इमर्सन रॉड पर जम गई है पानी की सफेद चादर? किचन में रखी इन चीजों से कर सकते हैं साफ

सर्दियों का मौसम आते ही लोग गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं. ऐसे में घरों में गीजर या इमर्सन रॉड का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है. इमर्सन रॉड सस्ता होने की वजह से ज्यादातर लोग इसी का यूज करते हैं. हालांकि लंबे समय तक इसका यूज करने के बाद रॉड पर पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम की सफेद पपड़ी जैसी परत जम जाती है. यह परत रॉड की काम करने की क्षमता को कम कर देती है.

जिससे पानी गर्म होने में ज्यादा समय लेता है और बिजली की खपत भी बढ़ जाती है. अगर आपकी रॉड पर भी ऐसी परत जम गई है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है. इसे आप घर में मौजूद कुछ नॉर्मल चीजों से बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि इमर्शन रॉड पर अगर सफेद चादर जम जाए तो किचन में रखी किन चीजों से आप इसे साफ कर सकते हैं.



सिरका से करें सफाई



इमर्सन रॉड पर जमी सफेद परत को हटाने के लिए सिरका बहुत असरदार माना जाता है. इसके लिए आप एक बाल्टी या गहरे बर्तन में इतना पानी लें कि रॉड पूरी तरह डूब जाए. अब इसमें आधा से एक कप सिरका मिला लें और रॉड को इस पानी में 30 मिनट से 1 घंटे तक डुबोकर रखें. अगर रॉड पर जमी सफेद परत मोटी है तो इसे रात भर छोड़ दें. इसके बाद रोड को निकाल कर सॉफ्ट स्क्रबर से हल्के हाथ से रगड़े और साफ पानी से धो लें. अब कुछ ही मिनट में आपकी रॉड एकदम नई जैसी दिखने लग जाएगी.



नींबू और नमक का घरेलू नुस्खा



नींबू में मौजूद एसिड और नमक का मिक्सर इमर्सन रॉड की सफेद परत को घुलाने में मदद करता है. इसके लिए आप सबसे पहले दो से तीन नींबू का रस निकालकर उसमें एक चम्मच नमक मिला लें और गाढ़ा पेस्ट बना लें. अभी इस पेस्ट को रॉड पर जमी परत पर लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर पुराने टूथब्रश से रगड़े और साफ पानी से धोकर सुखा लें. इससे आपकी इमर्सन रॉड एकदम नई और चमकदार हो जाएगी.



बेकिंग सोडा भी है असरदार उपाय



अगर इमर्सन रॉड पर सफेद परत बहुत ज्यादा जम गई है तो बेकिंग सोडा सबसे अच्छा उपाय माना जाता है. इसके लिए आप दो से तीन चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को रॉड पर लगाकर 20 से 30 मिनट तक छोड़ दें. फिर स्पंज स्क्रब से हल्के हाथ से रगड़े और साफ पानी से धो लें. इससे आपकी रॉड एकदम साफ हो जाएगी.



रॉड की उम्र बढ़ाने के लिए इन बातों का रखें ध्यान



अगर आप भी इमर्सन रॉड को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो इसके लिए हर 15 से 20 दिन में एक बार रॉड की सफाई कराना जरूरी है. इस समय रॉड न केवल ज्यादा तेजी से पानी गर्म करती है बल्कि बिजली की खपत भी कम होती है और रॉड की उम्र दोगुनी होती है.

