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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर के नामांकन से पहले JDU नेता का बड़ा बयान, 'BJP के लिए…'

बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर के नामांकन से पहले JDU नेता का बड़ा बयान, 'BJP के लिए…'

Bankipur By-Election: जेडीयू नेता राजीव रंजन ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर की पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी. पढ़िए उपचुनाव पर क्या कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 13 Jul 2026 10:45 AM (IST)
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बांकीपुर सीट (Bankipur Seat) पर होने वाले उपचुनाव के लिए जन सुराज के प्रत्याशी और पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) आज (सोमवार) नामांकन करेंगे. नामांकन से पहले आज सुबह उन्होंने सोनपुर स्थित प्रसिद्ध बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की. इस बीच उनके चुनावी मैदान में उतरने पर जेडीयू ने हमला बोला है.

जेडीयू नेता राजीव रंजन ने एक सवाल पर कहा, "इसे (बांकीपुर) हाईप्रोफाइल सीट कहें या सामान्य सीट, मैं ये मानता हूं कि बीजेपी जीते के लिए सबसे आसान सीट बांकीपुर है... प्रशांत किशोर पहले भी बहुत सारी गलतफहमियों के शिकार रहे हैं."

'पीके के लिए ये चुनाव सबसे बड़ी भूल होगी'

जेडीयू नेता ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर की पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी. हालांकि उन्होंने एक बुद्धिमानी का काम किया था कि खुद को उन्होंने आगे नहीं लाया था. इस बार तो खुद भी आकर आजमाने चले आए हैं. ये चुनाव उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी. 

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राजीव रंजन ने कहा, "बीजेपी का उम्मीदवार कौन है इससे ज्यादा अहम ये है कि बीजेपी लड़ रही है और एनडीए लड़ रहा है. जो काम बिहार में पिछले 20 सालों में हुआ और नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार को सजाया-संवारा... इसके बाद सम्राट चौधरी की अगुआई में 100 दिनों के कार्यकाल के बाद ये उम्मीद जग गई है कि बांकीपुर सहित बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास और बिहार को विकसित राज्य बनाना एनडीए की प्राथमिकता है." 

'बांकीपुर से ऐतिहासिक अंतर से जीतेगी बीजेपी'

बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के नतीजों से पहले जेडीयू नेता ने दावा किया कि मतदाता सकारात्मक संदेश देंगे. उन्होंने यहां तक कहा कि बहुत ही बड़े ऐतिहासिक अंतर से बांकीपुर की सीट बीजेपी जीतेगी. 

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 13 Jul 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
Prashant Kishor BIHAR NEWS Bankipur By-Election Bankipur By-Poll
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