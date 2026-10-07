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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNLSIU के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे CJI सूर्यकांत, कौन होगा चीफ गेस्ट?

NLSIU के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे CJI सूर्यकांत, कौन होगा चीफ गेस्ट?

अगस्त महीने में यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सीजेआई के शामिल होने को लेकर छात्रों की ओर से विरोध किया गया था. जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने दीक्षांत समारोह के आयोजन को कैंसिल कर दिया था.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 07 Oct 2026 06:35 PM (IST)
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बेंगलुरु स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत 17 अक्टूबर, 2026 को यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले बैच के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे.

विश्वविद्यालय की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक बयान के मुताबिक, सीजेआई सूर्य कांत नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) के चांसलर के तौर पर दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे. हालांकि, इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में थिएटर कलाकार अरुंधति नाग शामिल होंगी, जो दीक्षांत समारोह के मौके पर पास आउट होने वाले लॉ स्टूडेंट्स को संबोधित करेंगी.

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अगस्त महीने में दीक्षांत समारोह के आयोजन को किया गया था कैंसिल

उल्लेखनीय है कि अगस्त महीने में निवर्तमान 2026 बैच के 165 छात्रों के साथ अन्य बैचों के 409 छात्रों और 128 पूर्व छात्रों ने संयुक्त रूप से यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में CJI सूर्य कांत को मुख्य अतिथि बनाए जाने का विरोध किया था. 

उनके तरफ से जताया गया विरोध NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की ओर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के खिलाफ चलाए गए इसी तरह के बॉयकॉट कैंपेन चलाने के बाद सामने आया था. दरअसल, NALSAR के दीक्षांत समारोह में देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणियों, विशेष रूप से बेरोजगार युवाओं और छात्रों की तरफ से किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी टिप्पणियों को लेकर विरोध किया गया था.

बार काउंसिल के अध्यक्ष का भा किया था विरोध

वहीं, NLSIU के छात्रों ने दीक्षांत समारोह में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा की मौजूदगी का भी विरोध किया था. इसके बाद यूनिवर्सिटी ने 27 अगस्त को अपरिहार्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए दीक्षांत समारोह के कैंसिल होने की घोषणा की थी.

हालांकि, पिछले महीने यूनिवर्सिटी ने समारोह को कैंसिल करने के फैसले को वापस ले लिया. उस वक्त सीजेआई सूर्य कांत के समरोह में शामिल होने को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी. 

यह भी पढ़ेंः पश्चिम बंगाल का बदलेगा नाम! BJP प्रदेश अध्यक्ष बोले - राज्य का नाम बदलकर...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 07 Oct 2026 06:35 PM (IST)
Tags :
Bengaluru SUPREME COURT CJI Suryakant
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