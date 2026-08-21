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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Fix Mushy Rice: चावल में पड़ गया ज्यादा पानी, एक ब्रेड से खिले-खिले हो जाएंगे राइस

How To Fix Mushy Rice: चावल में पड़ गया ज्यादा पानी, एक ब्रेड से खिले-खिले हो जाएंगे राइस

Bread Trick For Rice: जब चावल में पानी ज्यादा हो जाता है या उन्हें जरूरत से अधिक समय तक पकाया जाता है, तो दाने ज्यादा नमी सोख लेते हैं. इससे उनका आकार और बनावट बिगड़ने लगती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 21 Aug 2026 02:30 PM (IST)
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How To Fix Soggy Rice Using Bread: चावल पकाते समय कई बार छोटी-सी गलती पूरा स्वाद बिगाड़ देती है. कभी पानी थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है तो कभी चावल जरूरत से ज्यादा देर तक पक जाते हैं. नतीजा यह होता है कि दाने अलग-अलग और खिले-खिले रहने के बजाय आपस में चिपकने लगते हैं और चावल गीले या गूदे जैसे हो जाते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. किचन में रखी एक साधारण ब्रेड की स्लाइस इस समस्या को काफी हद तक ठीक करने में मदद कर सकती है.

दरअसल, जब चावल में पानी ज्यादा हो जाता है या उन्हें जरूरत से अधिक समय तक पकाया जाता है, तो दाने ज्यादा नमी सोख लेते हैं. इससे उनका आकार और बनावट बिगड़ने लगती है. ज्यादा पकने पर चावल के दाने नरम होकर टूटने और चिपकने लगते हैं. हालांकि, अगर चावल पूरी तरह से गले नहीं हैं और दाने अभी भी कुछ हद तक अपनी शेप में हैं, तो ब्रेड वाला तरीका काम आ सकता है.

गीले चावल को कैसे कर सकते हैं ठीक?

ज्यादा गीले चावल को ठीक करने के लिए सबसे पहले पतीले में बचा हुआ अतिरिक्त पानी निकाल दें. अगर चावल में पानी अलग से दिखाई दे रहा है, तो उसे सावधानी से छानकर निकालना जरूरी है. इसके बाद चावल के ऊपर एक मोटी और थोड़ी सूखी ब्रेड की स्लाइस रख दें. ब्रेड जितनी मोटी और सूखी होगी, वह उतनी ही अच्छी तरह अतिरिक्त नमी सोख सकती है.


How To Fix Mushy Rice: चावल में पड़ गया ज्यादा पानी, एक ब्रेड से खिले-खिले हो जाएंगे राइस

कैसे काम करती है यह ट्रिक?

अब पतीले को ढक्कन से ढक दें और गैस को बहुत धीमी आंच पर रखें. कुछ मिनट तक ऐसे ही रहने दें, ताकि ब्रेड चावल में मौजूद अतिरिक्त नमी को सोख सके. ब्रेड की सूखी बनावट स्पंज की तरह काम करती है और जरूरत से ज्यादा पानी को अपने अंदर खींच लेती है. इससे चावल की नमी कुछ कम हो सकती है और दाने पहले के मुकाबले ज्यादा अलग-अलग नजर आ सकते हैं.

ज्यादा गीले चावल के लिए क्या है उपाय?

अगर आपने ज्यादा मात्रा में चावल बनाए हैं और उनमें पानी भी काफी ज्यादा है, तो एक ब्रेड की स्लाइस पर्याप्त नहीं हो सकती. ऐसे में दो या तीन सूखी ब्रेड स्लाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है. स्लाइस को चावल के ऊपर अलग-अलग हिस्सों में रखें और ढक्कन बंद कर दें. कुछ मिनट बाद ब्रेड को निकाल दें. ध्यान रखें कि ब्रेड को बहुत लंबे समय तक पतीले में न छोड़ें, क्योंकि ज्यादा नमी सोखने के बाद वह खुद भी गीली और नरम हो जाएगी.


How To Fix Mushy Rice: चावल में पड़ गया ज्यादा पानी, एक ब्रेड से खिले-खिले हो जाएंगे राइस

यह ट्रिक तभी ज्यादा असरदार होती है, जब चावल केवल जरूरत से ज्यादा गीले हों. अगर चावल इतने ज्यादा पक चुके हैं कि उनके दाने पूरी तरह टूटकर खिचड़ी या दलिया जैसी बनावट में बदल गए हैं, तो ब्रेड उन्हें दोबारा खिले-खिले चावल में नहीं बदल सकती. ब्रेड केवल अतिरिक्त नमी को सोखने में मदद करती है, टूटे हुए दानों को फिर से पहले जैसा नहीं बना सकती.

कुकर के लिए भी कारगर उपाय

अगर आप राइस कुकर में चावल बनाते हैं और गलती से पानी ज्यादा डाल दिया है, तो यह तरीका वहां भी आजमाया जा सकता है. पहले देखें कि चावल पूरी तरह पक चुके हैं या नहीं. अगर अतिरिक्त नमी बची हुई है और दाने सही स्थिति में हैं, तो ऊपर सूखी ब्रेड की स्लाइस रखकर कुछ देर के लिए ढक्कन बंद किया जा सकता है. ब्रेड अतिरिक्त नमी सोखने में मदद कर सकती है.

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वैसे, चावल ज्यादा गीले होने की सबसे आम वजह जरूरत से ज्यादा पानी डालना और उन्हें लंबे समय तक पकाना है. हर तरह के चावल के लिए पानी की मात्रा अलग हो सकती है, इसलिए पैकेट पर दिए गए निर्देशों या जिस रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं, उसके अनुसार पानी नापकर डालना बेहतर रहता है. कई बार बिना मापे बहुत ज्यादा पानी डालने से भी चावल जरूरत से ज्यादा पक जाते हैं और दाने अपनी बनावट खोने लगते हैं.

इस बात का जरूर रखें ध्यान

चावल पकाते समय बार-बार ढक्कन खोलना भी सही नहीं माना जाता, क्योंकि इससे अंदर बनी भाप बाहर निकल सकती है और पकने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. सही समय पर गैस बंद करना और चावल को जरूरत से ज्यादा देर तक आंच पर न रखना भी जरूरी है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 21 Aug 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Rice Home Tips Mushy Rice
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