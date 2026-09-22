Easy Hacks To Clean Kitchen Counter Gap: रसोई में खाना बनाते समय थोड़ा-बहुत सामान इधर-उधर गिरना आम बात है. मसाले छिड़कते समय कुछ दाने काउंटर और गैस चूल्हे के बीच की पतली दरार में चले जाते हैं, तो कभी आटे के टुकड़े, ब्रेड के चूरे या सब्जियों के छोटे टुकड़े भी इसी जगह फंस जाते हैं. ऊपर से यह जगह इतनी संकरी होती है कि हाथ या सामान्य कपड़ा आसानी से अंदर नहीं पहुंचता. लंबे समय तक सफाई न होने पर यहां खाने की चीजें जमा होने लगती हैं, जिससे रसोई गंदी दिखने के साथ कीड़े-मकौड़ों के आने का खतरा भी बढ़ सकता है.

लेकिन इस पतली दरार की सफाई के लिए आपको रसोई का सामान हटाकर हर बार बड़ी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान तरीकों से काउंटर और गैस चूल्हे के बीच फंसे मसाले और दूसरी गंदगी निकाली जा सकती हैं.

चाकू से निकालें फंसे मसाले

अगर दरार बहुत पतली है, तो मक्खन लगाने वाला चाकू आपके काम आ सकता है. इसका ब्लेड ज्यादा तेज नहीं होता, इसलिए काउंटर पर खरोंच पड़ने की संभावना कम रहती है. चाकू को दरार में धीरे से डालें और अपनी तरफ खींचें. इससे अंदर फंसे मसाले, ब्रेड के चूरे और खाने के छोटे टुकड़े बाहर आ सकते हैं. सफाई करते समय चाकू को जोर से दबाने से बचें. धीरे-धीरे इसे आगे बढ़ाएं और जितनी गंदगी आसानी से बाहर आ रही है, उसे निकालते जाएं. इसके बाद काउंटर पर निकली गंदगी को स्पंज या सूती कपड़े से साफ कर दें.





चाकू अंदर न जाए तो पुराने कार्ड का इस्तेमाल करें

कई बार काउंटर और चूल्हे के बीच की जगह इतनी संकरी होती है कि चाकू का ब्लेड भी अंदर नहीं पहुंच पाता. ऐसी स्थिति में किसी पुराने बेकार क्रेडिट कार्ड या प्लास्टिक कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. कार्ड को दरार में धीरे से डालें और अपनी तरफ खींचें. इससे अंदर जमा मसाले और छोटे-छोटे टुकड़े बाहर की तरफ आ सकते हैं. कार्ड पतला होने के कारण बहुत संकरी जगह में भी पहुंच सकता है.

अगर दरार थोड़ी बड़ी है और वहां सूखा मसाला या खाने के साथ चिपचिपा पदार्थ भी जमा है, तो चाकू के ऊपर हल्का गीला कपड़ा लपेटकर भी सफाई की जा सकती है. इससे जमा हुई गंदगी निकलने में मदद मिल सकती है.





तेल या सॉस गिर गई हो तो चूल्हा बाहर करना पड़ेगा

अगर सिर्फ सूखे मसाले या खाने के छोटे टुकड़े दरार में गिरे हैं, तो ऊपर बताए तरीके काफी हो सकते हैं. लेकिन अगर खाना बनाते समय तेल, चिकनाई या सॉस दरार के अंदर नीचे तक बह गई है, तो सिर्फ ऊपर से सफाई करना पर्याप्त नहीं होगा. ऐसी स्थिति में चूल्हे को थोड़ा आगे खिसकाकर उसके किनारों और नीचे की जगह को साफ करना जरूरी हो सकता है.

चूल्हे को खिसकाने से पहले फर्श की सुरक्षा के लिए उसके सामने गत्ते का टुकड़ा या पतली लकड़ी की पट्टी रख दें. इसके बाद चूल्हे के आगे वाले हिस्से को हल्का उठाकर उसे इतना आगे खींचें कि बिजली या गैस के जोड़ तक पहुंच बनाई जा सके.

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अगर बिजली वाला चूल्हा है, तो उसे बिजली के जोड़ से अलग करें. गैस वाला चूल्हा होने पर गैस की मुख्य बंद करने वाली कुंडी बंद करें और आगे बढ़ने से पहले एक बर्नर जलाकर यह सुनिश्चित कर लें कि गैस बंद है. इसके बाद चूल्हे को पूरी तरह बाहर खींचकर उसके दोनों किनारों को चिकनाई हटाने वाले सामान्य सफाई द्रव से साफ किया जा सकता है. जरूरत हो तो चूल्हे के नीचे फर्श की भी सफाई करें. सफाई के बाद फर्श को पूरी तरह सूखने दें. इसके बाद चूल्हे को वापस अपनी जगह पर रखें और बिजली या गैस का जोड़ दोबारा लगा दें.

बार-बार मसाले दरार में न गिरें, इसके लिए ये करें

अगर आपके रसोईघर में काउंटर और चूल्हे के बीच लगातार मसाले और खाना गिरता रहता है, तो हर बार दरार साफ करने की जरूरत न पड़े, इसके लिए दरार ढकने वाली पट्टी लगाई जा सकती है. बाजार में सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बनी ऐसी पट्टियां मिलती हैं, जिन्हें चूल्हे और काउंटर के बीच की जगह पर लगाया जा सकता है. इन पट्टियों को जरूरत पड़ने पर कपड़े से पोंछा जा सकता है या निकालकर पानी में धोया जा सकता है. इन्हें रसोई और चूल्हे के रंग के हिसाब से भी चुना जा सकता है.

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