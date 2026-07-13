बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर के नामांकन से पहले JDU नेता का बड़ा बयान, 'BJP के लिए…'

बांकीपुर सीट (Bankipur Seat) पर होने वाले उपचुनाव के लिए जन सुराज के प्रत्याशी और पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) आज (सोमवार) नामांकन करेंगे. नामांकन से पहले आज सुबह उन्होंने सोनपुर स्थित प्रसिद्ध बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की. इस बीच उनके चुनावी मैदान में उतरने पर जेडीयू ने हमला बोला है.

जेडीयू नेता राजीव रंजन ने एक सवाल पर कहा, "इसे (बांकीपुर) हाईप्रोफाइल सीट कहें या सामान्य सीट, मैं ये मानता हूं कि बीजेपी जीते के लिए सबसे आसान सीट बांकीपुर है... प्रशांत किशोर पहले भी बहुत सारी गलतफहमियों के शिकार रहे हैं."

'पीके के लिए ये चुनाव सबसे बड़ी भूल होगी'

जेडीयू नेता ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर की पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी. हालांकि उन्होंने एक बुद्धिमानी का काम किया था कि खुद को उन्होंने आगे नहीं लाया था. इस बार तो खुद भी आकर आजमाने चले आए हैं. ये चुनाव उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी.

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राजीव रंजन ने कहा, "बीजेपी का उम्मीदवार कौन है इससे ज्यादा अहम ये है कि बीजेपी लड़ रही है और एनडीए लड़ रहा है. जो काम बिहार में पिछले 20 सालों में हुआ और नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार को सजाया-संवारा... इसके बाद सम्राट चौधरी की अगुआई में 100 दिनों के कार्यकाल के बाद ये उम्मीद जग गई है कि बांकीपुर सहित बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास और बिहार को विकसित राज्य बनाना एनडीए की प्राथमिकता है."

'बांकीपुर से ऐतिहासिक अंतर से जीतेगी बीजेपी'

बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के नतीजों से पहले जेडीयू नेता ने दावा किया कि मतदाता सकारात्मक संदेश देंगे. उन्होंने यहां तक कहा कि बहुत ही बड़े ऐतिहासिक अंतर से बांकीपुर की सीट बीजेपी जीतेगी.

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