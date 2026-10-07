NLSIU के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे CJI सूर्यकांत, कौन होगा चीफ गेस्ट?

बेंगलुरु स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत 17 अक्टूबर, 2026 को यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले बैच के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे.

विश्वविद्यालय की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक बयान के मुताबिक, सीजेआई सूर्य कांत नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) के चांसलर के तौर पर दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे. हालांकि, इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में थिएटर कलाकार अरुंधति नाग शामिल होंगी, जो दीक्षांत समारोह के मौके पर पास आउट होने वाले लॉ स्टूडेंट्स को संबोधित करेंगी.

अगस्त महीने में दीक्षांत समारोह के आयोजन को किया गया था कैंसिल

उल्लेखनीय है कि अगस्त महीने में निवर्तमान 2026 बैच के 165 छात्रों के साथ अन्य बैचों के 409 छात्रों और 128 पूर्व छात्रों ने संयुक्त रूप से यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में CJI सूर्य कांत को मुख्य अतिथि बनाए जाने का विरोध किया था.

उनके तरफ से जताया गया विरोध NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की ओर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के खिलाफ चलाए गए इसी तरह के बॉयकॉट कैंपेन चलाने के बाद सामने आया था. दरअसल, NALSAR के दीक्षांत समारोह में देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणियों, विशेष रूप से बेरोजगार युवाओं और छात्रों की तरफ से किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी टिप्पणियों को लेकर विरोध किया गया था.

बार काउंसिल के अध्यक्ष का भा किया था विरोध

वहीं, NLSIU के छात्रों ने दीक्षांत समारोह में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा की मौजूदगी का भी विरोध किया था. इसके बाद यूनिवर्सिटी ने 27 अगस्त को अपरिहार्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए दीक्षांत समारोह के कैंसिल होने की घोषणा की थी.

हालांकि, पिछले महीने यूनिवर्सिटी ने समारोह को कैंसिल करने के फैसले को वापस ले लिया. उस वक्त सीजेआई सूर्य कांत के समरोह में शामिल होने को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी.

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