गंदगी जमा हो गई है, तो बेकिंग सोडा बहुत असरदार साबित हो सकता है. इसके लिए सोफे की सतह पर बेकिंग सोडा छिड़क दें और उसे 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें. अगर ज्यादा सफाई करनी हो, तो इसे कुछ घंटे या रात भर भी छोड़ा जा सकता है. इसके बाद वैक्यूम क्लीनर या सॉफ्ट ब्रश से इसे साफ कर लें. इससे सोफे की बदबू कम होती है और धूल भी आसानी से निकल जाती है. 

नींबू और सिरका भी है कारगर 

अगर सोफे पर हल्के दाग दिखाई दें तो नींबू का रस इस्तेमाल किया जा सकता है. दाग वाली जगह पर थोड़ा नींबू का रस लगाकर 15 से 20 मिनट तक छोड़ दे और फिर साफ कॉटन के कपड़े से हल्के हाथों से साफ कर लें. वहीं सिरका और पानी का घोल भी दाग हटाने में मदद करता है. आधा कप पानी और आधा कप सफेद सिरका मिलाकर स्प्रे करें और कुछ देर बाद साफ कपड़े से पोंछ लें. 

ये भी पढ़ें-Ginger Turmeric Tea: मानसून में सर्दी-खांसी से रहना है दूर? रोज पिएं अदरक-हल्दी की ये गर्म चाय

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 12 Jul 2026 10:30 AM (IST)
Tags :
Sofa Cleaning Tips How To Clean Sofa At Home How To Remove Sofa Stains Homemade Sofa Cleaner Sofa Stain Removal Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Sofa Cleaning Tips: आपका साफ दिखने वाला सोफा कितना गंदा है? जानें इसे साफ करने की आसान ट्रिक
आपका साफ दिखने वाला सोफा कितना गंदा है? जानें इसे साफ करने की आसान ट्रिक
Home Tips
Kitchen Cockroach Control: किचन में आने लगे हैं कॉकरोच? ये 5 उपाय कर लें, आपके घर से कोसों दूर रहेगा ये कीड़ा
किचन में आने लगे हैं कॉकरोच? ये 5 उपाय कर लें, आपके घर से कोसों दूर रहेगा ये कीड़ा
Home Tips
Home Cleaning Tips : घर के इस कोने में सबसे ज्यादा छिपे होते हैं बैक्टीरिया, जानें कैसे करें सफाई?
घर के इस कोने में सबसे ज्यादा छिपे होते हैं बैक्टीरिया, जानें कैसे करें सफाई?
Home Tips
Kitchen Spices Safety Tips :किचन के मसालों का रंग बदल गया? ऐसे पहचानें इस्तेमाल करना सुरक्षित है या नहीं
किचन के मसालों का रंग बदल गया? ऐसे पहचानें इस्तेमाल करना सुरक्षित है या नहीं
Advertisement

वीडियोज

लाचार पिता के सामने बीच सड़क पर बेटी से छेड़खानी
Sairab: 😯Tinni ने मां पर फिर उठाए सवाल, Nayanika को गलत समझ रही टिनी की एंट्री से बढ़ा ड्रामा। #sbs
Bollywood News: आमिर खान की तीसरी शादी की अफवाहों पर मचा बवाल, भड़का बजरंग दल (11.07.26)
Yash और Kiara Advani की केमिस्ट्री पर उठे सवाल
Sansani | Meerut News: खबरदार...मैं खाकी वाला हूं ! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'उनकी धुनें भविष्य में भी...', PM मोदी ने दिग्गज गायिका एस. जानकी के निधन पर जताया दुख
'उनकी धुनें भविष्य में भी...', PM मोदी ने दिग्गज गायिका एस. जानकी के निधन पर जताया दुख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आप और आपके गुंडों में अगर दम है तो...', ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को किया चैलेंज
'आप और आपके गुंडों में अगर दम है तो...', ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को किया चैलेंज
विश्व
IRGC ने साइप्रस फ्लैग वाले जहाज पर किया अटैक, गुस्से में अमेरिका ने की ईरान पर स्ट्राइक, होर्मुज बंद का ऐलान
ईरान ने जहाज पर किया अटैक तो भड़का अमेरिका, शुरू कर दी स्ट्राइक, होर्मुज बंद का ऐलान
बॉलीवुड
जिस दिन शुरू हुई थी डेटिंग, उसी दिन आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा ने रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग फोटोज
जिस दिन शुरू हुई थी डेटिंग, उसी दिन आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा ने रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग फोटोज
क्रिकेट
0-4 की हार, इंग्लैंड में क्यों फिसड्डी साबित हुई टीम इंडिया; जानें शर्मनाक प्रदर्शन के 5 बड़े कारण
0-4 की हार, इंग्लैंड में क्यों फिसड्डी साबित हुई टीम इंडिया; जानें शर्मनाक प्रदर्शन के 5 बड़े कारण
विश्व
'भारत के कहने पर PAK नहीं आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति', बोले अब्दुल बासित, PM मोदी की जमकर तारीफ
'भारत के कहने पर PAK नहीं आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति', बोले अब्दुल बासित, PM मोदी की जमकर तारीफ
ट्रेंडिंग
Video: फेयरवेल पार्टी में लड़की ने किया देसी भांगड़ा, वीडियो देख फ्लैट हुए लड़के- वीडियो वायरल
फेयरवेल पार्टी में लड़की ने किया देसी भांगड़ा, वीडियो देख फ्लैट हुए लड़के- वीडियो वायरल
ऑटो
9 एयरबैग वाली ये 7-सीटर इतनी कीमत पर हुई लॉन्च, लंबे सफर को बना देगी आसान, जानिए खासियत
9 एयरबैग वाली ये 7-सीटर इतनी कीमत पर हुई लॉन्च, लंबे सफर को बना देगी आसान
ENT LIVE
Shreya Kalra का बड़ा दावा, Kushal Tandon-Shivangi Joshi पर खुलासा
Shreya Kalra का बड़ा दावा, Kushal Tandon-Shivangi Joshi पर खुलासा
ENT LIVE
Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज़
Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज़
ENT LIVE
Raghav Juyal की बर्थडे पार्टी के बाद फिर चर्चा में Shehnaaz Gill, वायरल वीडियो ने बढ़ाईं डेटिंग की अटकलें
Raghav Juyal की बर्थडे पार्टी के बाद फिर चर्चा में Shehnaaz Gill, वायरल वीडियो ने बढ़ाईं डेटिंग की अटकलें
ABP NEWS
Viral Video: पोता गिर गया, दादा लटक गया! सड़क में धंसी स्कूटी, हैरान कर देने वाला नजारा
Viral Video: पोता गिर गया, दादा लटक गया! सड़क में धंसी स्कूटी, हैरान कर देने वाला नजारा
ABP NEWS
Viral Video: पॉश इलाके में बेखौफ बदमाश, चेन झपटकर हुए नौ दो ग्यारह! वारदात CCTV में कैद
Viral Video: पॉश इलाके में बेखौफ बदमाश, चेन झपटकर हुए नौ दो ग्यारह! वारदात CCTV में कैद
Embed widget