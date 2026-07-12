आपका साफ दिखने वाला सोफा कितना गंदा है? जानें इसे साफ करने की आसान ट्रिक

Sofa Cleaning Tips: घर का सोफा सिर्फ बैठने की जगह नहीं होता, बल्कि यह पूरे लिविंग रूम की खूबसूरती बढ़ाने का काम भी करता है. परिवार के साथ समय बिताने से लेकर मेहमानों के स्वागत तक इसका इस्तेमाल लगभग रोजाना होता है. लगातार इस्तेमाल की वजह से सोफे पर धूल, मिट्टी, खाने-पीने के दाग, पालतू जानवरों के बाल और बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं. कई बार सोफा ऊपर से साफ दिखाई देता है, लेकिन उसकी सिलाई, कोनो और कुशन के बीच काफी गंदगी छिपी रहती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आपका साफ दिखने वाला सोफा कितना गंदा है और इसे साफ करने की आसान ट्रिक क्या है.

सबसे पहले हटाए धूल और गंदगी

सोफे की सफाई शुरू करने से पहले उस पर जमी धूल हटाना सबसे जरूरी कदम है. इसके लिए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे सोफे के कोनों में, सिलाई और कुशन के बीच फंसी धूल भी आसानी से निकल जाती है. अगर घर में वैक्यूम क्लीनर नहीं है, तो सुखे और मुलायम कपड़े या सॉफ्ट ब्रश से भी अच्छी तरह धूल साफ की जा सकती है. अगर संभव हो तो सोफे को कुछ घंटे के लिए धूप में रखने से उसमें मौजूद नमी और बदबू भी कम हो जाती है.

सफाई से पहले फैब्रिक जरूर पहचानें

हर सोफे की सफाई का तरीका एक जैसा नहीं होता, इसलिए सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आपका सोफा किस तरह के फैब्रिक का बना हुआ है. फैब्रिक लेदर, वेलवेट, माइक्रोफाइबर या सिंथेटिक मटेरियल वाले सोफे की सफाई अलग-अलग तरीके से की जाती है. गलत क्लीनिंग से कपड़ा खराब हो सकता है या उसका रंग काफी फीका पड़ सकता है, इसलिए सोफे पर दिए गए केयर लेबल को जरूर पढ़े और उसी के अनुसार सफाई करें.

सोफे के लिए बनाए घर पर आसान क्लीनिंग सॉल्यूशन

अगर सोफे पर हल्के दाग है, तो घर में मौजूद चीजों से ही क्लीनर तैयार किया जा सकता है. एक बर्तन में गुनगुना पानी ले और उसमें थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड या हल्का शैंपू मिलाए, चाहे तो इसमें एक से दो चम्मच सफेद सिरका भी मिल सकते हैं. यह मिश्रण बदबू कम करने के साथ-साथ हल्के दाग हटाने में भी मदद करता है. वहीं बाद में माइक्रोफाइबर कपड़े को इस घोल में डुबोकर अच्छी तरह निचोड़ लें और फिर सोफे को हल्के हाथों से साफ करें, ध्यान रखें कि सोफे पर ज्यादा पानी न लगाएं.

ये भी पढ़ें-Pillow Cleaning Tips: तकिए से आ रही है अजीब बदबू? बिना धोए चुटकियों में फ्रेश करने की नोट करें ये सीक्रेट ट्रिक

बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल

अगर सोफे से बदबू आ रही है या उस पर हल्की गंदगी जमा हो गई है, तो बेकिंग सोडा बहुत असरदार साबित हो सकता है. इसके लिए सोफे की सतह पर बेकिंग सोडा छिड़क दें और उसे 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें. अगर ज्यादा सफाई करनी हो, तो इसे कुछ घंटे या रात भर भी छोड़ा जा सकता है. इसके बाद वैक्यूम क्लीनर या सॉफ्ट ब्रश से इसे साफ कर लें. इससे सोफे की बदबू कम होती है और धूल भी आसानी से निकल जाती है.

नींबू और सिरका भी है कारगर

अगर सोफे पर हल्के दाग दिखाई दें तो नींबू का रस इस्तेमाल किया जा सकता है. दाग वाली जगह पर थोड़ा नींबू का रस लगाकर 15 से 20 मिनट तक छोड़ दे और फिर साफ कॉटन के कपड़े से हल्के हाथों से साफ कर लें. वहीं सिरका और पानी का घोल भी दाग हटाने में मदद करता है. आधा कप पानी और आधा कप सफेद सिरका मिलाकर स्प्रे करें और कुछ देर बाद साफ कपड़े से पोंछ लें.

ये भी पढ़ें-Ginger Turmeric Tea: मानसून में सर्दी-खांसी से रहना है दूर? रोज पिएं अदरक-हल्दी की ये गर्म चाय